Kritisk til Spellemanns Pepsi-samarbeid

– Så klart vi synes det er stas å bli nominert til Spellemann. Vi har jo ikke meldt oss på med mål om å ikke bli nominert, sier bassist Johannes Granaas Danielsen i punkbandet Hudkreft til Dagsavisen, som samtidig retter skarp kritikk til Spellemann for valget av brusgiganten Pepsi som hovedsponsor.

PepsiCo har investeringer i israelsk økonomi. I 2018 kjøpte PepsiCo det israelske selskapet Sodastream. Sodastream har etter hvert flyttet virksomheten vekk fra okkupert palestinsk område, men Palestinakomiteen oppfordrer fortsatt til boikott siden de har produksjon i Israel. PepsiCo er også medeiere i Sabra hummus sammen med det israelske matselskapet Strauss group, som ifølge nettsiden Palestine Solidarity Campaign gir økonomisk støtte til Golani-brigaden – en del av Israeli Defence Force (IDF).

Nå har det også vært en boikottbølge over verdens største festival South By Southwest (SXSW), som er sponset av US Army og våpenselskapet RTX. Norske Fieh og Beharie valgte å boikotte siste konserter under SXSW.

Les også: Dro hjem fra verdens største festival: – Renvasking av krigsprofitører

Spellemann-boikott ikke hensiktsmessig

I et presseskriv sier Hudkreft i forbindelse med Spellemann-nomineringen at «vi synes det er skuffende at Spellemann velger å starte sitt nye kapittel på denne måten, og håper at det er noe de revurderer sterkt i fremtiden. Norsk musikkbransje burde og kan ikke være en del av å legitimere selskaper som PepsiCo.»

– Hvorfor velger dere kritikk og ikke boikott?

– Vi tenker at det er mer hensiktsmessig for oss å bruke at vi kan møte opp på Spellemann og rette fokus mot det Pepsi investerer i, enn å trekke seg. Det hadde ikke hatt så mye påvirkningskraft, sier Granaas Danielsen, som legger til at han håper flere retter fokuset mot Pepsicos investeringer.

Han mener at det hadde vært en selvfølge for bandet å boikotte om de var med på et arrangement som hadde direkte koblinger til den amerikanske hæren og våpenselskaper, som SXSW har.

– På SXSW trakk seksti artister seg. For at en boikott skal ha noen effekt, så må det være godt organisert med flere aktører. Og vi i Hudkreft har ikke noe særlig til nettverk blant de Spellemann-nominerte i år, sier punk-bassisten.

- Hudkreft sin is har smelta for lengst, ølen er borte, og det er klart man surner litt av å leve i skyggen av Munchmuseet, Morgan Sulele og Sterk Naken Og Biltyvene. Heldigvis har de laget sommerlåt, heter det om "Sommerskygge". Punkbandet albumdebuterer til høsten og består av Leah Røkke på gitar og vokal, Roksana Niebrzegowska på gitar, Johannes Granaas Danielsen på bass og Stella Oter Lindeberg på trommer. Foto: Ignat Wiig NTB kultur (NTB kultur)

Les også: Anmeldelse: Punkbandet Hudkreft gir både byen og bysbarna bank med «Osyo By»

Han håper at kritikken fra bandet hans ikke klarer å påvirke Spellemann direkte, så håper han at andre aktører kanskje lar være å samarbeide med Pepsi.

– Bør artister og publikum bli mer bevisste på eierskap og finansiering av kulturarrangementer fremover?

– Ja – helt klart. Nå er jo situasjonen mellom Israel og Palestina helt akutt, men generelt bør vi bli mer bevisste på hvilke selskaper som sponser kultur, og hva de får ut av det, sier Granaas Danielsen.

Han mener flere bør stille spørsmål rundt motivene til selskapene som knytter seg til festivaler, Spellemann og mer.

– Nå er det først og fremst koblingen til Sodastream, Strauss-gruppen og andre israelske selskaper vi reagerer på. Men det betyr ikke at vi ikke bryr oss om kommersialiseringen av kulturen. Det har jo foregått lenge, og vi vet ikke helt hvordan vi setter en stopper for det. Da kan man i det minste være litt selektiv i kritikken sin, og kreve at problematiske selskaper ikke får en plass i kulturlivet.

– Kulturaktører bryr jo seg om omdømmet sitt. Det bør i hvert fall gjøres vanskeligere for dem å samarbeide med problematiske selskaper.

Vil at Spellemann skal droppe Pepsi

– Hva mener dere spesifikt at Spellemann bør gjøre?

– Det er mulig det ikke er realistisk, men det hadde vært fint om de droppet Pepsi som samarbeidspartner. Fra og med neste år, i det minste. Jeg ser at Spellemann hadde svart på kritikken med at de gjør alt riktig i henhold til norske lover om boikott. Det er et ganske ikke-svar. Jeg håper at de diskuterer det videre, og kommer til en annen løsning neste år.

– Dere skriver i presseskrivet at Spellemanns valg om å gå fra NRK til Nettavisen/Amedia og et samarbeid med TikTok er teit, men at dere er likegyldige til det. Hvorfor er dere likegyldige til at Spellemann velger medier uten kulturjournalistikk?

– Det er åpenbart at når de velger medier uten kulturjournalistikk, så er det et ganske tydelig signal. Samtidig er ikke vi så tungt investert i Spellemann som institusjon, eller at om Spellemann går dukken, så er det et tap for Kultur-Norge. Det er vel mer den økende trenden av kommersialisering av kultur som er illevarslende, sier han.

Hudkreft på Bylarm etter slippet av debutalbumet. (Mode Steinkjer)

Les også: Anmeldelse kunstneren Britta Marakatt-Labba på Nasjonalmuseet: Ruvende utstilling

Granaas Danielsen synes det er fint at det finnes en pris med tyngde, som har tatt seg selv på alvor, som Spellemann har gjort. Han synes også at det er fint med en motvekt til den økende kommersialiseringen.

– Jeg har alltid tenkt at Spellemann var eid av NRK, i regi av NRK, og det burde kanskje ha vært slik også. Jeg tror at de tenker kortsiktig med valget de har gjort nå, og at det kommer til å undergrave det unike med Spellemann. Men om det er et stort tap for kulturen om Spellemann forsvinner, det vet jeg ikke. Alternativet er P3 Gull, og jeg forstår ikke hvorfor Spellemann skal begynne å være mer som P3 Gull. Det er en kamp de kommer til å tape. Spellemann bør heller bevare det unike med det de allerede er.

– Kulturen har blitt mer politisert. Flere og flere artister tar bladet fra munnen politisk. Særlig nå med tanke på Israel og Palestina. Tror du det vil øke den politiske bevisstheten i kulturen generelt? Valg av venues, arrangementer, og mer?

– Ja, det henger nok sammen fra før også. Når det er sånne akutte kriser som nå som er så tydelige som i Gaza, sånne virkeligheter som har eksistert hele tiden, men som nå har eskalert slik at det er umulig å ikke forholde seg til det, det er åpenbart at folk flest er mye mer engasjerte enn før. At boikott, desinvesteringer og sanksjoner har blitt mer kjent enn før. Det er naturlig at artister blir mer engasjert, som folk flest. Og at artister også kan forsterke det.

Hudkreft er nominert til Spellemann i Årets rock sammen med Kristi Brud, Pil og Bue og Spurv.

– Kommer det en kraftsalve fra scenen om dere vinner?

– Det blir noe, i alle fall, sier Granaas Danielsen.

Spellemann: – Skal evaluere

– Spellemann vurderer kontinuerlig alle våre samarbeid, og har per i dag ingen planer om å endre våre eksisterende samarbeidspartnere. Samarbeidet med Pepsi er for Spellemann 2023, og vi vil som vanlig evaluere dette etter årets gjennomføring, svarer Erlend Gjerde, presseansvarlig i Spellemann i en e-post til Dagsavisen.

– Nå har Universal allerede varslet boikott, og nå kommer også kritikk fra nominerte. Er dere bekymret for omdømmet til Spellemann?

– Angående Universal Music Norges valg om å ikke være til stede med sine ansatte i år så er det knyttet opp mot Universal Musics pågående forhandlingsbrudd og konflikt med TikTok, ikke Spellemanns samarbeid med Pepsi. Når det kommer til omdømmet til Spellemann er vi alltid lydhøre for kritikk og tilbakemeldinger, det er slik vi kan utvikle prisen i rett retning, svarer Gjerde.

– Hva tenker Spellemann om kritikken av kommersialiseringen?

– Spellemann har aldri hatt som ambisjon om å være som P3 Gull. Å ønske å bedre nå en yngre målgruppe må ikke forveksles med å være en kommersiell pris. Unge lyttere og seere er også seriøse, og bør ha muligheten til å møte Spellemann i større grad på de flatene og måtene de konsumerer sitt medieinnhold, avslutter Erlend Gjerde.

Dagsavisen har tatt kontakt med Ringnes, som er distributør for Pepsi i Norge. Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard sier at PepsiCo selv er nødt til å svare for dette. En henvendelse er sendt til PepsiCo for kommentar.

Les også: Siri Dokken er bekymret for ytringsfriheten

Les også: Bjørn Eidsvågs 70-årsdag: Stor og flott, og like tårevått som «Hver gang vi møtes»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen