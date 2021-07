Her er stjernene som skal vurdere Joachim Trier i Cannes

Spike Lee i rosa dress, rosa solbriller og spesialdesigna joggesko skilte seg lett ut i den stivpynta forsamlingen av kulturpersonligheter som markerte åpningen av den 74. filmfestivalen i Cannes tirsdag. Han er lederen for juryen som skal vurdere de 24 filmene som er med i hovedkonkurransen ved årets festival, blant dem Joachim Triers «Verdens verste menneske».

Jurypresident Spike Lee ankommer åpningsseremonien ved sommerens filmfestival i Cannes. (GONZALO FUENTES/Reuters)





Tøff Cannes-konkurranse

Årets jury består i tillegg av filmfolk fra forskjellige deler av verden - som den sørkoreanske skuespilleren Song Kang-Ho som var med i «Parasitt», gullpalmevinneren i 2019. De andre medlemmene er den franske skuespilleren og regissøren Melanie Laurent, skuespiller Maggie Gyllenhaal, regissør Kleber Mendonca Filho fra Brasil, den østerrikske filmskaperen Jessica Hausner, den fransk-senegalesiske regissøren Mati Diop, den fransk-canadiske artisten Mylene Farmer og den franske skuespilleren Tahar Rahim. Det er 24 filmer som konkurrerer om Gullpalmen, kanskje den gjeveste filmutmerkelsen ved siden av Oscar-statuetten, og det er en rekke store og respekterte navn blant Joachim Triers konkurrenter – som franske François Ozon, italienske Nanni Moretti, franske Mia Hansen-Løve, nederlandske Paul Verhoeven og amerikaneren Wes Anderson. Også skuespiller og regissør Sean Penn er tatt ut til hovedkonkurransen, i tillegg til en rekke filmer fra alle kontinenter. Joachim Trier får også konkurranse fra brødrene Ron og Russell Mael i gruppa Sparks, som står bak musikalen «Annette» sammen med franske Leos Carax. Kultbandet fra USA har laget historien og musikken til filmen som har Adam Driver og Marion Cotillard i hovedrollene.





APTOPIX France Cannes 2021 Opening Ceremony Red Carpet Jurypresident Spike Lee sammen med kollegaer og jurymedlemmer - Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent and Jessica Hausner før tirsdagens premieren på festivalens åpningsfilm, musikalen «Annette». (Brynn Anderson/AP)

– Dette er verdens beste filmfestival, konstaterte juryleder Spike Lee (64) under pressekonferansen tirsdag. Den første fargede jurypresidenten i festivalens historie var deltaker her første gang i 1986, da hans film «She’s Gotta Have It» fikk ungdomsprisen i kategorien utenlandsk film. På pressekonferansen før åpningsseremonien konstaterte Lee at han aktet å holde en lav profil under festivalen. Før han dukket opp på den røde løperen i knæsj rosa dress, matchende briller og et par skinnende Nike-sko det bare skal finnes fem par av.

[ Har troen på Trier ]

Historisk norsk deltakelse

I år figurerer Spike Lee selv også på Cannes-festivalens plakat, med de ikoniske brillene og palmekronene på Rivieraen i bakgrunnen. Gullpalmen – Palme d’Or - skal deles ut neste helg. Joachim Triers «Verdens verste menneske» har premiere på torsdag. Filmens Filmens manusforfatter, Eskil Vogt, er også med i programmet Un certain regard med sin egen film, «De uskyldige». I tillegg er Anders Danielsen Lie, en av hovedrolleinnehaverne i Triers film også med i gullpalme-nominerte Mia Hansen-Løves film «Bergman Island».

Regissør Joachim Trier var også gullpalme-nominert med den engelskspråklige filmen «Louder Than Bombs» i 2015, og med i programmet Un certain regard med «0slo, 31. august» i 2011. «Verdens verste menneske» er den første norskspråklige filmen i hovedkonkurransen siden Anja Breien var nominert med «Arven» i 1979. Og det er kun ni norske spillefilmer som har vært plukket ut til hovedkonkurransen i Cannes siden festivalens begynnelse i 1946, melder NTB.