– Det blir noe enormt umusikalsk over at det skjer grufulle handlinger mot sivile, barn og familier, og så skal man bare kunne møte opp på festen etterpå og late som ingenting, sier Daniel Kvammen.

Den kjente artisten var en av flere profilere norske musikere som i regi av Aksjonsgruppa for Palestina stilte opp tirsdag morgen på Operataket i Oslo og sang Nordahl Griegs «Til ungdommen» uavbrutt i femten minutter. Den korte protesten samlet flere skuelystne. Årsaken til kravet om at Israel utestenges fra årets Eurovision Song Contest og fra finalen i Malmö i mai, er krigføringen på Gaza. Andre deltakende artister var Jørn Hoel, Malin Pettersen, Fieh og Chris Medina, samt to av initiativtakerne til aksjonene, Marthe Valle og Charlotte Qvale.

Artister synger ut mot Israel

– Plikt som menneske

«538 norske artister og totalt over 4000 nordiske har signert opprop som krever at folkemord-anklagede Israel utestenges fra årets Eurovision Song Contest for sine vedvarende brudd på folkeretten», het det i pressemeldingen fra aksjonsgruppa.

– Jeg tenker at dette er et mildt tiltak, en symbolsk og sivil demonstrasjon som blir mild sett opp mot det vi protesterer mot, sier Daniel Kvammen om koraksjonen.

Som artist mener han det er naturlig å forholde seg til det som skjer i verden akkurat nå.

– Jeg har prøvd å engasjere meg i den grad jeg kan siden jeg har et offentlig fjes og driver med sang og musikk. Jeg har spilt på sju støttekonserter for Palestina nå, sier han, og legger til: – Jeg tror ikke at det er vi som artister som forandrer de store tingene. Men enten kan man stå å spekulere i hvor mye man kan gjøre, eller så kan man velge å gjøre det lille man kan. Jeg har kommet fram til at jeg har plikt som menneske å mene noe om det som skjer på Gaza, sier Kvammen.

Oppfordring til kulturminister Lubna Jaffery

Under delfinalene og selve finalen i Melodi Grand Prix demonstrerte Aksjonsgruppa for Palestina ukentlig foran NRKs lokaler. Etter at Gåte vant den norske MGP-finalen og flere andre land har sine finalister klare, har aksjonsgruppa trappet opp demonstrasjonene utenfor NRK med dels sterke visuelle virkemidler. Aksjonen på Operataket tirsdag var en del av en ytterligere opptrapping av oppropene og markeringene som i hovedsak har vært rettet mot NRK. Målet er at NRK skal legge press på den europeiske kringkastingsunionen EBU for at de skal utestenge Israel på samme vis som prosessen som endte med utestengelse av Russland i 2022.

Kor-aksjon aksjonsgruppa palestina Artist Daniel Kvammen under koraksjon med Aksjonsgruppa for Palestina på Operataket i Oslo. (Javad Parsa/NTB)

Aksjonen på Operataket rettet seg ikke bare mot NRK, men også mot kulturminister Lubna Jaffery (Ap). Hun var spesielt invitert til korsang og kaffe. Kulturministeren, som ikke var å se under aksjonen tirsdag, har tidligere sagt at NRK er redaksjonelt uavhengige, også i saker som er vanskelige og skaper engasjement.

– Kunsten og kulturen spiller en veldig viktig rolle i urolige tider som dette, og da er det ekstra viktig at vi opprettholder prinsippet om at den skal være fri, sa Jaffery til Dagsavisen i forbindelse med en demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst tidligere i vår.

Daniel Kvammen håper at artistenes engasjement likevel blir hørt.

– Vi ønsker et tydeligere standpunkt i saken, og forhåpentlig vil vi inspirere. Det er i hvert fall viktig at de som kan tar et standpunkt i saken. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer enn det.

Tre krav om strakstiltak

Markeringen var Aksjonsgruppa for Palestinas første stopp på det de kaller en «ministerturné», med markeringer rettet mot flere ministre i regjeringen hvor de krever følgende strakstiltak for Gaza: «Varig våpenhvile NÅ!». «Opphev blokaden, åpne Gaza NÅ! – Ubegrenset tilgang på vann, mat, helsehjelp og drivstoff». «Reparer og gjenoppbygg Gazas helsevesen NÅ!».

Totalt har over 4000 nordiske artister og musikere signert oppropene mot Israels deltakelse i årets Eurovision Song Contest. I påsken kom også bandet Gåte, som skal representere Norge i finalen i mail, med en uttalelse krigen i Gaza. Flere andre Eurovision-finalister skrev under på budskapet som på blant annet Gåtes Instagram-side lød som følgende:

– I lys av situasjonen i de okkuperte palestinske territoriene, spesielt i Gaza, er vi ikke komfortable med å være stille. Det er viktig for oss å vise solidaritet med de undertrykte, og uttale vårt dyptfølte ønske om fred, en umiddelbar og varig våpenhvile, og at alle gisler får vende trygt hjem. Vi står samlet mot alle former for hat, deriblant antisemittisme og islamofobi.

– Hva tenker du om at Gåte og andre finalister nå sier fra om sitt standpunkt rundt Israels deltakelse i Eurovision?

– Jeg syns det er kjempefint at Gåte går ut og gjør det. Det er en mild reaksjon på grufulle handlinger, sier Kvammen, som understreker at han har stor sans for Eurovision som arrangement og at han heier på Gåtes deltakelse.

