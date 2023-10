Helgens nye låter: Delara danser med kalash, Jesper Jenset er ung og lovende og 9 grader nord begeistrer

9 grader nord består av søstrene Mira og Dipha Thiruchelvam, Jakob Sisselson Hamre og Jakob Sønnesyn. (Synne Sofi Bårdsdatter Bønes)

---

5

LÅT

9 grader nord

«Viduppu»

---

Helt siden vi så 9 grader nord på Bylarm i 2017 har dette bandet vært noe man alltid stopper opp ved. Det litt uvanlige bandnavnet er synonymt med breddegraden Sri Lanka ligger på, og det var herfra foreldrene til søstrene Mira og Dipha Thiruchelvam flyktet fra under borgerkrigen på 1980-tallet. Jakob Sisselson Hamre og Jakob Sønnesyn er de øvrige medlemmene i det som er ett av Norges tøffeste liveband, med debutalbumet «Jaffna» fra 2019 som siste store stolpe. Etter det har det vært ganske stille. Det vil si Mira Thiruchelvam har spilt for flere publikummere enn de fleste andre norske artister da hun ble med Karpe i Oslo Spektrum og bortenfor som fløytist, og fløyte, eller bansuri, er også hovedinstrumentet hennes i 9 grader nord i tillegg til gitar. Hun komponerer sammen med Sønnesyn.

9 grader nord: «Viduppu»

Med Dipha Thiruchelvam på hovedvokal og Sisselson på perkusjon, samt et gjestelag på kora, oud og perkusjon, springer «Viduppu» ut av den tamilske tradisjonen Thiruchelvam-søstrene er opptatt av å bevare, men ikke uten at den har fått en real omgang i kulturblenderen. På det viset er det et slags slektskap mellom Karpes bevisstgjøring rundt diasporaens musikk og visjonene til 9 grader nord. Dette er en sinnssykt medrivende og suggererende rytmisk hybrid av alt det som er godt med popmusikken, nært opp til opphavet, men også preget av forflytning og uunngåelige impulser. Saftige vokale harmonier og bansurien til Mira gir en perfekt flyt som roper på «repeat». «Viduppu» er første låt fra albumet som får tittelen «Yalpanam», for øvrig et eldre navn på byen Jaffna som søstrenes foreldre kommer fra.





Jesper Jenset utgir «Ung, dum og lovende» på moldedialekt. (Sebastian S. Bjerkvik)

---

4

LÅT

Jesper Jenset

«Ung, dum og lovende»

---

Mye kan sies om Moldedialekten, men når Jesper Jenset bruker den til å synge ut om identitetskrisen, blir det riktig så fint. Det nærmer seg ti år siden han dukket opp på Idol, men som «motvillig» popstjerne debuterte han ikke på norsk før i 2019 med «Hver gang», gjestet av Arif. Skal vi tolke hans nye «Ung, dum og lovende» riktig var det ikke bare en god ting å bli signet til et av verdens største plateselskap som pur ung. «I som trodde i skulle vinne over verden, I som trodde i skulle klare me aleine. Men no orke i ikkje en gang å se me sjøl speilet», synger han.

Jesper Jenset: «Ung, dum og lovende»

Etter et par låter i fjor, blant annet i samarbeid med Julia Lov, er han nå definitivt på riktig spor. «Ung, dum og lovende» er en sympatisk og nærmest filmatisk start på en kommende EP, et resultat av en hyttetur med Gucci Caliente, Lars Kristian Rosness og Filip Kollsete. Han synger som om det skulle stå om livet, og kanskje gjør det det også. På grunn av den nære og inderlige vokalen kommer han unna med et stort, litt for svulstig RnB-teppe krysset med rytmisk elektropop og et nesten stadiontilpasset refreng.

[ Blytung Høstsabbat skal ryste kirkeveggene ]

Amanda Delara har fått med seg amerikanske BEAM på sin nye låt «Kalash». (Akam1k3)





---

5

LÅT

Delara feat. BEAM

«Kalash»

---

Amanda Delara er snart klar med debutalbumet «Shahrazad», som må sies å være noe av det man har størst forventninger på musikkfronten denne høsten. «Kalash» er på ingen måte en festbrems i så måte. Singelen kommer som et resultat av at Delara var i studio i Miami med produsenten Al Cres da BEAM stakk innom og angivelig nektet å gå før han hadde lagt et vers på «Kalash». Låten hadde stått helt fint uten også, men det er klart at en av USAs mest ettertraktede rappere setter en egen og her småfrekk krone på verket.

Delara ft BEAM: «Kalash»

Det er en lett, rytmisk og eggende låt med nydelige musikalske detaljer som speiler Delaras bakgrunn i en virvlende popmiks. Som hun synger: «A never ending quest from east to west/I’ll never find the time or place to rest». Dette kan kort og godt beskrives som uimotståelig. Miami eller ikke, produksjonen står Delara selv for sammen med Askjell Solstrand, Ole Torjus Hofvind og Sondre Haftorsen, som også er blant flere som har bidratt sammen med henne på skrivesiden.





Emily Hammer er definitivt kommet «Hjem». (Haakon Paulsen)

---

5

LÅT

Emily Hammer

«Hjem»

---

Som på singelcoveret er det også en slags sommerlig leken stemning over musikken til Emily Hammer. Det er et retrobevisst vink til visepopens fineste vendinger og enkle livsbetraktninger som har stor vekt i seg selv. Kanskje fra et gult rekkehus i Akershus sett i bakspeilet, som en inspirasjon til det som ligger foran henne. Dette er en låt som vokser, hvor den personlige energien dirrer selv når arrangementene drar henne litt for langt ut i det kommersielle, og hvor låtskrivertalentet ligger mellom linjene akkurat som hverdagspoesien i teksten. Forfatterskole, ja visst, men brukt på rette måten kan også det bli særegent og uten overtydelige konstruksjoner.

Emily Hammer: «Hjem»

Hun har skrevet låter for andre før, blant dem Saksa, men nå debuterer Emily Hammer som artist på egen hånd. Og det med en poplåt som har originalitet og egenart kombinert med det smittende og allmenne med sting fra den alternative gitarpopen. Og vi møter en artist som til de grader er seg selv. En av høstens mest lovende debuter.





[ Michelle Ullestads første album: Så personlig som popmusikk kan bli (+) ]

Gambino: «Knock If You Buck» (IRMC )

---

4

LÅT

Gambino

«Knock If You Buck»

---

Bodø er Norges tyngste hip hop-sentrum, og helt på tampen av det surklende kjølvannet bak Tungtvann dukker Gambino opp. Låten «Knock If You Buck» er breial hip hop fra Nordlands hovedstad, som ikke står mye tilbake for «Ubudne gjesta» når det gjelder tekst selv om Gambino krasjer helt andre ting enn fester han ikke er invitert til.

Gambino: «Knock If You Buck»

Marcus Sori Joof holder kortene tett til brystet, men er nå knyttet til Oslo-labelen IRMC og har siden sist åpenbart kuttet ut Savage fra artistnavnet slik at han nå kun kaller seg Gambino. Han er ikke den eneste artisten i verden som gjør det, men han er den eneste Gambino med Bodø-dialekt – og som med verdens mest naturlige autoritet rapper seg rett inn i tradisjonen til DMX og Ice Cube med vers det formelig lukter svidd av. Og for ordens skyld, det skjer på nordnorsk selv om låttittelen er «Knock If You Buck». Uansett har dette en tyngde som man i hvert fall i denne sammenhengen må til Joddski for å finne maken til.





Hilma Nikolaisen. (Jule Marie Nagelstad )

---

5

LÅT

Hilma Nikolaisen

«This Time»

---

Tidligere i høst heiste Hilma Nikolaisen rødt flagg, og «Red Flag» blir også tittelen på det neste albumet hennes som kommer tidlig neste år på henens nye plateselskap Sheep Chase Records. Hennes forrige «Heritage» var en drøm av akustiske tilnærminger og tidløse popharmonier, et stykke unna de dronende og soniske bølgene hun skapte på de første platene. Nå endres bildet igjen, med en rufsete og luftig låt som nærmer seg popen med energisk gitarøs og enklere og mer effektivt akkompagnement av synth, trommer og enda flere gitarer. At det hviler en uhøytidelig ånd over det hele varsles allerede idet det telles ned, på finsk, før hun slynger «This Time» ut i evigheten.

Hilma Nikolaisen: «This Time»

Vokalen ligger kul og slentrende over et lydbilde hvor det skjer svært mye, nærmest som i en skog av gjengrodde ideer som hentes fram en etter en. Det resulterer i en popglad versjon av progrockens og alternativrockens gladeste øyeblikk, med et småpunka skjelmsk blikk i retning sekstitallet.

[ PJ Harvey tilbake til Norge (+) ]





Most Likely Marlin, eller Malin Isabel Disco Guleng, singeldebuterer med «Sports Car». (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Most Likely Marlin

«Sports Car»

---

Den som skjønte sin besøkelsestid da Most Likely Marlin spilte på den lille Biblioteket-scenen på Øya i sommer, har kanskje også ventet på at hun skulle slippe sin aller første låt. Her kommer den, «Sports Car», produsert av Mikhael Paskalev og utgitt på labelen Braveheart Records, som også har Billie Van og Julie Henrikke. Malin Isabel Disco Guleng (sic.) kommer fra Askøy utenfor Bergen, og det høres at dette slippet ikke kommer helt ut av det blå. Det er for øvrig ikke helt vanlig med kombinasjonen bass og vokal, men blant de tøffeste vi vet om i denne sammenhengen er Kim Deal, Esperanza Spalding og Suzie Quatro. Nå kan vi innlemme Malin Isabel Disco Guleng i gjengen.

Most Likely Marlin: «Sports Car»

Det er en lekende, morsom, gitarrufsete poplåt som tar deg med på en fantasirik utflukt dirigert av en medrivende og lokkende vokal og et lydbilde som oser av overskudd. Sceneerfaring har hun også, som bassist i Bo Millis band, som selvsagt korer på låten. Vi hadde også ventet at hun var en av flere gitarister her, men det er kanskje bare live? Uansett er Guleng noe for seg selv og i poprocksammenheng et helt lite wunderkammer av ideer, impulser og innfall. Men det sklir aldri ut mer enn akkurat passe litt for mye, verken i hennes egen komposisjon eller i Paskalevs sjenerøse produksjon.