«Forbrytelsen»-stjernens nye serie kommer på NRK

Et helt fremragende drama, er vurderingen som går igjen blant danske kritikere etter premieren på DRs nye søndagsserie tidlig i september. Anmelderne har kastet femmerne sine etter serien, og karakteriserer den som urovekkende underholdning, rå, barsk og kynisk, knapt egnet for klaustrofobe og seere med sarte nerver. en En genistrek, skriver Ekstra Bladet.

Fengslende drama i bokstavelig forstand, skal DRs nyeste serie være. I fengselet kjent som Huset, skal det pågå maktkamp både mellom de ansatte, og mellom ansatte og innsatte. (Adam Wallensten/DR/NRK)

«Huset» byr på gode skuespillere, røffe scener og et fascinerende innblikk i et hardt fengselsmiljø, heter det i danskenes anmeldelser, og en av skuespillerne i blå uniform bør være veldig godt kjent for norske seere.

Fra «Forbrytelsen» til fengselet

En av hovedrollene i serien spilles Sofie Gråbøl, som fikk sitt internasjonale gjennombrudd i rollen som etterforsker Sarah Lund i DR-suksessen «Forbrytelsen». I «Huset» spiller hun Miriam, en av de fire betjentene som følges på nært hold i serien, som ifølge anmeldelsen i det danske filmmagasinet Ekko er suveren i rollen som betjenten som ikke later til å trives veldig godt på jobb.

Dette «Huset» er et nedslitt, overfylt og underbemannet fengsel, som er beryktet siden de ansatte ikke klarer å ha kontroll på de innsatte. Her foregår narkohandel og maktkamp for åpenlyst til at myndighetene kan tolerere det.

Sofie Gråbøl er tilbake i en stor dansk TV- rolle i «Huset», der hun spiller en fengselsbetjent som ikke later til å ha trives veldig godt på jobben. Hun tar likevel opp kampen for å rydde opp i ulovlige tilstander bak disse murene. (Adam Wallensten/DR/NRK)

Derfor er fengselet truet av nedleggelse, noe som deler betjentene i to leire, de som ser det nedlagt, og de som ønsker å beholde status quo – selv om det innebærer at de jobber under de farlige innsattes innflytelse.

«Huset» er skapt av Kim Fupz Aakeson, som blant annet har HBO-serien «Velkommen til Utmark» på CV-en. Det nye fengselsdramaet er basert på hans egen roman «Fangeleg». En stor rolle har også David Dencik, sett i flere store produksjoner de siste årene, som «Chernobyl», James Bond-filmen «No Time To Die» og Netflix-serien «Kastanjemannen» og som her spiller fengselsbetjenten Henrik.

Svenske David Dencik spiller den ikke altfor sympatiske fengselsansatte Henrik i DRs nye storsatsing «Huset». (Adam Wallensten/DR/NRK)

De positive anmeldelsene av serien er gode nyheter for Danmark Radio. DR Drama har vært preget av intern uro, kritiske oppslag i mediene om pengebruk og arbeidsforhold i en årrekke, og som har stått for produksjonen av en lang rekke serier som ikke har kunnet måle seg med kvaliteten og suksessene fra dansk dramas storhetstid på 2000- og 2010-tallet.

Problemene toppet seg da DRs dramasjef Christian Ranck besluttet å stoppe produksjonen av en stor og kostbar historisk dramaserie kalt Leonora i 2021, etter tre års forberedelse og mange millioner investerte kroner, like før innspillingen skulle begynne. Kritikken gjorde at dramasjefen til sist trakk seg fra jobben.

«Huset» er den første søndagsserien i DR Dramas nye æra, der fiksjonssjef Henriette Marienlund har slått fast at den danske allmennkringkasterens kommende serier skal «ha mer liv og lyst ved seg». DR-seriene skal fortsatt satse på voksen- og familie-fiksjon i form av store søndagsserier.

Disse dramaseriene kan gjerne være alvorlige og ha noe på hjertet, men det skal ikke være mørkt hele tiden, uttalte Marienlund i tiltredelses-intervju på DRs egen hjemmeside i fjor vår. Ifølge fiksjonssjefen skiller denne DR-satsingen seg fra andre fengsel-serier ved at fokuset er på de ansatte, ikke de innsattes tilværelse innenfor murene.

Den nye fiksjonssjefens første storsatsing framstår også som en serie av det mørke slaget. Ifølge danske Soundvenue ligner faktisk ikke DRs nye søndagsserie på en DR-søndagsserie i det hele tatt.

«Huset» skiller seg ut fra andre fengsel-serier ved at fokus er på de ansatte, ikke på innsattes tilværelse innenfor murene, i følge DRs fiksjonsjef Henriette Marienlund. (Adam Wallensten/DR/NRK)

Serien på seks episoder og legges ut på NRKs nettspiller i sin helhet fredag 6. oktober. Den kan også oppleves før den tid på Danmark Radios egen nettspiller, som er åpen også for norske seere – der den er utstyrt med danske undertekster. Den som venter til hele serien er på NRK TV, kan ifølge Politikens anmelder glede seg til en serie som er skarpt produsert, effektivt regissert og som byr stilig skuespill.

