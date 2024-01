Hedret med æres-Oscar

Han har vunnet én Oscar i sin lange karriere. Den fikk han i 1969 for den satiriske komedien «The Producers». Han avslørte fra scenen torsdag at han har dårlig samvittighet for skjebnen til oscarstatuetten. Den solgte han nemlig.

– Jeg savner den så mye. Jeg skulle aldri ha solgt den. Jeg skal ikke selge denne, jeg lover jeg, spøkte 97-åringen.

Brooks' karriere strekker seg helt tilbake til slutten av 1940-tallet. Han er kjent for filmer som «The Producers», som senere ble omgjort til musikal, de to filmene «History of the World», "To Be or Not to Be" samt «Young Frankenstein» og «Spaceballs».

Brooks var en av fire som ble hedret på tirsdagens utdeling. De andre var skuespilleren Angela Bassett, filmklipperen Carol Littleton og Michelle Satter, grunnlegger av filmfestivalen Sundance.

Utdelingen av æresprisene skulle egentlig ha foregått 14. november, men ble utsatt på grunn av Hollywood-streiken.

Æresoscar-prisene deles som regel ut i forkant av den store oscarutdelingen som vanligvis holdes i februar/mars. Liv Ullmann mottok i 2022 en æresoscar. Tidligere mottakere av æresoscaren er David Lynch, Kirk Douglas, Charlie Chaplin og Orson Welles.

