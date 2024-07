Mann pågrepet for å ha forfulgt Taylor Swift i Tyskland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pågripelsen skjedde i forkant av den første av tre konserter som popstjernen har i byen Gelsenkirchen tirsdag, onsdag, og torsdag denne uken som del av sin «Eras»-turne. Byen har døpt seg om til «Swiftkirchen» i anledning av Swift-besøket.

Ifølge tyske myndigheter ble mannen pågrepet etter at politiet fikk tips fra konsertarrangørene, som sa at han tidligere hadde kommet med trusler mot popstjernen. Ytterligere detaljer om mannen eller bakgrunnen for pågripelsen er ikke offentliggjort.

Swift har vært plaget av stalkere siden hun var tenåring, noen av dem med våpen og ammunisjon, sa popstjernens advokater tidligere i juli.

Det tyske politiet forteller at onsdagens konsert, der rundt 60.000 mennesker deltok, gikk fredelig for seg.

Byen venter 200.000 Swift-fans – kjent som swifties – til byen i forbindelse med konsertene. Dette er første gang Swifts Eras-turné kommer til Tyskland. Hun skal også spille i Hamburg og München.

