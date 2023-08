Publikums dom over årets Øyaprogram

– I dag er det jo veldig bra, med Caroline Polacheck, Snail Mail og Boygenius. Og Valkyrien! De er alltid bra.

Det sier Arild Andersen til Dagsavisen, som sitter sammen med kompisen Per-Ivar Nikolaisen og nyter en pils mellom konsertene fredag formiddag på Øyafestivalen. De er begge relativt fornøyd med årets artister.

– Det er mer enn nok av artister jeg er interessert i å se i år. Hadde det vært flere, hadde jeg bare blitt løpende rundt, sier Andersen.

– Vel, jeg skulle ønske at Depeche Mode sto på Amfiet i kveld istedenfor på Telenor Arena. Men, Blur var bra, og de fyller jo Wembley Stadium, så jeg skal ikke klage, sier Nikolaisen, som legger til at han liker å bli litt overraska også.

Andersen mener Øyafestivalen skjemte bort publikummet sitt med fjorårets program.

– Vi må tåle at det ikke er 120 prosent hvert år, sier han.

Kompisen nikker, men føler for å nyansere det litt.

– Samtidig, selv om vi personlig er fornøyd i år, så må ikke Øyafestivalen ta publikummet sitt for gitt. Mange er her mest for å møtes og ha det gøy, men minst halvparten er her for musikken. De bomma litt på onsdagen, synes jeg. Wizkid er stor, han, men muligens ikke en så god match med Øyapublikummet. Jeg synes de kunne flytta Håkan Hellström til onsdagen, og satt Depeche Mode på fredagen. Det hadde blitt dyrt, men absolutt verdt det, sier Nikolaisen.

Arild Andersen og Per-Ivar Nikolaisen tar seg i å drømme tilbake til 80- og 90-tallet. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Ønsker Marstein tilbake

– Hvem ønsker dere at Øya booker til neste år?

– Andrew Bird. Eller Joachim Thåström, svarer Andersen.

Nikolaisen på sin side, sliter med å bestemme seg.

– Søren, jeg kan jo ikke bare slenge ut noe, heller. Kanskje Franz Ferdinand. De kunne gjort seg. Men det er fort gjort å bare drømme seg tilbake til 80- eller 90-tallet, så jeg kan si at jeg også ønsker Marstein velkommen tilbake neste år, sier han.

Ble Masego-fan

Elise Håkull Klungtveit og Tamari Nørreskov Aasbøe har satt seg ned på jakkene sine i bakken foran Amfiet-scenen etter Beharie sin konsert. De er begge fornøyde med årets festivalprogram.

– Jeg synes det er et godt utvalg med mye forskjellig og noe for alle, sier Aasbøe.

– Noen av årets artister kjenner vi godt til fra før, mens andre har vi oppdaget her. Det er fint, sier Klungtveit.

Aasbøe er enig.

– Det er ikke ofte man oppdager nye artister som man liker med en gang.

– Har dere opplevd det på Øya i år?

– Ja! Masego i går var veldig gøy. Jeg hadde ikke hørt på ham før, men endte opp med å høre på ham på vei hjem, sier Aasbøe.

– Jeg koste meg så mye under Masegos konsert i går, sier Klungtveit.

Elise Håkull Klungtveit og Tamari Nørreskov Aasbøe ønsker seg Sondre Justad til Øyafestivalen. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Vil ha Kristensen eller Justad

– Hvem ønsker dere at Øya booker til neste år?

– Jeg kunne tenkt meg å se Karpe her, de har jo vært her før, så det er ikke helt utenkelig. I tillegg synes jeg artister som Kristian Kristensen og Sondre Justad, som kanskje har blitt litt mainstream, burde vært her, for de er sjukt bra, svarer Klungtveit.

– Jeg støtter den, legger venninnen til.

For lite moshpit, for lite disco

– Jeg synes headlineren på lørdag burde vært en annen enn Sigrid, sier Vilde Neby.

– Jeg synes programmet er fint, men det er for få moshpit-artister, men jeg elsker moshpit, da, sier Herman Norman Røe.

Begge synes Pusha T gjorde for lite ut av seg på scenen, og de savner litt mer funk og disco på en av Øyafestivalens mange scener.

– De sier de er opptatt av å fronte mindre artister og sånt, men kanskje det handler om at de ikke klarer å booke de store og internasjonale? Sigrid kan vi jo se spille i Norge en annen gang, sier Røe.

Venninnen deres Idunn Koffeld Høynes kommer løpende inn i samtalen.

– Gårsdagen var perfekt. Gjenfødt Kultur var kjempebra. Jeg gleder meg til Sigrid i morgen, sier hun, og legger til at hun tror Øyafestivalen kunne booket Girl in Red hvert eneste år og dratt mange publikummere på det.

– Hun spiller jo aldri i Norge ellers, sier Høynes.

Shakira, ISÀK eller Odd Nordstoga

– Hvem ønsker dere at Øya booker til neste år?

– Girl in Red, Alex G. Eller Odd Nordstoga, svarer Neby.

– Shakira! Det hadde vært skikkelig guilty pleasure. Ellers kan Fieh gjerne komme tilbake neste år, men gjerne flere internasjonale artister også. Hva med noe samisk? Jeg savner litt joik. ISÀK hadde vært fett! Øyafestivalen trenger mer joik, fele og afrobeats, svarer Røe.

– Karpe hadde vært fett. Eller Cezinando, eller Hekla Stålstrenga, svarer Høynes.

Herman Norman Røe savner joik, fele, afrobeat og moshpit. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

