Superstjernen må bytte ut Cannes med karantene

Torsdag kom bekreftelsen både Cannes-festivalen og Léa Seydoux fryktet. Den franske superstjernen blir ikke å se på den røde løperen i Cannes etter at en positiv covid-19-test tidligere i uka. Hun var symptomfri, og den etterfølgende testen var negativ, men franske koronaretningslinjer gjør at hun likevel må tilbringe 10 dager i karantene. I stedet for røde løpere og filmpremierer er hun pålagt hjemmekarantene i Paris. Det melder bransjetidsskriftet Screen Daily i sin Cannes-utgave, etter at Seydoux selv sendte ut en meddelelse onsdag 14. juli.

Cannes er favorittfestivalen

– Jeg skulle ønske jeg kunne feire filmens tilbakekomst på favorittfestivalen min, men det er i alles interesse å vise forsiktighet og at jeg tar min del av jobben for at alle skal være trygge og friske, sier hun selv.

Hun har allerede gått glipp av premieren på amerikanske Wes Andersons «The French Dispatch», som seiler opp som en av favorittene til Gullpalmen og mottok over ti minutter lang trampeklapp etter den første offisielle visningen mandag kveld. Nå må Seydoux også stå over premierene på to andre filmer i hovedkonkurransen, «The Story of My Wife» av regissør Ildikó Enyedi, og Bruno Dumonts «France».

Den franske skuespilleren har også en hovedrolle i filmen «Deception», regissert av den etter hvert legendariske regissøren Arnaud Desplechin. Også denne har premiere nå på tampen av Cannes-festivalen, og Seydoux skulle være et naturlig trekkplaster under festivalens siste helg, som avsluttes lørdag kveld med utdelingen av prisene, inkludert Gullpalmen. Der er også Joachim Triers «Verdens verste menneske» blant utfordrerne.

Gullpalmevinner

Léa Seydoux er en av verdens mest kjente franske skuespillere, ikke minst etter roller i filmer som «Midnight in Paris» og «Mission: Impossible. Ghost Protocol». Hun spiller dessuten Dr. Madelaine Swann i James Bond-filmene, en rolle hun vil gjenta til høsten når den 25. Bond-filmen, «No Time To Die», endelig får kinopremiere etter koronautsettelsen.

I 2013 vant hun Gullpalmen i Cannes for filmen «Blå er den varmeste fargen», en pris som sensasjonelt ble delt mellom regissør Abdellatif Kechiche og skuespillerne Seydoux og Adèle Exarchopoulos.

