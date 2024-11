Sex Pistols og Muse til Tons of Rock

Tons of Rock annonserer 22 nye band foran 2025-festivalen, blant dem Muse og og thrash-legendene Megadeth. Også Dream Theater, som er ute på sin 40-årsturné og spilte i Oslo Spektrum nå i november, kommer til Ekebergsletta som en av flere headlinere.

Og det er klart at torsdagen med allerede bekreftede Green Day på topp, blir en «helaften» med punk og punkrock fra øverste hylle, med ikoniske Sex Pistols og amerikanske Weezer i rekkene, og Turbonegro og The Good The Bad and the Zugly på flanken.

Hvem på plakaten som står på skuldrene av hvem torsdag 26. juni 2025, kan diskuteres, men noen av sjangerens eldste og nest eldste veteraner vil uansett treffe hverandre. Green Day er knapt nesteldst, men uansett skjer det når det som er igjen av Sex Pistols – for anledningen med vokalisten fra Gallows og Rattlesnake, Frank Carter, spiller sammen med USAs største punkband Green Day og arvtakerne Weezer. For ikke å glemme norske The Good The Bad And The Zugly selveste Turbonegro, som trolig vil bringe kvarte Hamburg til Oslo.

Green Day og Kaizers Orchestra

Tons of Rock skaper et engasjement på sosiale medier som få andre festivaler. Foran neste års firedagers arrangement har de allerede skapt debatt med headlinere som Green Day og Kaizers Orchestra, som har fått folk til å melde om at nå er det «Tons of Pop» på sosiale medier.

Hva sier de da til Muse? Bandet som har besøkt Norge en rekke ganger, sist i 2019 på Telenor Arena etter albumet «Simulant Theory» som kom året før. «Låtene hørtes ikke bare ut som de hadde vært knekket ut av algoritmer, noe Matthew Bellamy ironisk nok synger om i introlåta med det passende navnet «Algorithm»», het det i Dagsavisens anmeldelse av Muse den gang. Bandet som regnes som verdens både beste og verste liveband, vil garantert skape midtskill blant publikum foran neste års festival.

Turbonegro kommer tilbake til Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

I den andre enden finner puritanere og andre metalfans redningen. Amerikanske Dark Angel, norske Djerv og den svenske doomlegenden Candlemass, med grunnlegger Leif Edling i front, er blant de 22 bandene som slippes i denne omgangen. Nå slippes også Machine Head, med grunnleggeren Robb Flynn som eneste gjenværende medlem, på toppen av allerede de annonserte Jinjer fra Ukraina, de norske black metal-legendene Emperor, tyske Electric Callboy, Alestorm, amerikanske Lorna Shore og Kim Dracula.

Sex Pistols og Tons of Rock

Sex Pistols spiller på punkdagen, da Green Day topper, men hvor punkens grunnmur er utfordrere.

Det er bare to år siden Steve Jones og Paul Cook sto på Tons of Rock-scenen sist, da med Generation Sex, en ublu kombinasjon av de to veteranbandene Sex Pistols og Generation X, med sistnevntes Billy Idol på vokal. Med Jones og Cook snakker vi om to gutter fra Hammersmith i London som var med på å endre rockens historie som punkens pionerer fra 1975-77 draget, som to av grunnleggerne i Sex Pistols. Festivalen håper på at alle som har sagt – understreker: som har sagt - at de var til stede på Pingvin Club i Oslo da Sex Pistols spilte der i 1977, vil dukke opp på Ekebergsletta. Da blir det fullt. Og da har de ikke nevnt alle som sier dem som sier de var på UFFA i Trondheim dagen etter.

Sex Pistols i originalformat er en saga blott. Sid Vicious i 1979, men Glen Matlock som overtok er med i dagens besetning. Frank Carter er vokalisten som nå fronter bandet i stedet for Johnny Rotten (John Lydon), som har vært med på diverse tidligere gjenforeninger av bandet, men ikke de siste årene. Sex Pistols-konsertene med Frank Carter har fått gode kritikker så langt, så det gjenstår å se hva de har å melde når sommeren og Tons of Rock melder seg.