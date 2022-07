Anna Gutto med premiere på «Paradise Highway» i Locarno

Forrige uke kunne Dagsavisen melde om at debutfilmen til norske Franciska Eliassen, «Den siste våren», er invitert til konkurranse, nominert til pris og skal ha verdenspremiere under den prestisjefylte filmfestivalen. Nå er det også klart at Anna Guttos debutfilm «Paradise Highway» får internasjonal premiere på festival-Europas mest kjente utekino, Piazza Grande, under filmfestivalen i Locarno, skriver Rushprint.

Oscar-vinnere

Gutto har tidligere vært episoderegissør på Netflix-suksessen «Hjem til jul», men har de siste 20 årene stort sett bodd utenfor Norge. «Paradise Highway» er hennes debut som spillefilmregissør, og i sentrale roller har hun blant annet hanket inn Frank Grillo, Morgan Freeman og Juliette Binoche. De to sistnevnte er begge Oscar-vinnere. I et intervju med Aftenposten i fjor sa Gutto at hun godt kan huske hvordan det var å få beskjeden om at superstjernene hadde takket ja til å medvirke i hennes debutfilm.

– Det er klart, vi sprettet noen champagnekorker den dagen, sa hun og la til:

– Jeg visste at disse rollene var sterke nok til å tiltrekke seg gode skuespillere, men dette er over all forventning.

Filmen er finansiert som uavhengig produksjon, men det er Lionsgate som nå har distribusjonen på verdensbasis. Handlingen utspiller seg i noe så eksotisk som et amerikansk trucking-miljø. Sjangeren er thriller og handler om lastebilsjåføren Sally (Juliette Binoche), som i et forsøk på å redde broren (Frank Grillo), motvillig godtar å smugle ulovlig last: En jente med navn Leila.

