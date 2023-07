NRK lager dramaserie om Benjamin Hermansen

Dramaserien «Holmlia Love» er en av nysatsingene fra NRK Drama og som foreløpig er på manusstadiet. Serien skal handle om Benjamin Hermansen, den femten år gamle gutten som ble drept av en gruppe nynazister på Holmlia i Oslo en januarnatt i 2001.

Det er blitt laget flere dokumentarer for TV og radio om det rasistisk motiverte drapet i Oslo, men dette er den første dramaproduksjonen om gutten fra Holmlia og ugjerningen som rystet Norge tidlig på 2000-tallet. Det er Monster Scripted som produserer serien for NRK Drama. Serien beskrives som historisk drama, og skal være på seks 45-minutters episoder.

Mer enn 40.000 mennesker deltok i fakkeltog i Oslo 1, februar i 2001, til minne om Benjamin Hermansen. Nå skal Benjamin og Holmlias historie fortelles som TV-drama på NRK. (Jarl Fr. Erichsen/NTB)

For manusforfatter Mikael Diseth er det viktig å understreke at serien han skriver på skal handle om Benjamin Hermansen og om Holmlia, dramaserien skal ikke skildre drapet eller nynazistene som begikk ugjerningen.

Handler om Benjamin Hermansen og Holmlia

[ Minnesmerket etter Benjamin Hermansen ramponert ]

– Vi lager en serie om livet på Holmlia i tiden før og etter drapet på Benjamin Hermansen, sier Mikael Diseth, som selv gikk på Holmlia skole med Hermansen.

– «Holmlia Love» vier ingen tid til nynazister, men vil gi folk et innblikk i livet på Holmlia, og fortelle om det spesielle samholdet som oppsto der i kjølvannet av drapet, sier TV-skaperen.

Han henviser til NRK Drama for ytterligere kommentar.

[ Glem ikke Benjamin! ]

I NRKs presentasjon fokuserer serien blant annet på en glad, ung gutt som nyter livet med venner på hjemstedet sommeren i 2000, hvor dagene går til fotball, flørting med jentene og turer på stranda. Etter det rystende drapet finner folk i lokalsamfunnet tilhørighet i et styrket fellesskap kjent som Holmlia Love. Rollene til serien er foreløpig ikke besatt.

Høsten 2021 ble minnesmerket for Benjamin Hermansen utsatt for hærverk. Minnesmerket ble reist på Holmlia i 2002. (Fredrik Hagen/NTB)

Viktig historisk dramaserie

NRKs dramaredaktør Marianne Furevold forteller at NRK har prioritert serien fordi den formidler et vesentlig kapittel nær norsk historie.

– Dette er et godt og viktig drama om et stort sår i vår nære historie, og en vesentlig historie å fortelle. Dette skal handle om et lokalsamfunn som rystes og som slår ring om hverandre etter at tragedien rammer, drapet på Benjamin Hermansen. Vi ser fram til å fortelle mer om dette prosjektet når det nærmer seg innspilling og presentasjon, sier dramaredaktøren i NRK.

Veggmaleriet til minne om Benjamin Hermansen på Holmlia skole. (Morten Holm/NTB)

[ 20 år etter drapet på Benjamin. Hva skjedde? ]

Drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen rystet Norge vinteren 2001, skapte en stor debatt om rasisme i det norske samfunnet i vår tid og samlet over 40.000 mennesker som gikk i fakkeltog i Oslo sentrum for å minnes den populære Holmlia-gutten. Manusforfatter Mikael Diseth har laget mye film og TV, blant annet som produsent av vidt forskjellige serier og filmer som «Bølgen», «Furia» og «Snekker Andersen og Julenissen». «Holmlia Love» er en serie i såkalt forproduksjon.

[ Minnes Benjamin i The Urban Legend-serien ]