Påskenøtter 2025

Svarene står under spørsmålene i hver kategori.

Bil

1. Hvilket bilmerke er kjent for sin sportsbil 911?

2. Hva står forkortelsen EV for i bilindustrien?

3. Hvilken bilfabrikant sto bak racerbilene som var kjent som sølvpiler?

4. Hva het bilmodellen som erstattet Ford Taunus og som senere ble erstattet av Ford Mondeo?

5. Hvilket bilmerke har slagordet: Forspranget ligger i teknikken?

6. Hvor mange piler er det på påbudsskiltet som angir rundkjøring?

7. Hvilket land har den lengste motorveien i verden?

8. Hvilket bilmerke lanserte modellen Roadmaster?

9. Hva er det amerikanske bilmerket kjent for sine luksuriøse modeller som Escalade og XT5?

10. Hva er det tyske bilmerket kjent for modeller som Golf og Passat?

Ford Taunus, her fra Spania i 2023. (Getty Images )

Svar

1. Porsche

2. Electric Vehicle

3. Mercedes

4. Sierra

5. Audi

6. 3

7. Kina

8. Buick

9. Cadillac

10. Volkswagen (VW)

Dyreriket

1. Hvilken type dyr er en flamingo?

2. Fra hvilket land kommer hunderasen leonberger?

3. Hvilket dyr er kjent som skipet av ørkenen?

4. Hva er den mest tallrike store katten i Afrika, ofte funnet i gresslettene?

5. Hvilket dyr er det største landpattedyret i Norge?

6. Hva slags dyr er en ara?

7. Hvilket dyr er nasjonalsymbolet for USA?

8. Hva er det største landpattedyret i verden, som er hjemmehørende i Afrika?

9. Hva er den største fisken i verden?

10. Hvor mange vinger har en loppe?

Hunderasen Leonberger. Men hvilket land kommer den fra? (Getty Images)

Svar

1. Fugl

2. Tyskland

3. Kamelen

4. Leopard

5. Elg

6. Papegøye

7. Ørn (Bald eagle)

8. Elefant

9. Hvalhai

10. Lopper har ikke vinger

Film

1. Hvem er hovedkarakteren i filmen Ringeren i Notre-Dame fra 1996?

2. Hvilket land kommer Anthony Hopkins fra?

3. Hvem komponerte musikken til Rocky-filmene?

4. I hvor mange filmen spilte Timothy Dalton James Bond?

5. Hvem spilte rollen som Tony Stark i filmen Iron Man?

6. Hva slags skapning er Gandalv i Ringenes herre?

7. Fra hvilken film kommer sitatet You can’t handle the truth!?

8. Fra hvilket land kom filmskuespillerinnen Greta Garbo?

9. Hvem er hovedkarakteren i filmen Skjønnheten og udyret fra 1991?

10. Hva het filmen hvor Whitney Houston spilte sangerinnen og filmstjernen Rachel Marron?

Greta Garbo, her fra 1946. (AP )

Svar

1. Quasimodo

2. Skottland

3. Bill Conti

4. 2

5. Robert Downey Jr.

6. Trollmann

7. Et spørsmål om ære (A few good men)

8. Sverige

9. Belle

10. The Bodyguard

Geografi

1. Hvilke farger er det på det maltesiske flagget?

2. Hva er hovedstaden i Kina?

3. Hva er den mest besøkte byen i Afrika?

4. Hva er navnet på det høyeste fjellet i Andesfjellene?

5. I hvilket afrikansk land er Asmara hovedstad?

6. Hva er Norges eneste nasjonalpark på Sørlandet?

7. Hvilken norsk by har en isbjørn i byvåpenet?

8. Hva er det minste landet i Afrika etter areal?

9. På hvilken øy er Papeete hovedstad?

10. Hva er navnet på det høyeste fjellet i Canada?

Asmara er en hovedstad. Men hvor? (Getty Images/iStockphoto )

Svar

1. Hvitt og rødt

2. Beijing

3. Marrakech

4. Aconcagua

5. Eritrea

6. Raet nasjonalpark

7. Hammerfest

8. Seychellene

9. Tahiti

10. Mount Logan

Historie

1. Hva er navnet på det lengste menneskeskapte monumentet?

2. Hva kalles den mest berømte serien med konflikter mellom England og Frankrike fra 1337 til 1453?

3. Hvor ble den første verdensutstillingen holdt i 1851?

4. Hvem var den portugisiske oppdageren som først gikk i land på Madagaskar og utforsket kysten av Øst-Afrika?

5. I hvilket land ligger verdens største pyramide, målt i volum?

6. Hvem var den første kongen som styrte over hele Norge?

7. Hva var navnet på den politiske og ideologiske konflikten mellom USA og Sovjetunionen etter andre verdenskrig?

8. Hva het den spanske oppdageren som er kjent for å ha erobret Inka-riket i dagens Peru?

9. Hvilket land ble invadert av Irak i 1990?

10. Hvilken gresk filosof var den greske filosofen Aristoteles selv elev av?

Verdens største pyramide, målt i volum. Men i hvilket land ligger den? (Leonid Andronov/Getty Images/iStockphoto)

Svar

1. Den kinesiske mur

2. Hundreårskrigen

3. London

4. Vasco da Gama

5. Mexico

6. Harald Hårfagre

7. Den kalde krigen

8. Francisco Pizarro

9. Kuwait

10. Platon

Kjendis

1. Hvem var Sarah Brightman gift med fra 1984 til 1989?

2. Hva het den franske motedesigneren kjent for sitt ikoniske parfyme, Chanel No. 5?

3. Hva var navnet på den karismatiske og legendariske musikeren kjent for sitt unike gitararbeid og sanger som Purple Haze?

4. Under hvilket navn er artisten Alecia Beth Moore bedre kjent?

5. Hvilken popstjerne er kjent for sitt alter ego Sasha Fierce?

6. Hva het superheltserien om en ung Bruce Wayne hvor Jada Pinkett Smith også var med?

7. Hvilken kjendis av italiensk og tysk opphav ble født Kim Coppola, men valgte et nytt navn etter en tegneseriehelt?

8. Hvilket år døde prinsesse Diana?

9. I hvilket land er skuespilleren Mila Kunis født?

10. Hvilken russisk ballettdanser er kjent som en av de største ballettstjernene gjennom tidene?

Mila Kunis, her fra 2024. (Jordan Strauss/AP)

Svar

1. Andrew Lloyd Webber

2. Coco Chanel

3. Jimi Hendrix

4. Pink

5. Beyoncé Knowles

6. Gotham

7. Nicolas Cage

8. 1997

9. Ukraina

10. Rudolf Nureyev

Kultur

1. Hvilket land er vertskap for verdens største karneval?

2. Hvilken nasjon er kjent for sin tango-dans?

3. Hvilket teaterstykke av August Wilson handler om livet til en svart familie i Pittsburgh på 1950-tallet?

4. Hvor gammel ble Wolfgang Amadeus Mozart?

5. Hva er navnet på musikalen basert på Victor Hugos roman om en forfulgt mann og en politimann som jakter på ham?

6. Hvilken kunstner er kjent for maleriet Pike med perleøredobb?

7. Hvilken berømt arkitekt designet Fallingwater, et hus bygget over en foss i Pennsylvania?

8. Hvem har malt Vinternatt i Rondane?

9. Hvilken kunstner er kjent for maleriet Nattevakten?

10. Hvilken kjent musikal handler om blomsterselger Eliza Doolittle og språkprofessor Henry Higgins?

Hvilket land er kjent for sin tango-dans? (Getty Images/iStockphoto )

Svar

1. Brasil

2. Argentina

3. Fences

4. 35 år

5. Les Misérables

6. Johannes Vermeer

7. Frank Lloyd Wright

8. Harald Sohlberg

9. Rembrandt van Rijn

10. My Fair Lady

Litteratur

1. Hvem skrev kriminalromanen Alle elsker en hodeløs kvinne?

2. Hvem skrev A Clockwork Orange?

3. Hvilken James Bond-film skrev forfatteren Roald Dahl manus til?

4. Hvem skrev Peer Gynt?

5. Hvilken norsk forfatter vant Nobelprisen i litteratur i 1928?

6. Hvem er forfatteren av Harry Potter-bøkene?

7. Hva er tittelen på Victor Hugos mest kjente roman?

8. Hva er hovedtemaet i 1984 av George Orwell?

9. Hvem debuterte med romanen 23-salen i 1981?

10. Hvem har skrevet dramaet Faust?

Daniel Radcliffe spilte hovedrollen i Harry Potter-filmene, men hvem skrev bøkene? (Charles Sykes/Ap)

Svar

1. Knut Faldbakken

2. Anthony Burgess

3. You Only Live Twice

4. Henrik Ibsen

5. Sigrid Undset

6. J.K. Rowling

7. Les Misérables

8. Overvåking og kontroll

9. Ingvar Ambjørnsen

10. Wolfgang Goethe

Mat

1. Hva heter den skotske matretten hvor innmat av sau er blandet med løk, havregryn og krydder og kokt i dyrets magesekk?

2. Hva er navnet på det lange franske brødet som har en hard skorpe og myk kjerne?

3. Hva er de to viktigste ingrediensene i en Caprese-salat?

4. Hvilket dyr gir melk til produksjonen av osten chèvre?

5. Hva er navnet på den hvite, myke osten som er populær i gresk mat?

6. Hva er den tyske betegnelsen for surkål?

7. Hva er navnet på den italienske osten som er kjent for sin revne form og bruk i pastaretter?

8. Hva er verdens mest spiste kjøtt?

9. Hva heter pinneisen av vaniljeis med solbær og sjokoladetrekk?

10. Hvilken østerriksk matrett består av tynne skiver av kalvekjøtt som er panert og stekt?

Hva er det tyske navnet for surkål? (Getty Images )

Svar

1. Haggis

2. Baguette

3. Tomat og mozzarella

4. Geit

5. Feta

6. Sauerkraut

7. Parmesan

8. Svinekjøtt

9. Sol-is

10. Wiener Schnitzel

Musikk

1. Hvilken artist hadde en hit med sangen Hello i 2015?

2. I hvilket band spilte Jorma Kaukonen gitar?

3. Michael Jackson lanserte et nytt album i 1987. Hva het det?

4. Hva var navnet på ABBAs første album?

5. Hvem komponerte musikken til filmen Ondt blod i Amerika?

6. Hvem debuterte med gruppen The Mothers of Invention og ga til sammen ut rundt 60 album i løpet av sin levetid?

7. Hva var navnet på The Supremes’ mest kjente sang fra 1964?

8. Hvilket Seattle-band debuterte med albumet Facelift?

9. Hvilket instrument spiller Ole Edvard Antonsen?

10. Hvilken by er kjent for sin historiske betydning i utviklingen av jazzmusikken?

The Supremes, med Diana Ross, Cindy Birdsong og Mary Wilson. Her fra 1968. (AP )

Svar

1. Adele

2. Jefferson Airplane

3. Bad

4. Ring Ring

5. Ennio Morricone

6. Frank Zappa

7. Where Did Our Love Go

8. Alice In Chains

9. Trompet

10. New Orleans

Politikk

1. Hvem var USAs første president som ble født etter andre verdenskrig?

2. Hvilken statsmann var den viktigste forfatteren av USAs uavhengighetserklæring?

3. Hvilket politisk parti representerte Kristin Clemet?

4. Hvilket år signerte USA sin uavhengighetserklæring?

5. Hvem snakket i 1996 om Det norske hus?

6. Hvilken president ble kjent for sin New Deal?

7. Hvem var USAs president under den cubanske missilkrisen?

8. Hvem var statsminister i Norge i 1983?

9. I hvilket land var Golda Meir statsminister fra 1969 til 1974?

10. Fra hvilket tre kommer grenene i FN-logoen?

Kristin Clemet, her fra januar 2025. (Fredrik Varfjell/NTB)

Svar

1. Bill Clinton

2. Thomas Jefferson

3. Høyre

4. 1776

5. Thorbjørn Jagland

6. Franklin D. Roosevelt

7. John F. Kennedy

8. Kåre Willoch

9. Israel

10. Oliventreet

Sport

1. Hvilken vinterolympisk øvelse vil en engelsktalende kalle moguls?

2. Hva er navnet på turneringen (Grand Slam) som følger etter US Open i kalenderen?

3. I hvilke år har Paris arrangert OL?

4. I hvilken idrettsgren markerte Bjørn Wirkola seg, i tillegg til skihopp?

5. Hvor mange røde kuler spiller man med i snooker?

6. Hva er det minste antallet sett som trengs for å vinne en Grand Slam-kamp i kvinners singel?

7. Mette Bergmann tok 18 NM-gull på rad. I hvilken øvelse?

8. Hvilken nordmann var førstemann til å vinne en etappe i Tour de France?

9. I hvilken by tok de norske fotballjentene OL-gull i 2000?

10. Hvor arrangeres det første rennet i hoppuka?

Fotballjentene tok OL-gull i 2000. Men hvor? (Erik Johansen/NTB)

Svar

1. Kulekjøring

2. Australian Open

3. 1900, 1924 og 2024

4. Fotball

5. 15

6. To av tre sett

7. Diskos

8. Dag Otto Lauritzen

9. Sydney

10. Oberstdorf

