SV tar MGP-debatten til Stortinget: Vil utestenge Israel

På Facebook-siden sin lørdag varsler Bergstø at partiet tirsdag kommer til å fremme forslag i Stortinget. Der vil de be regjeringen om å instruere NRK til å ta initiativ til å utestenge Israel fra musikkonkurransen.

Bakgrunnen er at NRK har sagt at de ikke vil ta initiativ til dette selv, og at det må være opp til Storting og regjering å bestemme, skriver Bergstø.

– Land som bryter folkerett, bør ikke inviteres til folkefest. NRK har sagt at det ikke er opp til dem å ta initiativ til å stenge Israel ute av Eurovision, og at det må bestemmes av Storting eller regjering. SV tar oppfordringen på alvor og kommer til å foreslå det når Stortinget samles, sier Bergstø til NTB.