Mottok 9 millioner fra regjeringen: – Et vendepunkt for oss

Det Norske Teatrets årsmelding for 2023 viste et underskudd på 22 millioner kroner. Teatersjef Erik Ulfsby sa til Dagsavisen i den forbindelse at de over lang tid var utsatt for ostehøvelkutt, og at dette hadde skapt et voksende underskudd over tid.

På tross av publikumssuksessen «The Book Of Mormon», som gjorde at 2018 og 2019 ble det beste året i Det Norske Teatrets historie. Teatret hadde 300.000 kroner i overskudd da regnskapet for året skulle føres.

Slik gikk det ikke i 2022, da Det Norske Teatret måtte føre 9 millioner i underskudd. Og nå i år, hadde underskuddet økt til 22 millioner.

Les også: – Vi har over lang tid blitt offer for ostehøvel-kutt

Ulfsby var likevel ved godt mot da han snakket med Dagsavisen.

– Jeg har tro og håp om at vi får tilbake det tilskuddsnivået som vi hadde, og siktet til god kontakt med regjeringen, sa Ulfsby.

Denne gjengen kunne smile bredt inne på Det norske teatret tirsdag. Fra venstre: Gruppeleder for Ap i Oslo bystyre, Marthe Schaaning Lund, teatersjef Erik Ulfsby, kulturminister Lubna Jaffery (Ap), nestleder i Sp, Marit Arnstad og leder for Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. (Kari Kristensen)

9 millioner fra regjeringen

Tirsdag kom milliondrysset over Det Norske Teatret fra revidert nasjonalbudsjett.

I ettiden tirsdag ankom kulturminister Lubna Jaffery (Ap) Det Norske Teatret under prøvene på musikalen «Biten av musikal» på hovedscenen.

Kulturministeren smilte bredt da hun kunne fortelle at regjeringen har hostet opp 9 millioner kroner til Det Norske Teatret på revidert nasjonalbudsjett.

– Som politiker får man ikke velge så mye – det er ofte harde prioriteringer, sa Jaffery fra scenen.

Hun minnet om både pandemien og dyrtiden.

– Men når det er vanskelig, så skal vi ikke bruke mindre penger på kultur, vi skal bruke mer penger på det, sa kulturministeren, og fortsatte:

– Derfor har regjeringen funnet rom gjennom revidert nasjonalbudsjett til en ekstraordinær satsing på Det Norske Teatret på 9 millioner kroner.

Hun ble møtt med full jubel fra teatersalen.

– Det Norske Teatret har ikke bare vært et institusjonsteater, det er kanskje det viktigste samlende symbolet for nynorsken i dag. Og sånn sett har teateret oppfylt det som var visjonen til Arne Garborg, om å være et utstillingsvindu for nynorsk i hovedstaden, sa parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad fra scenen.

Sp-nestoren la vekt på viktigheten av å fremføre teater på nynorsk og dialekt.

– Et vendepunkt for oss

– Vi har vært bekymret, men vi er veldig glade nå. Vi har følt oss trygge på at vi er blitt sett, gjennom den gode dialogen, sa Erik Ulfsby til Dagsavisen etter tildelingen.

Teatersjefen minnet om at Det Norske Teatret er i en spesiell situasjon, fordi de har et språkoppdrag, som nynorsk, i tillegg.

– Og med ny språklov nå, så er dette et øyeblikk hvor man må løfte fram det, sa Ulfsby.

9 millioner fra regjeringen på revidert statsbudsjett ga grunn til klemming på hovedscenen på Det norske teatret tirsdag. (Kari Kristensen)

– Når begynte den dialogen?

– Den konkrete dialogen med Jaffery har vi hatt et års tid. Og med et godt samspill mellom oss, Noregs Mållag og andre. Det har vært jobbet godt både fra teaterets side, og bredt politisk.

– For 250 ansatte er dette en stor dag. Mange har jobbet knallhardt over tid, og det å nå kunne trekke pusten litt, og ta med seg det løftet inn i framtida, det betyr en del. Det er et stort beløp.

– Er alle ansatte sikret – også frilansere?

– Nå er vi trygge på at dette kommer til å bli et veldig bra år, og jeg både håper og tror at grunnlaget er lagt for en god bevilgning framover også. Dette er et vendepunkt for oss, sa Ulfsby.

– Hvor mye har dette å si i ditt siste år som sjef på huset?

– Det er godt å få på plass i sitt siste år. Det er noe med å overlate gården i god stand, for å bruke et bondeuttrykk, avsluttet Erik Ulfsby.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap), Marthe Schaaning Lund (Ap) og Marit Arnstad (Sp) kom med en sårt tiltrengt millionsum til Det norske teatret tirsdag. (Kari Kristensen)

– Min ambisjon å styrke permanent

– Det er ekstra godt å være kulturminister når man har jobbet for en sak og fått gjennomslag. Det er krevende tider i norsk økonomi. Vi står fortsatt i en dyrtid med heldigvis en inflasjon som er på vei ned. Men det er ikke nødvendigvis sånn at pengene sitter løst. Derfor er jeg veldig glad for at vi har klart å finne rom for et ekstra tilskudd til Det Norske Teatret, sa kulturminister Lubna Jaffery til Dagsavisen etter tildelingen.

– Hvor tidlig var du på ballen?

– Dette har jeg jobbet med siden jeg satte med ned i stolen, sa Jaffery lattermildt.

Hun presiserte:

– Dette er kontinuerlig jobbing. Vi jobber litt i rykk og napp. Prosessen med dette er den ordinære budsjettprosessen der vi spiller inn til revidert nasjonalbudsjett. Det er jo et eget løp. Beslutningen blir tatt av regjeringen i fellesskap.

– Vi hører ofte om de berømte ostehøvelkuttene når det kommer til kulturlivet. Er dette noe du vil sette punktum for som kulturens øverste sjef?

– Ja! Jeg håper i alle fall det. Scenekunstinstitusjonene våre er i en veldig krevende situasjon. Særlig Det Norske Teatret, sa Jaffery.

Sp-nestor Marit Arnstad minnet om viktigheten av nynorsk og dialekt i hovedstaden på Det norske teatret tirsdag. Her med teatersjef Erik Ulfsby. (Kari Kristensen)

Kulturministeren mener at den krevende situasjon delvis skyldtes kuttene til Solberg-regjeringen, som hun mente at de nok kommer til å gjeninnføre om de kommer til makta igjen.

– Det var en pandemi oppå der igjen, som gjorde at publikum forsvant, naturlig nok. Og vanene til publikum har endret seg. Før kjøpte vi i bulk, billetter i god tid i forkant. Nå kjøper vi en rett før forestilling. Det merker også teaterhusene våre. Det er også dyrtid. Det er dyrere å produsere på teatrene, og folk sparer pengene og bruker de på andre måter. Det gjør at økonomien blir anstrengt.

– Min ambisjon som kulturminister er å styrke basisfinansieringen til kulturinstitusjonene, sa Jaffery.

– Er det flere kulturinstitusjoner som kan forvente seg en solid sum på revidert budsjett?

– Dette er en lekkasje som vi kommer med nå. Dette er et ekstraordinært tilskudd fordi situasjonen er såpass prekær. Jeg må komme tilbake til det etter budsjettprosessen, men ønsket mitt er at vi klarer å styrke scenekunstinstitusjonene på permanent basis fremover, avsluttet Lubna Jaffery.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen