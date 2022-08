Hvis Erna var statsminister - ville hun klart å fikse strømkrisen?

– Vi ville i alle fall hatt en strømstøtte for små og små mellomstore bedrifter på plass, for det foreslo vi allerede i januar, sier Høyres leder Erna Solberg til Dagsavisen.

Vi treffer den tidligere statsministeren etter en tale hun mandag til holdt til Høyres stortingsgruppe og sentralstyre, der hun tok til orde for en kraftpakke på solenergi, en tilbakeføring av fritt behandlingsvalg og en 10-punktsplan for å sette fart på datadeling i norsk industri. Hun utfordret også regjeringen på strømstøtte til bedriftene, men innrømmer at om hun hadde vært statsminister nå, midt i strømkrisen, så ville hun nok løst problemene på omtrent samme måte:

– Vi er helt ærlige på at det at strømprisen er høy og den typen utfordringer, det ville vært det samme for oss. Det er ingen partier som kunne gjort noe annet. De kunne foreslått makspris, men det ville bare skapt enda flere problemer, sier Solberg til Dagsavisen.

Arbeiderpartiet og Høyre ser likt på det

Den tidligere statsministeren er også enig i påstanden om at Ap og Høyre ser temmelig likt på årsakene til strømkrisen, som at krigen i Ukraina er en viktig faktor. De ser også likt på hva man må gjøre med krisen:

– Ja, bortsett fra at vi ikke syns at regjeringen har klart å komme fram til måter å kompensere for de små og mellomstore bedriftene på, sier Solberg.

– Vi har også litt ulike forslag til knyttet til husholdninger, hvor vi blant annet har hatt noen sterkere elementer for de med lavere inntekt. Men vi har sagt at modellen til regjeringen, den er etablert, så den bruker vi, og så har vi sagt at når vi kommer til statsbudsjettet, så må vi også se på inntektssystemet, og bidra til at de med lavere inntekter som sliter med strømpriser og renter får skattelettelser, sier hun.

– Har tjent oss godt

Solberg understreker også at systemet med utenlandskabler er et slags fellesprosjekt for både rødgrønne og borgerlige regjeringer.

– Det er viktig å huske at det strømsystemet vi har i dag, alt dette har gått over flere regjeringer. Den rødgrønne regjeringen gjorde de opprinnelige avtalene med Storbritannia og Tyskland om de to siste kablene, vi gjorde det endelige vedtaket om sluttføringen av det. Vi hadde jo politisk forpliktet oss før vi kom i regjering, og man må ikke løpe fra ansvaret man har for at systemet er som det er, sier Solberg.

– Jeg mener faktisk at det systemet har tjent oss godt i 30 år. Folk i Norge har hatt lavere strømpriser i snitt disse siste 30 årene, enn de hadde før vi innførte dette utvekslingssystemet.

Den største forskjellen

Den største forskjellen på Erna Solberg og Jonas Gahr Støre akkurat nå, er oppslutningen på meningsmålingene. Hun får rundt 30 prosent, mens han får under 20. Solberg scorer også best på målinger om hvem folk syns er best skikket som statsminister. Det er tydelig at folk akkurat nå tenker at Solberg er den som ville styrt Norge best under strømkrisen.

– Velgerne må få gjøre sine egne vurderinger, og det er ikke sikkert at dette bare handler om strømkrisen, det kan være et sammensatt bilde. For det er ikke bare i de områdene med høye strømpriser de gjør det dårlig - de gjør det jo dårlig i hele landet for øyeblikket, påpeker Solberg.

På spørsmål fra Dagsavisen om hun ville hatt en like tøff jobb som Støre nå, svarer hun:

– Det er vanskelig å spekulere i. Utfordringene ville vært de samme, men så er spørsmålet hvordan man ville håndtert det. Det er det opp til velgerne å avgjøre, hvordan man håndterer det. Sånne selvgode selvreferanser gidder jeg ikke drive på med.

– Så du vil ikke si: «Dette kunne jeg gjort SÅ mye bedre?»

– Nei. Det syns jeg er litt ukledelig. Jonas er suveren til å gjøre sine egne vurderinger..

Gros replikk

Solberg smiler når Dagsavisen refererer til Gro Harlem Brundtlands replikk under en debatt under Arendalsuka: «Jeg har vanskelig for å forstå hva det er for noe fantastiske ting Høyre og Erna Solberg har gjort i dette siste halvåret som gjør at de skal stige på meningsmålinger».

– Hun er ikke en nøytral observatør i dette, hun gjør det hun skal gjøre: Hun skal heie på dagens ledelse. Alle gode, tidligere partiledere heier på dagens ledelse, enten det går dårlig eller det går godt.

– Gro siktet vel til at dere vokser voldsomt på målingene, mens dere egentlig sitter bare sitter stille i båten?

– Vi lager ny politikk hele tiden. Vi sitter ikke stille i båten, men vi er ikke de som står og kritiserer hver eneste dag på TV, for det har aldri vært min stil. Det betyr ikke at vi ikke utformer alternativ politikk, og fremmer den og foreslår den. Når vi behandlet energimeldingen i Stortinget, så var det mange av forslagene Høyre hadde fremmet som ble vedtatt, understreker Solberg.

Støtten kommer

Den strømstøtten til bedriftene som Solberg etterlyser, skal komme i løpet av september. Senest mandag møttes LO, NHO, Støre og næringsminister Jan Christian Vestre på Statsministerens kontor for å diskutere nettopp dette. Regjeringen vurderer garantier, tilskudd og omstillingshjelp, samt tilskudd til bedrifter som opplever likviditetskrise, opplyste næringsminister Jan Christian Vestre til NTB mandag.

