RadiOrakel bønnfaller politikerne: - Vi risikerer å måtte legge ned en institusjon

– Vi prøver å gjøre det beste ut av det, og ser om vi klarer å ro det i land. Men det er helt klart en stor utfordring nå, sier Hanne Rye Hanssen, ansvarlig redaktør for den 42 år gamle Blitz-drevne radiokanalen og kulturinstitusjonen RadiOrakel.

Forleden skrev RadiOrakel på egen Instagram: «I år kan radioen måtte stenge for godt. Vi har lenge operert på en knivsegg når det kommer til økonomi, og har etter FN-nettet ble ilagt utfasing hatt enda større utfordringer. Uten en økning i midler, vil 2024 bli RadiOrakels siste år».

RadiOrakel så dagens lys i 1982, som «verdens eldste kvinnedrevne feministiske radiokanal», ifølge dem selv.

Kanalen har vært et springbrett for mange sterke kultur- og mediestemmer i 42 år.

RadiOrakel har drevet feministisk radio fra Blitz-huset siden 1982. Nå risikerer de å måtte stenge, om de ikke får økte midler. Dette bildet er tatt i 1989. (RadiOrakel)

FM-kanalen RadiOrakel mottar driftsstøtte fra kulturetaten i Oslo kommune. I tillegg mottar de støtte fra Medietilsynet og Fritt Ord. Men ikke fra Kulturrådet.

– Og det er ikke fordi vi ikke har prøvd, svarer Rye Hanssen, og fortsetter:

– Vi skal se på alt som det går an å søke. Nå er vi jo FM-radio, og det er ikke alltid så lett.

– Er dere blitt kuttet i midler, eller handler dette om dyrtida, at produksjonen blir dyrere, og at midlene ikke strekker til?

– Vi har lenge operert med et lite underskudd, men har tatt de grepene som kan tas, for å berge. Egenkapitalen er blitt spist opp over tid. Det vi har bedt om lenge fra Oslo kommune, er en økning i driftstilskudd, sier Rye Hanssen.

Hun forteller at de søkte om 960.000 kroner i driftstilskudd fra Oslo kommune for 2025, men i 2024 fikk de tildelt 214.000 kroner.

– Skorter på politisk vilje

Med det tilskuddet frykter Rye Hanssen for at det lenger ikke er liv laget for RadiOrakel, og at det blir stille fra dem på 99,3 MHz på FM- båndet.

– Fordi FM-lovgivingen er som den er, så har vi svært få virkemidler for å klare å drive inn disse midlene på egen hånd. Vi har mildt sagt prøvd, og vi fortsetter å prøve til pengene tar slutt. Men til syvende og sist går dette på politisk vilje, sier Rye Hanssen, og fortsetter:

- Det vi ofte hører fra politikerne når de snakker med oss, er at det er viktig med feminisme, inkludering og mangfold, og at man må ha sterke stemmer i media som ikke tilhører de store mediehusene. Det er mange fine ord. Men når det kommer til midler, skorter det, sier Rye Hanssen.

Marthe Myhrer med programmet Rilleslange. (RadiOrakel)

RadiOrakel vant Oslo bys kunstnerpris i 2019.

Rye Hanssen mener at kanalen som en bitteliten organisasjon med svært trang økonomi får til veldig mye – både debatter, kurs og arrangementer.

Hun mener det er et paradoks at aktører som driver rene kommersielle mediebedrifter, får mye støtte, mens de som driver ideelt får mindre.

Nå håper Rye Hanssen at både kulturministeren og kulturpolitikerne i bystyret i Oslo hører henne, og kan hoste opp økte midler til kanalen.

Minimum 30 frivillig ukentlige timer

RadiOrakel har en administrasjon på 0,80 prosent årsverk som driver hele organisasjonen. Disse får betalt, men det er langt under bransjestandard. Utover dette, er det mange frivillige månedsverk når det kommer til teknikere, journalister og innholdsprodusenter.

– Det er minimum 30 frivillige timer i uka som legges ned her. Det er ikke snakk om mye penger i det store bildet. Men for oss, som er en liten organisasjon, så betyr det alt.

Liv Gulbrandsen Nationaltheater-aktuelle Liv Gulbrandsen har en fortid i radiOrakel. (privat)

I et portrett i Dagsavisen i april sa Nationaltheatret-aktuelle Liv Gulbrandsen at RadiOrakel var et veldig sterkt, glitrende og godt sammensveiset miljø og en institusjon, og trakk fram navn som Janne Formoe, Kristine Koht, Nina Stensrud og Ragnhild Silkebækken, som var en del av kanalen på åtti- og nittitallet.

Frykter ringvirkninger

Rye Hanssen frykter ringvirkningene i kultur- og medienorge om RadiOrakel ser seg nødt til å kaste inn håndkleet.

Hun vil oppfordre alle som har hatt en fot innenfor RadiOrakel, men også andre, til å heve stemmen og slå et slag for et større mediemangfold.

– Vi gir et lavterskeltilbud inn til kultur- og medienorge. Både journalistikk og radiojournalistikk, samt en bråte andre ting. Vi ser det fungerer kjempegodt. Vi ser også at mange dyktige folk tar med seg solid erfaring fra oss og inn til de større mediebedriftene og kulturinstitusjonene. Vi lærer folk å heve stemmen. Det handler om demokrati, avslutter Rye Hanssen.

