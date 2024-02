Disse er nominert til Spellemannprisen

Spellemannprisen gjennomgår et hamskifte. Nylig kunne Dagsavisen melde at Spellemannprisen og NRK i år skiller lag over 50 år etter at den første prisutdelingen ble sendt på statskanalen NRK. I år skal selve showet avholdes på hotellet The Hub i Oslo 4. april, og strømmes via Nettavisen og Amedia-aviser. Torsdag på selveste skuddårsdagen ble nominasjonene for Spellemannprisen 2023 offentliggjort, og som vanlig fordeler artistene seg bredt utover de 28 kategoriene som er kjent på forhånd. Av de 1300 påmeldte bidragene er i alt 110 artister og grupper nominert.

Blant de nominerte har hip hop-artistene Undergrunn og Rambow fått tre nominasjoner hver, både i hovedkategorien for henholdsvis albumene «Egoland» og «Mager men metter mager». Også Delara har fått tre nominasjoner med utgangspunkt i albumet «Shahrazad», som utover å være nominert til Årets popalbum også er nominert til Årets utgivelse. Delara er i tillegg nominert til den gjeve prisen Årets låtskriver. De andre nominerte her er Kristoffer Cezinando Karlsen for albumet Sprengkulde, Stein Torleif Bjella for «Nysetmåne» og Ingrid Olava for «Blomster og post».

Utover Delara og Undergrunn er Kvelertak med «Endling» og SKAAR med «Mad Woman» nominert i klassen Årets utgivelse.

Det fjerde bandet som har mottatt tre nominasjoner i utgangspunktet er Bausa. De het tidligere brødrene Bausa og består nå av Bærums-trekløveret b.G, MAFAQ og Phill. Bause er nominert både for Årets festmusikk, Årets gjennombrudd og for Årets låt med «Turné».

Amanda Delara har fått tre Spellemann-nominasjoner. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Dette er de nominerte til Spellemannprisen:

Alternativ Pop/Rock

Signe Marie Rustad – Particles of Faith

Oda Felicia – FIRST ACT (The Huntington Chorea Project)

Ea Othilde – Mary, Aren’t You Tired?

Tuvaband – New Orders

Barnemusikk

Fantorangen – Fantorangens verden

Mikrokosmos – Kanskje en verden vi ikke vet om

Trygve Kongshavn – Klart det går an

SaraLy og Unge Oslo – Stjerner og Fyrverkeri

Blues

Joakim Tinderholt and His Band – Deadlines

Marius Lien – The Woodland Songbook Part 1

Spoonful Of Blues – Songs From Notodden Norway

Women in Blues- My Precious Blues

Country

Krissy – Mary Virago

Ole Kirkeng – Still Not Lost

Sweetheart – I Will Love You When The Morning Comes

Norma – Norma

Elektronika

Jouska – Suddenly My Mind Is Blank

Niilas – River Of Noise

Lindstrøm – Everyone Else is a Stranger

FAKETHIAS – Core Echo

Festmusikk

Carina Dahl – Carina Dahl 2023

Bausa – Bausa 2023

Hagle – Hagle 2023

Golfklubb – Golfklubb

Rambow innleder et nytt kapittel i 2024. (Martine Lossius)

Hiphop

Rambow – Mager Men Metter Mager

Arif – Å Drukne En Fisk

Undergrunn – Egoland

B-Boy Myhre – Sitter inne

Jazz

Malstrøm – Ytre tegn på indre bevegelse

Bendik Giske – Bendik Giske

Anja Lauvdal – Farewell to Faraway Friends (Wurlitzer Improvisations 2021-23)

Harald Lassen – Balans

Klassisk

Sir Mark Elder, Bergen Filharmoniske Orkester,

Roderick Williams, Claudia Huckle, Gemma

Summerfield, Bror Magnus Tødenes, Bergen

Philharmonic Choir, Edvard Grieg Kor, Collegium

Musicum Choir Frederick Delius – A Mass of Life

Amalie Stalheim / Christian Ihle Hadland – Stravinsky/Poulenc/Debussy

Engegårdkvartetten Johan Kvandal: Complete String Quartets

Kåre Nordstoga – Masterworks from the 1930s

Metal

Inculter – Morbid Origin

RUÏM – Black Royal Spiritism – 1 – O Sino da Igreja

Tsjuder – Helvegr

Dwaal – Never Enough

Dagny fylte Oslo Spektrum, og er nå nominert til Spellemannpris i pop-klassen for utgivelsene i 2023. (Mode Steinkjer)

Pop

Delara – Shahrazad

Aden Foyer – The Ballet Girl EP

Dagny – Dagny 2023

Cezinando – Sprengkulde

RnB / Soul

Isah INSTRUMENT

HILLARI How Is Your Soul?

Beharie Are You There, Boy?

GiddyGang & Vuyo Art Over Profit

Rock

Kristi Brud – Alt er nytt

Rock Spurv – Brefjære

Pil & Bue – Special Agents

Hudkreft - Osyo by

Samtid

Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria, Grete

Pedersen Bent Sørensen – St Matthew Passion

Maja S. K. Ratkje & Nordic Affect – Rökkur

Lemur – Critical Bands

Sara Övinge, Edward Gardner, Det Norske

Kammerorkester Glass & Bjerkestrand – Patientia

TONOs komponistpris

Anne Hytta – Brigde

Edvin Østergaard – Ørenslyd

Stian Westerhus – SOTT

Åsmund Feidje – Chamber Works

Tradisjonsmusikk

Sidiki Camara – Return to the Traditions

Synnøve Brøndbo Plassen – Den Lyse Dag

Sigrid Moldestad – Breim

Kim Rysstad, Tord Gustavsen, Arve Henriksen – Villfarande barn

Julie Henrikke (Braveheart)

Viser og visepop

Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga – Langt Heimafrå

Julie Henrikke – Hver gang noe minner om deg

Ingrid Olava – Blomster Og Post

Stein Torleif Bjella – Nysetmåne

Åpen klasse

Erland Dahlen – Racoons

9 grader nord – Yalpanam

LILJA – Mirage

Nils Økland, Sigbjørn Apeland – Glimmer

Hillari på Øya 2023. (Mode Steinkjer)

Årets Gjennombrudd

Rambow – Mager Men Metter Mager

Alessandra – Alessandra 2023

Emma Steinbakken – Emma Steinbakken 2023

Hillari – How Is Your Soul?

Aden Foyer – The Ballet Girl EP

Bausa – Bausa 2023

Årets Låt

Alessandra – Queen of Kings

Undergrunn – Michelin stjerner

Kudos, Golfklubb – Haien kommer

Emma Steinbakken – Floden

DJ MØMØ ft. Kjartan Lauritzen – Badebussen

Bausa – Turné

Michelle Ullestad, Piknik i Parken, 2023 (Mode Steinkjer)

Årets låtskriver

Michelle Ullestad – Ingenting varer evig

Hilde Skaar Mad Woman

Kristoffer Cezinando Karlsen Sprengkulde

Lars Vaular Vintage Velour

Årets video

Lars Vaular Impro på Økern (Scene 3: Highlights)

Arif x Karpe (Åh) Tåmy, Tåmy – Rifla x Sheriff

Rambow - Vi tenker ikke likt

Gouldian Finch - The Flamingo

Årets produsent

Vetle Junker – Vetle Junker 2023

Fay Wildhagen Møtested – en hyllest til Anne Grete Preus

Askjell – Askjell 2023

Morten Gillebo – Morten Gillebo 2023

Årets Tekstforfatter

Kristoffer Cezinando Karlsen – Sprengkulde

Amanda Delara Nikman – Shahrazad

Stein Torleif Bjella – Nysetmåne

Ingrid Olava Brænd Eriksen – Blomster og post

Årets internasjonale suksess

Caroline Ailin Furuøyen

Kristine Tjøgersen

Marius Neset

Girl in red

Lise Davidsen

Erik Smaaland

Kvelertak avsluttet Tons of Rock-festivalen i 2023 og ga ut albumet «Endling». Nå er de nominert for Årets utgivelse. (Mode Steinkjer)

Årets utgivelse

Undergrunn – Egoland

Kvelertak – Endling

SKAAR Mad – Woman

Delara – Shahrazad

