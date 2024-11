Eurovision-finale trues av folkeavstemning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvis det blir et nei, kan vi bare arrangere en nedskalert versjon av den store finalen og ingen sidearrangementer, sier Edi Estermann, presseansvarlig for den sveitsiske arrangøren, til TT.

Etter at artisten Nemo vant årets sangkonkurranse i Malmö i mai, skal Sveits – og byen Basel – stå for neste års konkurranse.

Men Sveits har et direktedemokratisk system. Nå har det kristne høyrepartiet EDU krevd en folkeavstemning for å stanse den økonomiske støtten fra den lokale regionen, kantonen Basel, til arrangementet.

450 millioner kroner

Sier innbyggerne i Basel «nei» når de går til urnene søndag, vil det få store konsekvenser. Kantonen har gått med på å stille økonomiske garantier på til sammen 37,5 millioner sveitsiske franc, tilsvarende drøyt 460 millioner kroner.

Uten disse pengene blir det vanskelig å gjennomføre arrangementet slik det er i dag. Blant annet vil de to semifinalene måtte skrotes for å få endene til å møtes.

– I stedet for en ti dager lang festival, blir det én TV-sending lørdag kveld, uten sideaktiviteter og dermed av mindre verdi for byen og for hele Sveits, opplyser Estermann.

Vanskelig å flytte

Alle de andre politiske partiene i Basel støtter planene om Eurovision Song Contest, så de fleste ekspertene tror at 2025-konkurransen vil bli gjennomført som vanlig.

Men folkeopinionen er vanskelig å måle, og ifølge Basler Zeitung har EDU samlet inn mer enn dobbelt så mange underskrifter som det som trengs for å kreve folkeavstemning.

Avtalen med Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) gjør det mulig å flytte konkurransen til en annen by i Sveits, men mange forberedelser er gjort i Basel og det er bare 178 dager igjen til finaledatoen.

EBU sier i en skriftlig uttalelse at de ikke vil kommentere folkeavstemningen fordi det er et «lokalt anliggende».

