16 nye filmer i vår: Fra zombier til den første samiske kjærlighetsfilmen

Norsk filminstitutts lansering av Filmvåren omfatter 16 norske filmer som blir å se i månedene fremover. Sara Margrethe Oskal, som er skuespiller, manusforfatter og regissør, er også del av en voksende samisk bølge i filmbransjen. Men med debutfilmen går hun en annen vei enn forrige samiske storfilm ut, «Ellos Eatnu – La elva leve»: Hun har laget den første kjærlighetsfilmen fra Sapmi noensinne. Den blir å se på kinoene fra 9. februar.

– Jeg ville lage en film som handler om å våge å stå opp for seg selv, og åpne opp for kjærligheten i et samfunn der tradisjoner står sterkt, sier Oskal.

Film for flere

«Eallogierdu – Tundraens voktere» hadde verdenspremiere i Toronto i fjor høst til sterke anmeldelser og får norgespremiere under filmfestivalen i Tromsø i neste uke. Det romantiske dramaet utspiller seg i Kautokeino, dit kunstneren Lena flytter tilbake etter urbane år for å ta for seg kvinners posisjon i reindriften.

Hun forelsker seg i reindriftsutøveren Máhtte – og det blir komplisert. For moren hans er imot forholdet og mener han heller burde funnet seg en kjæreste med reinflokk. Og vil Lena bli, eller drar hun videre når kunstprosjektet er ferdig?

– Vi trenger alle å bli påminnet om at kjærligheten er viktig. Av og til er det godt å se det gjennom en kultur man ikke kjenner så godt selv. Derfor er dette en film både for dem som kjenner det samiske og som er samer – og for dem som ikke gjør det, sier langfilmdebutanten.

Fra filmen «Tundraens voktere». (Norsk Filmdistribusjon)

Kollektivtanken

Sara Margrethe Oskal sier at miljøet hun skildrer i filmen ikke bare er et samfunn der tradisjoner står sterkt, men også det kollektive.

– Skal man drive med reindrift, er samarbeidet viktig. Du må ha hjelp fra alle i familien til tider, selv om det bare er én som har siidaandelen. Så arbeidskrevende er det. Du må tenke på hva som er best for familien og gruppen kontra det som er best for en selv. For Lena, som har bodd i storbyen, er det vanskelig å komme tilbake til dette samfunnet.

Oskal tror likevel ikke det hun tar opp i filmen, er så fremmed i majoritetssamfunnet heller.

– Vokser man opp i en akademisk familie kommer forventningen om valg av livsstil og høyere utdannelse. Alle møter nok på dette i Norge uansett kulturbakgrunn.

Forlot flokken

Filmens Lena gjør samme valget som Sara Margrethe Oskal gjorde: Hun forlot flokken – både bokstavelig talt og i overført betydning. Filmskaperen var selv reindriftsutøver i ti år før hun valgte kunsten. Det er et valg mange unge samer står overfor: Skal de fortsette med det tradisjonelle, eller velge et mer urbant liv?

– Det var et tungt valg for meg, og jeg slet med det lenge. Det var som å selge sjelen min; det forfedrene hadde kjempet for. Å plutselig være utenfor var vanskelig. Jeg mangler flokken, både reinen og menneskene. Jeg måtte lage meg en ny sti og få et nytt forhold til naturen, til viddene, uten rein.

Hun beskriver det å lage «Eallogierdu – Tundraens voktere» som terapi, der hun vendte tilbake til landskapet der hun før jobbet som reindriftsutøver.

– Underveis fant jeg igjen vidda i meg sjøl – uten rein.

– Jeg er opptatt av relasjoner, av å vise fram oss som mennesker med følelser. Jeg vil gjerne at folk som ikke har så stor kjennskap til det reindriftssamiske, at når de hører nyheter om beitekriser, slaktekrav og rovdyrproblematikk, husker at vi er mennesker som sliter med det samme som alle andre.

Selv om filmen er en kjærlighetshistorie, er filmens bakteppe det historien har gjort med det samiske samfunnet, uten at det blir problematisert.

– Jeg er ikke redd for å vise livet slik som det er. Jeg inviterer alle inn i den samiske kulturen, med det universelle og mellommenneskelige som den viktigste følelsen. Jeg har kjent så mye på dette med å være alene same i majoritetssamfunnet, og måttet være en ambassadør, et levende leksikon, at jeg følte jeg ikke fikk være menneske. Jeg vil bort fra det! Jeg ser på meg selv først og fremst som menneske, selv om jeg er samisk.

Brødrenes reinflokk

Hun mener det er viktig å bevare reindriften som kulturbærer, og ta vare på dem som vil løfte det videre. Men også kunst er en måte å føre den samiske kulturen videre på, understreker hun.

– Samtidig må vi fornye oss, for alle tradisjoner er ikke gode. Vi må ta vare på det som fører oss videre som folk, det som gjør oss til bedre mennesker. Blant annet kan kvinnesynet bli bedre, selv om samiske kvinner står sterkt i dag. Det er de som tar utdannelse, og det er kanskje slik i dag at det er mennene som er igjen i primærnæringene.

Det er brødrene til Oskal som videreførte reindriften, og deres dyr som er å se i søsterens film.

Skrekkfilmen «Dark Windows» er en av 16 norske filmer med premiere i vår. (SF Studios)

Hele 16 norske filmer i vår

Blant de 16 filmene Norsk filminstitutt presenterer er det ikke mindre enn tre skrekkfilmer. Fem er dokumentarer, blant annet fra den palestinske «Ambulanse»-regissøren Mohamed Jabaly. Også flere barne- og ungdomsfilmer i vente, som «Victoria må dø». Den kan representere en trend denne filmvåren: At flere av filmene som får nasjonal kinovisning er laget regionalt, eller som resultat av entusiasmedrevne prosjekter.

«Victoria må dø», som handler om at to skilsmissebarn lar seg inspirere av tegneseriebladet «Hitmen» til å bli kvitt stemoren, spilt av Ine Marie Wilmann, er nettopp en slik regional satsing fra Vestlandet.

Ine Marie Wilmann, Mille Sophie Rist Dalhaug, Sverre Thornam og Morten Svartveit i «Victoria må dø». (Ymer Media / På Film / Øyvind Svanes Lunde)

– Vi gleder oss over at det også denne våren kommer en barnefilm med regional forankring, sier Teréz Hollo-Klausen, som er avdelingsdirektør for utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt (NFI).

Hun mener det vitner om en skapertrang der mange ønsker å komme til orde – og finner veien frem dit på alternative måter.

– Flere av vårens filmer er lavbudsjettsfilmer der NFI ikke er hovedfinansiør, og det er noe overraskende at såpass mange slippes i samme halvår. Det er verdt å huske på at mange senere veletablerte filmskapere har startet på nettopp denne måten, sier Hollo-Klausen om disse filmene.

Fra Karpe til zombier

Filmvåren favner også på storsatsinger, blant annet «Håndtering av udøde» som er langfilmdebuten til Thea Hvistendahl som tidligere har regissert Karpe-filmen «Adjø Montebello». Hvistendahls film har Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie i store roller og er en filmatisering av svenske John Ajvide Lindqvists zombieroman. Filmen har et budsjett på oppunder 50 millioner kroner.

"Håndtering av udøde" skal åpne filmfestivalen i Göteborg i januar. Den er også aktuell på Sundance i USA samme måned. (NTB kultur)

NFI-avdelingsdirektør Hollo-Klausen trekker frem at flere av filmene som presenteres tirsdag på Filmens hus allerede har fått anerkjennelse internasjonalt, som «Eallogierdu – Tundraens voktere». Dokumentaren «Livet er vakkert» til Mohamed Jabaly fikk pris under IDFA i Amsterdam i fjor høst. «Ibelin» – om den muskelsyke gameren Mats’ rike onlineliv – vises på Sundance-festivalen senere denne måneden.

«Håndtering av udøde» er plukket ut som åpningsfilm til Göteborg filmfestival.

Mangfold

– Det er gledelig at det skapes innhold for en bredt sammensatt publikumsgruppe. Samlet byr filmvåren på et godt mangfold av filmskapere, sier Terez Hollo-Klausen og trekker særlig frem de sterke kvinnelige debutantene.

Det er også en solid «mannefilm» i vente med Dag Haugeruds «Sex», med Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise i rollen som to feiere som overrasker hverandre i lunsjen en dag med å snakke om det å ha sex med andre menn – og om det er å være utro. «Sex» er første film ut i en trilogi, som først skal vises på kino og så på Viaplay.

– Denne filmen er også et godt eksempel på vårens innholdsmangfold, blant annet med frisk dialog om legning og seksualitet, sier Hollo-Klausen.

Hun er likevel er nøktern når det gjelder hva vårens filmer vil gjøre for kinostatistikken på norskfronten, og påpeker overfor NTB:

– Det som har vært en tendens de siste årene, er at de større filmene samler seg inn mot jul. Det så vi i fjor, og det vil vi se også høsten 2024. Våren har ikke de største publikumsdragerne, selv om julens storfilmer vil gjøre utslag på statistikkene de neste par månedene. Og i motsetning til filmhøsten, så trappes kinobesøket ned jo lysere det blir. Er det godt vær i mai, så synes det på kinobesøket.

Dette er vårens norske filmer

Filmvåren er Norsk filminstitutts presentasjon av vårsesongens norske filmpremierer og omfatter:

«Dark Windows» – horrorfilm fra sommerhytta med premiere 19. januar. Regissør Alex Herron.

«De gjenvendte» – komedie/horrorfilm om tidligere zombier med premiere 26. januar. Regissør Espen Larsson.

Fra den norske dokumentarfilmen «Sau». (Norsk Filmdistribusjon)

«Sau» – dokumentar om å overta slektens småbruk med premiere 26. januar. Regissør Rebekka Nystabakk.

«Eallogierdu – Tundraens voktere» – kjærlighetsdrama fra Sapmi med premiere 9. februar. Regissør Sara Margrete Oskal.

«Håndtering av udøde» – drama/horror basert på John Ajvide Lindqvists zombiebok med premiere 9. februar. Regissør Thea Hvistendahl.

«Å øve» – roadmovie/drama om en klimabevisst musiker som ikke vil ta fly med premiere 16. februar. Regissør Laurence Pérol.

«Victoria må dø» – familiefilm om å hyre en leiemorder for å bli kvitt stemoren, med premiere 16. februar. Regissør Gunnbjörg Gunnarsdottir.

«Sex» – drama om to feiere som deler sterke opplevelser med premiere 1. mars. Regissør er Dag Johan Haugerud.

«Ibelin» – dokumentar om den nå avdøde, muskelsyke gameren Mats Steen, som hadde Ibelin som avatar i WoW, med premiere 8. mars. Regissør er Benjamin Ree.

«Søstre elsker evig» – dokumentar om to søstre der den ene har selvmordstanker, med premiere 8. mars. Regissør er Sigve Endresen.

«Min fantastiske fremmede – drama sentrert rundt hukommelsestap med premiere 15. mars. Regissør Johanna Pyykkö.

«Døde menn går på ski» – påskekrim/komedie basert på Knut Nærums bok med premiere 15. mars. Regissører Daniel og Ruben Anda.

«Oculi – Det eneste vitnet» – drama/krim/spenning om en blind mann som er enste vitne til kjærestens kidnapping med premiere 22. mars. Regissør Joachim Askjer.

«The Recovery Channel» – dokumentar/drama om en fiktiv TV-kanal viet psykisk helse, med premiere 5. april. Regissør Ellen Ugelstad.

«Livet er vakkert» – dokumentar om filmskaperen som ikke kommer seg hjem til Gaza etter et filmfestivalbesøk i Norge i 2014, og valgene han må ta, med premiere i april. Regissør Mohamed Jabaly.

«Fucking bygda» – mørk komedie/coming of age-drama med premieredato ikke avklart. Regissør Frøydis Fossli Moe.

