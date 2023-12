Kor og jazz: Himmelsk, i dobbel forstand

---

6

JAZZ

Kvindelige Studenters Sangforening/Ellen Andrea Wang

«Magnificat»

Lawo

---

Hvert år tillater jeg med å bruke ordet «vederkvegelse» én gang i Dagsavisens jazzspalte. Slå det opp om det ikke er kjent, for det passer sjelden så godt som nå. Dette albumet er det vakreste og mest saliggjørende jeg har hørt på lenge.

Kvindelige Studenters Sangforening og deres dirigent Marit Tøndel Bodsberg Weyde møtte vi sist på disse sidene i 2020, med det stemningsfulle julealbumet «Stille som sne». Bassisten Ellen Andrea Wang hører vi om hele tida, i en rekke jazzsammenhenger, som soloartist og med gruppene Pixel, Gurls og Closeness. «Magnificat» er et bestillingsverk til Moldejazz i 2021, der Ellen Andrea Wang var artist in residence, men en rekke forskjellige oppdag. Heldigvis er dette nå bevart for ettertiden, spilt inn i Sofienberg Kirke i fjor høst, produsert av Vegard Landaas fra plateselskapet Lawo Classics

«Magnificat» er den latinske betegnelsen på begynnelsen av Marias lovsang fra Lukasevangeliet. Det er her jomfru Maria får vite at hun skal blir mor. Tekstene er tonesatt mange ganger, men sjelden av kvinnelige komponister. Utgangspunktet er utilslørt bibelsk, men får også en universell betydning når Wang bruker dette som utgangspunkt til tekster om sine egne erfaringer som vordende og nybakt mor, med det hun kaller håp, glede og usikkerhet om framtida.

Wang har vokst opp med kor og kirkemusikk i Søndre Land. Vi hører bakgrunnen hennes godt i komposisjonene, men hun spiller kontrabass på en måte som minner oss om at dette også er jazz. Bassen ligger dypt og stødig i bunnen, og gir sangene en spenstig rytmisk dimensjon. Hun har fått med seg sin medspiller fra Gurls, saksofonist Hanna Paulsberg, som setter en ekstra spiss på de sporene hun er med i.

Ellen Andrea Wang er sangsolist selv i flere av innslagene. Spiritual-inspirerte «He Has Been Mindful», den folkemusikkaktige «Guardian Angel/Holy Mary», den jublende bønnen «Brighter Days», og «I Need Your Love», som kunne vært popmusikk i en helt annen sammenheng. Wang kunne sikkert framført disse med alle sine andre grupperinger, men koret gir dem et himmelhøyt løft med sine luftige klanger.

Melodisk er sangene på et utsøkt nivå, som vi hører tidlig på albumet i «Holding On To You». Et av mange høydepunkter er «There Is A Place», en sang som forleden ga henne den nye Blåtoneprisen fra TONO, sammen med arrangøren Ketil Bjerkestrand. Jeg vet ikke hvem den konkurrerte mot, men konkluderer friskt med at det høres høyst fortjent ut. Helt til slutt kommer hennes nye salme «I Am God’s Servant», som høres helt himmelsk ut, både i religiøs og i overført musikalsk betydning.

