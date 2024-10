Kent gjenforenes – fans er kritiske: – Det føles litt uærlig

Fredag morgen kom nyheten om at Kent samles igjen i 2025 for å spille tre konserter - etter at det svenske bandet for knapt åtte år siden sa «hej då» til fansen med en stor avskjedsturné.

Mange sørget, og Kent-fan og journalist Aino Oxblod sier til TT at hun og vennene gikk på alle de 28 konsertene på avskjedsturneen.

– Vi la hele vår sjel i den avskjeden. At de kommer tilbake etter så kort tid, har jeg vanskelig for å se litt som et svik. Det føles litt uærlig.

Vil likevel kjøpe billetter

Oxblod fremholder at Kents avskjedsturné var som «en stor begravelse», der siste låt de spilte het nettopp «Den siste sången».

– Det var kjempedramatisk, som er det man liker med Kent. Da får man eie det, og ikke komme tilbake, synes jeg.

Også Paulina Loutchko, medlem i Kent-the-fans, fulgte bandet rundt på avskjedskonsertene i 2016 og sier at hun er «i sjokk».

– Man vet jo at mange band legges ned og likevel kommer tilbake, men man trodde at Kent ikke var slik.

Likevel vil både Oxblod og Loutchko kjøpe billetter til de tre nye konsertene, som går av stabelen i Tele2 Arena i Stockholm 21. til 23. mars 2025.

– En livskrise blant bandmedlemmene

Tina Mehrafzoon er musikkjournalist i Sveriges Radio og tror at en stor drivkraft er penger – men synes også hun aner en livskrise blant bandmedlemmene i Kent.

– At man plutselig forandrer mening, får meg til å lure på om det handler om at man med alderens visdom innser at man har vært litt for prinsippfast – og det er kanskje ikke like gøy lenger. Åpenbart vil de tilbake til det som motiverte dem til å starte bandet: Ut på scenen og møte fansen, sier hun.

Selv uttaler Kent-medlemmene at «det hadde vært fint å få oppleve magien en gang til, mens alle lever og har helsen. Dette er ikke en gjenforening».

Kent har ifølge Oxblod fått en ny fangruppe takket være Tiktok. Det er 13-årsgrense på de tre konsertene. Der lover Kent å spille hits og fanfavoritter, for ny musikk akter de ikke å lage.

