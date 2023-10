Streiken er over: Dette fikk Hollywood-forfatterne filmselskapene med på

Mandag kveld godkjente medlemmene i Writers Guild of America (WGA), fagforeninga til manusforfattere i amerikansk film og TV, en avtale med de store filmselskapene og strømmetjenestene. 99 prosent av medlemmene i organisasjonen støttet avtalen som avsluttet streiken. Det melder NTB.

– Sammen har vi fått til det mange sa var umulig for seks måneder siden, sa WGA-lederne Meredith Stiehm og Lisa Takeuchi mandag, ifølge Deadline.

– Det er viktig for filmbransjen at forfatterne er tilbake på jobb, sier Carol Lobardini i bransjeorganisasjonen AMPTP i en uttalelse.

Kunstig intelligens

Avtalen, som gjelder for tre år framover, berører både lønn, arbeidsforhold og kunstig intelligens (AI). Men den er ikke bare lett å tolke. Den 94 sider lange avtalen er ifølge LA Times omtrent like stor som John Steinbecks «Om mus og menn».

Blant annet sier avtalen at skriftlig materiale som er laget av kunstig intelligens ikke skal ses på som «litterært materiale». Ifølge en analyse gjort av Los Angeles Times betyr det at film- og TV-studioene ikke kan bruke manuskripter kun skrevet av kunstig intelligens.

En forfatter skal alltid få vite om materialet de får er skrevet av kunstig intelligens, og ifølge avtalen skal ikke materiale skapt av kunstig intelligens være med i regnestykket for å finne ut av hvem forfatteren er.

– Spørsmål om kreditering handler ikke bare om skryt. De kan også bety hvor mye forfattere får betalt, skriver Brian Contreras i Los Angeles Times.

I et eksempel i avtalen vises det til at hvis en forfatter får levert AI-produsert tekst som hen skal bearbeide til et ferdig manus, skal forfatteren få betalt etter satsen for manusskriving.

Statistikk blir fortsatt hemmelig

En annen viktig sak for forfatterne bak film og TV har vært offentliggjøring av tall og statistikk. Etter at strømmebransjen tok over har nøyaktige tall for hver enkelt produksjon i stor grad blitt hemmelig. Forfatterne mener det gjør at de ikke lenger kan vite om de får riktig betalt.

Her har avtalepartnerne blitt enige om et kompromiss, skriver CBR.com. Fra nå skal medlemmene av WGA få nøyaktige tall, men den skal være beskyttet av en avtale som gjør at de ikke kan offentliggjøre tallene. Dermed vil forfatterne kunne vite hvor bra en serie har gått, men offentligheten må fortsatt lure.

Streiken ble avsluttet i slutten av forrige måned med en midlertidig avtale. Men først nå er den endelige avtalen undertegnet, og streiken definitivt over. Streiken har vart siden 2. mai.

Skuespillerne derimot, de streiker ennå. Men ifølge Deadline er partene der i samtaler.

