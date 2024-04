Nå deles prisene ut

Saken oppdateres

Spellemannprisene for 2023 deles ut torsdag kveld fra Clarion Hotel The Hub i Oslo, og gruppa Sweetheart med John Arne Ø. Gundersen og Anne Mette Hårdnes kunne motta tidenes første Spellemannpris kringkastet gjennom en strømmetjeneste.

For første gang i prisens over 50 år gamle historie sendes ikke prisutdelingen på NRK eller andre TV-kanaler, men strømmes via Nettavisen og eventuelt andre nettsteder eid av medieselskapet Amedia. Hele 29 priser deles ut i like mange kategorier, inkludert de gjeveste prisene som er Årets Spellemann, Årets Album og Årets Hederspris. Showet som ledes av Tuva Syversen og Balli fra gruppa Ballinciaga, har i forkant fått mye oppmerksomhet rundt protester mot Spellemannprisens samarbeid med Pepsi og TikTok.

Disse mottar Spellemannprisene 2023:

Årets Country: Sweetheart: «I Will Love You When The Morning Comes»

I timene før utdelingen startet strømmet kjendiser og artister til Petter Stordalens hotell i Oslo sentrum, og bortfallet av lineær TV-dekning til fordel for strømming av showet la ingen demper på feststemningen og festantrekkene. Blant de mest oppsiktsvekkende er Amanda Delara, som ankom i en fantasirik kreasjon som hintet til albumet «Shahrazad», som hun var nominert til hele tre priser for på forhånd: Pop, Årets tekstforfatter og den høythengende Årets utgivelse. Antrekket var designet av Pegah Afifi, som Delara latt se kle opp av ved flere anledninger.

Utdeling av Spellemannprisen 2023 Amanda Delara ankommer utdelingen av Spellemannprisen 2023 torsdag kveld. (Terje Bendiksby/NTB)





