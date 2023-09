---

5

TV-drama

«Pokerfjes»

SkyShowtime, premiere med to episoder 15. september

---

«Pokerfjes» handler om Charlie Cale, kasinovertinne og eks-gambler utstyrt med ekstraordinær evne til å lese folk, og vite når de juger. Hun jobber på et Las Vegas-kasino som har sett sine beste dager, og aner at noe ikke stemmer når en kollega skal ha blitt drept av typen sin hjemme. Åpenbart drap og selvmord, mener politiet, men vi vet at det ikke stemmer, for dette er krim av sorten der vi er blitt fortalt alt det som hovedpersonen prøver å finne ut.

Natasha Lyonne, komiker og skuespiller du kanskje har sett i «Orange in the New Black» og «Russian Doll» er knallgod som Charlie, snushanen som klarer å rote seg inn i farlige saker hvor enn hun går - og løser en sak hver episode slik Columbo gjorde i Detektimen på 70-tallet. (Peacock/Phillip Caruso/Peacock)

Det er kasinoeier Sterling Frost jr., en beregnende glatting spilt av Adrien Brody, og sikkerhetssjefen hans, spilt av Benjamin Bratt, som står bak. Charlie Cale er redd denne duoen fra første stund, men hun må absolutt sørge for at de får som de fortjener likevel. Akkurat det går sånn passe. Opplegget hennes ender med at hun må flykte for livet, etter at en forbanna Sterling Frost senior gir klar beskjed over telefonen at han ikke skal hvile før hun er tatt av dage.

Charlie Cale må lure sikkerhetssjefen Cliff Legrand (Benjamin Bratt) og bossen Sterling Frost jr (Adrien Brody) i første episode av serien. Planen hennes fungerer, men ender med at hun må flykte for livet ut på den amerikanske motorveien. Der ute har hun det med å vikle seg inn i drapssaker og krimgåter hun absolutt må finne løsning på. (Peacock/Peacock)

Før episode en er over er Charlie allerede på full fart ned motorveien i sin gamle, slitne amerikaner, en flukt som gjør at serien skifter litt karakter. Første episode er først og fremst en morsom og selvironisk kasino-krim som nikker og bukker heftig til de amerikanske seriene NRK sendte i Detektimen på fredagskvelden i gamle dager: «Columbo», «Kojak» og «Jim Rockford».

Så blir den en krim med road movie-følelse, der Charlie løser en sak hver episode, mens hun flykter fra sted til sted med sikkerhetssjefen fra kasinoet i hælene. Det tvinger henne stadig videre, ut i det avsides amerikanske ødeland – americana-landskapet langs Route 66, hvor de enorme trailerne dominerer, og dinerne, motell og barer for alle slags reisende og fortapte sjeler søker tilflukt. Så her snakker vi honkytonk, og like mye Tom Waits som Glen Campbell.

Episode to av serien kan godt være serieskaper Rian Johnsons hyllest til truck driver-kulturen og «Konvoi», for TV-serien han har laget er en retro hyllest til amerikansk kultur opp gjennom, i den grad at første episode rent visuelt sett framstår som den kunne foregått på 70-tallet: Kasinoet er utvilsomt fra den tida, sveisen til Adrien Brody også, og ikke minst denim-buksene, solbrillene og livsinnstillingen til Charlie Cale virker like 70-talls som den gamle kjerra hun kjører, visstnok en Plymouth Barracuda, som ikke lenger er den perfekte fluktbilen.

Poker Face - Season 1 Charlie Cale (Natasha Lyonne) havner i forskjellige miljøer i løpet av ferden sin gjennom aparte miljøer i avsides deler av USA, i serien som er Rian Johnsons tumleplass og overbevisende lek med TV- og populærkulturen. (Peacock/Karolina Wojtasik/Peacock)

Hovedpersonen selv er både komisk og fascinerende, spilt av den sjeldent slående og magnetiske Natasha Lyonne, en pågående, uredd og uvøren deadbeat med rettferdighetssans, som blir nødt til å skjerpe seg, som alltid virker litt dagen derpå og har framtoningen som får folk til å undervurdere henne. Hun er en Jessica Fletcher fra trailerpark-land, en beleven type som egentlig hadde gitt opp, og som var såre fornøyd med tingenes tilstand til en kasinoboss måtte drepe venninna hennes.

I likhet med fortida forbilder Columbo og Jessica Fletcher er det ikke sikkert hun dukker opp før langt ut i en episode. Hun er altså på flukt gjennom den amerikanske bakevja, og har det med å ramle opp i en mordsak der hun stopper. Da har vi blitt fortalt hva som har skjedd og hvem som står bak, som blir krimsaken som Charlie Cale blir engasjert i fordi hun kanskje kjenner den mistenkte.

Charlie må forlate trailerpark-livet i Las Vegas og komme seg unna en hevnlysten kasino-eiers hit man i «Pokerfjes». På turen bruker hun sin unike evne til å lese folk og løser mordsaker som politiet mener de har oppklart alt. (SkyShowtime)

At tilfeldighetene har det med å være på hennes side, oppveies av de treffende skildringene av shabby steder som tida har gått fra – og de morsomme typene som befolker dem: på trailerfolkets rasteplasser, i metal-miljøet, motorsportbransjen, på tivoli, på et eldresenter for gamle standupkomikere. Charlie Cale rekker innom diverse miljøer i løpet av de ti episodene og ti drapssakene hun snubler inn i.

«Pokerfjes» er tumleplassen til Rian Johnson, mannen som har hatt så stor suksess med de underholdende «Knives Out» og «Glass Onion»-filmene på Netflix at stjernene har stilt velvillig opp for gjesteroller. Nick Nolte, Ellen Barkin, Luis Guzman, Tim Blake Nelson, Ron Perlman, Chloë Sevigny og Joseph Gordon-Levitt er noen av dem.

Poker Face - Season 1 Luis Guzmán er en av mange kjente gjestestjerner i serien, han dukker opp som Raul, i episode 8. (Peacock/Karolina Wojtasik/Peacock)

De første episodene av serien er så underholdende, at det godt å vite at radarparet Natasha Lyonne og Rian Johnsen begynte på sesong to alt i våres. Forhåpentligvis bruker serieskaperen minst like mye tid på «Pokerfjes» som han gjør på de neste «Star Wars»-filmene han også skal lage.

