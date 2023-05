Dokumentarserien om Liv Ullmann får sin verdenspremiere i Cannes Classics

– Jeg er virkelig beæret og ydmyk over at filmen vår «Liv Ullmann – A Road Less Travelled» har blitt invitert til filmfestivalen i Cannes, sier regissør Dheeraj Akolkar i en pressemelding.

Først fredag kunngjorde festivalen programmet, som består av både eldre og nyere filmer om filmpersonligheter. Dokumentaren om Liv Ullmann vises 21. mai i sistnevnte kategori. For tilskuerne i Cannes vil dokumentaren klippes sammen og presenteres som en film. På strømmetjenester har den serieformat.

Opptakene av Ullmann til dokumentarserien startet i 2021 og følger blant annet filmstjernen til Los Angeles der hun mottok en Æres-Oscar i forbindelse med Oscar-utdelingene i 2022.

