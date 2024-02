GramArt krever at Israel utestenges fra Eurovision Song Contest

GramArt og NOPA ber om at Israel utestenges fra sangkonkurransen Eurovision Song Contest umiddelbart. Det skriver organisasjonene i en felles pressemelding.

– Nå har vi hatt den norske finalen, og fått en norsk vinner. dette er et naturlig tidspunkt for GramArt og NOPA å gi uttrykk for våre medlemmers syn på saken. Ingen av oss påberoper oss akademisk eller politisk ekspertise i denne konflikten. Men vi har registrert økende presse på dette, og at saken tar mer og mer plass i media, sier Ivar Peersen, styreleder i GramArt til Dagsavisen.

– Er alle artistene med på dette?

– Det vil være vanskelig å si. Vi må ta høyde for at vi ikke er en politisk deltaker til vanlig, og poengterer at vi kommer med denne uttalelsen fordi det er en musikalsk happening. I GramArt er det plass til liberale, konservative, alle retninger. Men felles for alle er at vi har et humanistisk menneskesyn, som gjør det lett å komme med en sånn uttalelse om en pågående humanitær katastrofe.

Reflekterer felles meninger

Flere av organisasjonens medlemmer har deltatt i MGP.

– Mange av våre medlemmer bryr seg. Derfor er det relevant å komme med en uttalelse, sier Peersen.

GramArt er en interesseorganisasjon for artister og musikere med rundt 3000 medlemmer. De er i dialog med bransjen og offentlige myndigheter, og snakker artistenes sak i Stortinget, EU, Gramo og alle relevante fora.

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en interesseorganisasjon for opphavere til musikkverk. Foreningen har ca. 1500 medlemmer og 500 tilknyttede

– Hvordan er uttalelsen forankret i organisasjonen?

– Det er forankret ved at de to administrasjonene våre har gått sammen om denne uttalelsen med bakgrunn i styrevedtak. Vi har ikke 3000 direktelinjer inn til artistrommene, men gjennom styremedlemmene og varaene er det en kontaktflate med stor geografisk bakgrunn, med kvinner og menn i alle aldre. God kontakt mellom styrene og medlemsbasene gjør at vi kan komme med en melding som reflekterer meningene våre.

– Høyst kritikkverdig

I pressemeldingen skriver de at «Israels krigføring i Gaza har drept flere titusen palestinske sivile, og WHO rapporterer at en befolkning på 2 millioner står i fare for å sulte i hjel. En omfattende rettsprosess der Israel anklages for folkemord er også i gang.

Derfor ser vi det som høyst kritikkverdig at Israel får delta i Eurovision 2024. I 2022 ble Russland utestengt fra Eurovision, og vi mener EBU nå må utestenge Israel fra konkurransen.»

– Hva tenker du om at ikke Israel er utestengt allerede, når det var tidlig klart at Russland ble utestengt i 2022?

– Det må nesten de som bestemmer i Eurovision svare på.

Organisasjonen forteller at medlemmer har vært utsatt for hets og kritikk, blant annet i sosiale medier. Og at de tar sterkt avstand fra dette, ettersom en eventuell utestengelse av Israel er et nasjonalt og internasjonalt ansvar, ikke den enkelte opphavers og artists ansvar.

– Deltakelse i en nasjonal musikkonkurranse, eventuelt å skulle representere sitt land i en internasjonal musikkonkurranse, er ikke å legitimere Israels krigføring, skriver de.

Peersen forteller at de har observert diskusjoner rundt artistenes eventuelle standpunkt i saken, tidligere i konflikten.

– Noen artister følte at de fikk motbør for å ha meninger, mens andre fikk motbør for ikke å ha tatt noe standpunkt. Det er en stor bestilling å ha forståelse for konfliktens historiske forløp og alle forsøkene på å løse den. Men vi kan være enige om et nåtidsbilde, det som skjer nå, den humanitære katastrofen og enes om å gjøre det vi kan for å få en stopp på det. Uten å gå inn i den større diskusjonen.

– Tror du dette oppropet vil føre til noe?

– Jeg har et håp om at det skal være en del av en bevegelse som utøver trykk. Én del av flere prosesser som sammen gir resultat.

