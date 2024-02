Sterke virkemidler i ny Eurovision-aksjon

NRK-ansatte på vei til jobb torsdag morgen måtte passere livløse kropper som lå utenfor eller hang ut av en bil ved NRK Radios resepsjonen på Marienlyst. Det var blod på bakken og ved hver av kroppene ble det plassert en plakat som viste hvem de forestilte. «Tanten til Hind», står det skrevet foran en kvinne. Ut fra bilen høres setninger som skal illustrere nødsamtaler mellom et barn og en alarmsentral, dramatisert av norske skuespillere og bygget på en av de siste ukenes mest omtalte hendelser i Gaza.

– Vi føler oss forpliktet til å ta i bruk sterke virkemidler, fordi til nå har ingenting skjedd, sier Charlotte Qvale, talsperson for Aksjonsgruppa for Palestina.

Den siste tiden har aksjonsgruppa som jobber for å rette oppmerksomheten mot Israels krigføring på Gaza trappet opp aksjonene. De krever blant annet at NRK og norske myndigheter skal ta til orde for at Den europeiske kringkastingsunion (EBU), som NRK er medlem av, må utestenge Israel fra Eurovision.

Aksjonsgruppa for Palestina demonstrerer utenfor NRK mot Norges deltagelse i Eurovision. (Mode Steinkjer)

Rekonstruksjon av angrepet på Hind

Under delfinalene og selve finalen i Melodi Grand Prix demonstrerte Aksjonsgruppa for Palestina ukentlig foran NRKs lokaler. Torsdagens demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst var en del av en opptrapping. Aksjonen tok form som en rekonstruksjon av en spesifikk hendelse på Gaza som er blitt møtt med internasjonal fordømmelse de siste ukene. Tidligere denne måneden ble seks år gamle Hind Rajab funnet død sammen med to ambulansearbeidere som hadde rykket ut for å redde henne i Gaza by.

Før hun ble funnet hadde en hel verden engasjert seg i saken om den lille jenta som i tre timer den 29. januar tryglet Palestinas Røde Halvmåne (PRCS) på telefon om å bli reddet ut fra bilen hun satt i inne i Gaza, mens stridsvogner omringet bilen og skytingen vedvarte. Familiemedlemmer skal ha blitt skutt av israelske styrker foran øynene hennes, har PRCS opplyst ifølge NTB.

Også Hinds femten år gamle kusine Layan var blant de drepte.

– Dette er en hendelse som viser sadismen i angrepet på sivile palestinere. Du har Hind på seks år og Layan på 15, som sitter i en bil med fire drepte familiemedlemmer i Gaza City. De neste timene ringer Hind og Layan til alarmsentralen til Røde halvmåne. Til slutt rykker en ambulanse ut for å redde de, så blir det stille. To uker etter finner de levningene av ambulansesjåførene, Hind, Layan og de fire familiemedlemmene. Så kan man jo spørre seg hvordan dette kan skje foran åpent kamera, sier Qvale.

Charlotte Qvale er talsperson for Aksjonsgruppa for Palestina. (Mode Steinkjer)

– Kulturvasking

– Norge kan ikke være med på kulturvasking av en okkupasjonsmakt som bryter folkeretten og som er under etterforskning for folkemord i Den internasjonale domstolen. NRKs evige argumentasjon om at de ikke kan si noe fordi ingen andre europeiske land foreløpig har uttalt seg er ingen unnskyldning. Nå må Norge og NRK vise ryggrad og gå foran som et godt eksempel.

Både i Norge og i andre nordiske land har artister og kunstnere tatt til orde for å nekte Israel å delta i Eurovision. Oppfordringen her i Norge har også blitt rettet til regjeringen, blant annet fra SV som følge av at rundt 300 norske artister har skrevet under på et opprop med krav om at Israel skal utestenges på grunn av krigen i Gaza.

Aksjonsgruppa for Palestina har selv tatt kontakt med Kulturministeren og bedt om et møte. Dette ble avvist av Kulturdepartementet. «Som eier av NRK kan verken statsråden eller regjeringen instruere eller overprøve NRK i redaksjonelle spørsmål», heter det i brevet sendt fra departementet.

– Vi fikk et brev etter å ha henvendt oss til kulturministeren hvor kulturministerens kontor sier de ikke har mulighet til å gi styringssignaler til NRK når det gjelder Eurovision. NRK på sin side har gjentatte ganger uttalt at en beslutning om å fraråde Israels deltakelse må være opp til politikerne. Så da har vi en allmennkringkaster og en regjering som begge peker på hverandre, sier Qvale.

Kommer til å fortsette

Demonstrasjonen utenfor NRK på Marienlyst torsdag vil ikke være den siste, lover aksjonistene.

– Vi forstår at det gjør et sterkt inntrykk å stå her foran inngangen til NRK, med de ansatte som i og for seg ikke har noe med dette å gjøre, men dette er ikke tiden for å roe ned aksjonene, snarere tvert imot. Vi kommer til å fortsette til det skjer noe på ett eller annet nivå som vi kan slå oss til ro med.

Fra Aksjonsgruppa for Palestinas demonstrasjon utenfor NRK torsdag. (Mode Steinkjer)

I den endelige Eurovision Song Contest-finalen som går av stabelen i Malmö i begynnelsen av mai skal gruppa Gåte representere Norge. Etter å ha vunnet den norske Melodi Grand Prix-finalen tok de betenkningstid for å finne ut hva som ville være riktig av dem å gjøre. Bandet kom fra til at de ikke ville boikotte Eurovision gjennom å trekke seg fra finalen.

– Gåte har jo hele tiden gitt tydelig uttrykk for at de ikke ønsker Israels deltakelse i Eurovision, men at de selv ikke vil boikotte. Men så er det jo heller ikke Gåtes ansvar å markere Norges offisielle standpunkt overfor Israel. Regjeringen og NRK kan heller ikke dytte det offisielle ansvaret over på artistene, så det vi venter på nå er en eller annen formell uttalelse fra regjeringen eller NRK som fjerner ansvaret fra Gåte. Dette er en diskusjon de egentlig ikke bær være en del av, de er kunstnere og artister.

– Krigen i Gaza er en ufattelig tragedie for befolkningen i området og Norge har et klart standpunkt om at krigføringen må stanses og at sivilbefolkningen i Gaza må få nødhjelp. I lys av situasjonen er det ikke overraskende at blant annet den europeiske kringkastingsunionens avgjørelse om å inkludere Israel i årets Eurovision skaper debatt, svarer kulturminister Lubna Jaffery i en e-post til Dagsavisen.

Lubna Jaffery presiserer at hun som kultur- og likestillingsminister ikke vil legge seg opp i NRKs redaksjonelle avgjørelse.

– De er redaksjonelt uavhengige, også i saker som er vanskelige og skaper engasjement. Det samme gjelder våre kunst- og kulturinstitusjoner. Kunsten og kulturen spiller en veldig viktig rolle i urolige tider som dette, og da er det ekstra viktig at vi opprettholder prinsippet om at den skal være fri, sier Jaffery.

NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har tidligere avvist at det er aktuelt for NRK å foreslå at EBU skal gå inn for kulturboikott av Israel.

– Vi har stor respekt for at folk demonstrerer, som det er blitt gjort utenfor NRK de siste lørdagene. Men det står ved lag at norsk utenrikspolitikk og beslutning om norsk kulturboikott ligger hos storting og regjering – ikke en allmennkringkaster, sa NRKs Charlo Halvorsen til Dagsavisen tidligere denne måneden.

