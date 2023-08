Beharie på Øya: Sterke sanger fra sjela

---

Gjennombrudd kommer på så mange nivå, og neste år kan vi vente enda et fra Beharie, skrev vi i en nyttårsoppsummering av 2022. En opptreden i Amfiet, hovedscenen på Øya, må regnes som nok et steg opp på stigen. Dette er en stor oppgave. Men det er mange som har møtt opp, for det som må være Beharies største opptreden noensinne. Han satser sterkt, med ni personer på scenen, et band som er profesjonelt til fingerspissene.

Christian Roger Beharie fra Sandnes har vært en av de mest spennende nye artistene å følge de siste årene. EP-en fra 2021 som het «Beharie/Beharie» presenterte ham som en sanger utenom det vanlige, og ga ham Spellemannprisen i Rnb-klassen. En gullstrupe av de sjeldne, med soulpop som holder høy internasjonal standard. Han var nominert igjen for «The Third» i år, men det er ingen skam å se seg slått av Charlotte Dos Santos. Kunne en duett være på tide? Siden har Beharie kommet med en ny rekke singler, og fått stadig mer oppmerksomhet. Debutalbumet kommer til høsten.

Beharie tilhører det sjarmerende segmentet av yngre artister som tydelig er overlykkelige for å spille på Øya. På hovedscenen, for noen tusen frammøtte, det er ingen hverdagslig sak. Men det er likevel ikke bare å komme her og komme her. Den skravlende delen av publikum er på plass. Volumet på konserten er satt lavt, og lyden fra andre scener trenger seg også på. Men Beharie klarer å få de fleste til å høre etter. Det skulle bare mangle.

Beharie kom til Øyafestivalen med ni personer på scenen. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

For sola skinner, og musikken passer perfekt til anledningen med sine behagelige sommertoner. Selv om sangene ikke er like tilfredse alltid. Beharie forteller at han skrev «When Are We Going» på sin syvende eksistensielle krise. Hvordan de tunge tankene kan være så fine å høre på, dette er et av musikkens store mysterier, og Beharie føyer seg inn i en lang tradisjon her. Dette er forresten en av mange sanger som framføres som smektende duetter sammen med Malin Byberg ved siden av ham foran på scenen.

Den helt nye «Do I Ever Cross Your Mind» er nærmest visesang. Men den går rett over i den rocka «Oh My God», som kom som singel tidligere i år, og understreker at Beharie mestrer mange stilskifter. «I Just For The Day» tar hans sjansen på en tur ut til publikum, på catwalken som sikkert er ment for Håkan Hellström senere på kvelden. – En drøm har nettopp gått i oppfyllelse, sier han fornøyd etterpå.

Derved er det meste gjort, så Beharie, og vi, bare kan kose seg resten av den tilmålte tida. Han tar det helt ned med «Point Of View», og «Love Me», kom både er den fineste og mest kjente sangen han har. – Konserten har jo gått altfor fort, synes han, det kjennes som de nettopp begynt, og det er virkelig bare tre kvarter siden. Men det er kanskje også like greit sånn, på dette tidspunktet av oppturen. «Won’t You Let Me Go» blir en vakker avslutning på en fin opptreden, og så venter vi spent på mer.

