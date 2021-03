Borat og «The Crown» hedret under Golden Globe

Prisen for beste dramafilm gikk til «Nomadland», og regissør Chloé Zhao ble kåret til beste filmregissør.

Zhao er den andre kvinnen noensinne som har fått denne regissørprisen.

– Nomadland er for meg i bunn og grunn en pilegrimsreise gjennom sorg og helbredelse, sa Zhao om filmen, som foregår vest i USA og er beskrevet som en roadmovie.

Sacha Baron Cohens satire «Borat Subsequent Moviefilm» fikk prisen for beste filmkomedie, mens Netflix-serien «The Crown» ble kåret til beste drama-TV-serie.

Cohen selv fikk prisen for beste mannlige skuespiller i en filmkomedie.

Seremoni på nettet

De amerikanske film- og TV-prisene ble delt ut i en direktesendt seremoni på internett natt til mandag norsk tid.

Den danske filmen «Druk», på norsk «Et glass til», måtte se seg slått av amerikanske «Minari» i kategorien beste fremmedspråklige film.

«Minari» er en kritikerrost film som handler om en sørkoreansk innvandrerfamilie som flytter til en gård i Arkansas i USA på 1980-tallet. Store deler av filmen er på koreansk.

Den amerikanske filmen slo ut «Druk», fransk-guatemalanske «La Llorona», italienske «Med livet foran seg» og franske «Oss to».

Norsk psykiater

Mads Mikkelsen er blant skuespillerne i «Druk». I filmen tester tre lærerkolleger og Mikkelsens' rollefigur ut den norske psykiateren Finn Skårderuds påståtte tese om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Skårderud har påpekt at han aldri egentlig har fremmet en slik teori, men han har likevel skrytt av filmen.

«Druk» er regissert av Thomas Vinterberg og solgte 800.000 kinobilletter i Danmark. Det var tredje gang en film av Vinterberg nomineres til Golden Globe.

Følelsesladd tale

Chadwick Boseman, som døde av kreft for få måneder siden, fikk prisen for beste dramaskuespiller for sin rolle i «Ma Rainey's Black Bottom». 43-åringens etterlatte kone holdt en følelsesladd takketale.

Rosamund Pike ble kåret til beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i Netflix-thrilleren «I Care A Lot».

– Jeg måtte svømme opp fra en synkende bil. Jeg tror jeg fortsatt ville ha gjort det, fremfor å være i samme rom som Rudy Giuliani, sa Pike da hun takket for prisen.

Uttalelsen var en henvisning til Maria Bakalovas møte med Donald Trumps daværende advokat i Borat-filmen.

78. gang

I den tidlige delen av utdelingen ble Pixars «Soul», som ble feilaktig uttalt «Sawl» av programleder Tracy Morgan – og som førte til humring blant deltakerne i videolinken – kåret til beste animasjonsfilm.

I fjernsynskategoriene dominerte «The Crown», med priser til Gillian Anderson, Emma Corrin og Josh O'Connor.

Jason Sudeikis vant prisen som beste fjernsynsskuespiller for sin innsats i Apple TV+-serien «Ted Lasso», mens «Schitt's Creek» ble hedret som beste fjernsynskomedie.

Film- og TV-prisen, som er basert på stemmer fra den utenlandske presselosjen i Hollywood, ble arrangert søndag for 78. gang.

Golden Globe regnes som en av de gjeveste filmprisene og gir ofte en pekepinn om hvilke filmer som kommer til å gjøre det bra på Oscar-gallaen.

