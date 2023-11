Dramaserien «Holmlia Love» får millioner i tilskudd

«Holmlia Love» er serien om tida før og etter drapet på Benjamin Hermansen, skapt av Mikael Diseth for Monster AS og NRK Drama. Fokuset i serien skal ifølge sammendraget fra Norsk filminstitutt være på de som ble fratatt Benjamin, på familiene på Holmlia som måtte håndtere konsekvensene av tragedien som fant sted en januarnatt i 2001. NFI har gitt serien 4 millioner kroner i produksjonsstøtte.

Serien som er i forproduksjon skal ifølge serieskaperen ikke vie tid til nynazister og gjerningspersonene bak drapet, men vil gi folk et innblikk i livet på Holmlia, og fortelle om det spesielle samholdet som oppsto der i kjølvannet av drapet, uttalte han til Dagsavisen i sommer.

– Vi lager en serie om livet på Holmlia i tiden før og etter drapet på Benjamin Hermansen, uttalte Mikael Diseth, som selv gikk på Holmlia skole med Hermansen. Han har skrevet manus sammen med Lev David og skal være regissør på serien sammen med André Chochron.

Veggmaleriet til minne om Benjamin Hermansen på Holmlia skole. Serien som har fått tilskudd fra NFI skal handle om nærmiljøet på Holmlia og de som ble berørt av drapet på 15-åringen i 2001. (Morten Holm/NTB)

Dramaserien skal være på seks episoder og har et totalbudsjett på 45 millioner kroner. Premiere på serien er ikke kjent. Dette er den andre dramatiseringen om drapet på 15-åringen som har mottatt støtte fra NFI, som tidligere i år ga filmskaper Ingvild Søderlind 15,7 millioner kroner til spillefilmprosjektet «Drapet på Benjamin Hermansen». Filmen skal bruke rettssaken mot drapsmannen Joe Erling Jahr (19) som ramme for historien, og inkludere tilbakeblikk på livet til både drapsmann og offer. Filmen skal ha et budsjett på 37 millioner kroner.

Storserie fra TV 2: «Smuglerne»

Norsk filminstitutt har også gitt serien «Smuglerne» 7 millioner kroner i produksjonstilskudd ved høstens tildelingsrunde. Dette er en basert på historien til Arthur Omre, spritsmugleren som slo seg opp i Kristiana under forbudstida i 1920-åra og som seinere ble forfatter. Den sanne historien er utgangspunktet for Pål Sletaunes nye dramaserie, en storproduksjon med budsjett på over 120 millioner kroner og som han lager for TV 2.

historiskebilder Arthur Omre var spritsmugleren som ble tatt, og som seinere ble en populær forfatter Her med sin bok «Utvalgte noveller» i 1961. Hvem som skal spille Omre i den nye TV 2-serien er ikke kjent. (NTB /NTB)

Forhåndsomtalen fra NFI lover et stort anlagt historisk drama. Hvem som skal spille Arthur Omre er ikke kjent.

«Kristiania 1921: Det er finanskrise, storstreik og forbudstid og et inferno av kaos og muligheter. Den oppfinnsomme ingeniøren Arthur begynner å smugle sprit for å redde familien og blir Norges mest suksessrike smugler til han lar seg villede av penger, makt og kjærlighet», heter det i pressemeldingen fra NFI. Pål Sletaune er både serieskaper, manusforfatter og regissør på serien, som ikke har kjent premieredato på TV 2 enda. Pål Sletaune har tidligere laget filmer som «Budbringeren» (1997) og «Babycall» (2012), og den prisbelønte NRK-serien 22. juli sammen med Sara Johnsen.

Fra Etterglød til magiske sommerkvelder

TV 2 skal også være kanalen for det tredje serie-prosjektet som har fått støtte fra NFI: dramaserien «Tordivelen flyr i skumringen», som er tildelt drøyt 2,1 millioner kroner.

Atle Knudsens går fra «Etterglød», dramaserie på NRK TV til dramaserien basert på det klassiske hørespillet; «Tordivelen flyr i skumringen», som han skal lage TV-drama av for TV 2 og svenske STV. (JULIANNE LEIKANGER)

Serien er basert på det populære hørespillet fra 1976 skrevet av Maria Gripe og Kay Pollak, og skal produseres av Monster As for TV 2 og svenske SVT. Bak serien med et budsjett på 55,3 millioner kroner står Atle Knudsen, TV-skaperen sist aktuell med «Kristiania magiske tivoliteater» (2021) og «Etterglød» (2021) på NRK.

Serien skal være på åtte 25-minutters episoder, og tar utgangspunktet i den populære fortellingen om tre ungdommer og deres søken etter å avsløre mysteriet om en gammel egyptisk statue, som har vært gjemt i 300 år. Vi får bli med på en reise som gir oss kjærlighet, mystikk, spenning, vennskap og den helt magiske følelsen av skandinavisk sommer, heter det i prosjektomtalen fra NFI.