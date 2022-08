Thomas Seltzer bokdebuterer med stor Amerika-reise: – En personlig fortelling om min familie

Onsdag ble Forlaget Oktobers høstliste presentert, og til stede var blant andre Thomas Seltzer. Han presenterte sin debutbok, «Amerikansk karmageddon. Tanker om mitt fordømte fedreland», som utkommer 7. november.

– Det er en personlig fortelling om min familie, og et sorgarbeid, sa Seltzer fra scenen under forlagets presentasjon.

Ifølge forlaget er ord som «morsom», «rasende», «sarkastisk», «melankolsk» og «ærlig» talende for utgivelsen. Seltzers bok «undersøker hvordan og hvorfor den amerikanske drømmen ble til et mareritt», skriver forlaget Oktober i presentasjonen.

Thomas Seltzer er godt kjent som musiker i Turbonegro og programleder for «Trygdekontoret». I hans to prisbelønte dokumentarserier for NRK - «I Donald og Hilarys bakgård» (2016) og «UXA - Thomas Seltzers Amerika» (2020) har vi fått følge amerikanskfødte Seltzer på reise gjennom rustbeltet i nord, storbyene på østkysten og landbruksområder i Midtvesten. Til NTB omtaler han den kommende boken som en fortsettelse på denne utforskningen av landet og dets kriser.

Ambisiøst

Seltzer ønsker at boken skal kunne leses som en hyllest til den amerikanske drømmen – «den kanskje største drømmen vi noen gang har drømt», sier Seltzer.

Men det er ingen lystreise vil skal ut på. I boka lar han utfordringene USA står overfor bli illustrert ved å fortelle egne familiemedlemmers historier. Det blir en mørk affære, der alt fra ødelagte kloakkanlegg, stinkende og flomtruede sumplandskap og opioidavhengighet spiller inn. Sammen med følelsen av at framtiden forsvinner i bakspeilet.

Jeg henter fram ekte historier. — Thomas Seltzer

At boken er ambisiøs, legger ikke Seltzer skjul på.

– Det er mye! Jeg har gjort plass til uhemmet tankestrøm, biografiske biter, reiseskildringer og en god del Mansplaining.

På spørsmål om hvorfor vi skal ta med oss akkurat hans USA-bok hjem, svarer han:

– Mange her i landet har veldig solide USA-kunnskaper, men så fort det skal formidles videre blir det statsvitenskap. Jeg henter fram ekte historier og håper disse sier noe om hva villede endringer har ført til for den jevne amerikaner. Jeg vil også opplyse om klassekamp og andre elementer som er blitt litt borte i klisjeene. For det er mye som må være med dersom man skal se det store bildet.

Faldbakken og Lykke

Det knytter seg også stor spenning til Matias Faldbakkens nye roman, «Stakkar». Onsdag fikk Faldbakken også den fine Oktober-prisen, som skal gå til «et fremragende skjønnlitterært forfatterskap i utvikling».

– Han skriver romaner som er dypt originale, og som går sine helt egne veier, uttalte forlagssjef Ingeri Engelstad om prisvinneren.

I årets roman får vi møte den ensomme fostergutten Oskar, som jobber på bruket til Aud og Olav Blum for kost og losji. En dag oppdager han et barn i skogen, en utemmet unge, som han fanger og tar med seg hjem. Ungen lider av veksthemming og er nesten helt uten språk. Men under Oskars forpleining begynner den å utvikle seg i en rasende fart».

«Stakkar» beskrives som både fabel og skakk dannelsesroman, og ord som overskudd, glød og ironi er beskrivende, melder forlaget. Romanen utkommer 23. september.

En annen kritiker- og leserfavoritt, Nina Lykke, svinger også pennen igjen. Med «Vi er ikke her for å ha det morsomt» foretar hun et nytt dypdykk ned i den bortskjemte middelklassens navlelo. Gjør deg klar for den fallerte forfatteren Knut, som kan komme til å lage furore under Litteraturfestivalen på Lillehammer. Romanen ventes utgitt 14. oktober.

Aubert, Knausgård og Dahl

Marie Auberts nye roman beskrives som både sår og underholdende. «Jeg er egentlig ikke sånn» er klar for det lesende publikum i oktober.

Også forfatterveteranen Tove Nilsen er ute på litterære utflukt, med «Nordens elefanter og andre bekjente». Om romanen heter det blant annet at den «forsker i den store gleden som oppstår i møte med dyr», og også denne romanen kan ventes i oktober.

Morten A. Strøksnes' Bragepris-vinnende «Havboka» har fått mange lesere, og mange gleder seg når han i slutten av september slipper sakprosaboken «Lumholtz’ gjenferd». Også denne gangen skal vi bli med på en stor reise – denne gangen i sporene til en oppdagelsesreisende.

Når Karl Ove Knausgård denne høsten slipper «Det tredje riket», fortsetter han romanserien som ble startet opp med «Morgenstjernen» (2020) og fortsatte med «Ulvene fra evighetens skog» (2021). Det skal i alt bli fem bøker i serien, opplyste forlaget onsdag.

Niels Fredrik Dahl har romanen «Fars rygg» på trappene, som er «romanen om farens barndom. Den som utspilte seg i ensomhet, på pensjonatskoler, i hotellrom, hos fremmede, i Nord-Afrika og i Genève», skriver forlaget.

Denne høsten vanker det også «Mer uro» fra psykiater, forfatter og professor Finn Skårderud. Med «Uro. Reiser i det moderne selvet» (1988) nådde han et stort publikum. «Mer uro» utkommer i november.

To debutanter er klare med roman fra Forlaget oktober denne høsten

Leander Djønne er bildekunstner, lærer og gårdbruker fra Hardanger. «Oskespiralen» er hans første roman. Her får vi fortellingen om to brødres oppgjør med fortiden, en far med en umenneskelig framtreden – og ei ur som er i ferd med å løsne over hjemgården. «I Leander Djønnes særegne prosa blir volden og raseriet som gjennomstrømmer denne slekta skildret med nådeløs kraft», skriver forlaget. «Oskespiralen» utkommer 1. september.

Thomas Stene-Johansen, kjent som skuespiller, debuterer med diktsamlingen «med stor og stum k», som handler om en nær venns død, og jeg’ets sorgprosess og erindring som følge av dette.

