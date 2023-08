Møt kvinnene bak Mamas Mat

– Deigen er fra Somalia og fyllet er fra Pakistan, så vi blander litt.

Det sier Amina Osman til Dagsavisen, som er en av nå 14 ansatte i Mamas Mat. De debuterer med matbod under årets Øyafestival. Hun sitter sammen med kollega Hajir Anialaswad, som legger til at det er gøy at de alle lærer mye av hverandres matkulturer og tradisjoner.

– Jeg lager irakisk mat, og det er første gang andre smaker denne maten. Det synes jeg er gøy. Nå har vi også to kolleger fra Marokko, så nå har alle lært å lage marokkansk mat, sier Anialaswad.

Amina Osman og Hajir Anialaswad. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Flyttet til større leilighet

Både Osman og Anialaswad understreker at de trives godt hos Mamas Mat, som de beskriver som et godt arbeidsmiljø. Men det er ikke det eneste positive med arbeidsplassen. Å jobbe hos Mamas Mat har gitt flere ringvirkninger.

– Jeg har flyttet til en mye større leilighet med familien min, som jeg fikk råd til fordi jeg har fått jobb, sier Osman.

Hun forteller at hun har en sønn på 12 år, som tidligere tilbrakte mye tid utenfor leiligheten, fordi det var såpass trangt der de bodde før, hvor han ikke hadde et eget rom. Det har han nå.

– Nå er han ofte hjemme, fordi han har plass på rommet sitt. Det er veldig bra å ha jobb, det var sånn vi fikk råd til å flytte, sier Osman.

Mamas på Øyafestivalen 2023. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Vil sysselsette innvandrerkvinner

Mamas Mat startet for litt over et år siden, 1. mai 2022, da innehaver og sosialentreprenør Ragnhild Slettner bestemte seg for å brette opp ermene på ny og fortsette med prosjektet hun startet i 2017.

– I 2017 kom det masse flyktninger. Jeg tenkte umiddelbart at en ting er å få dem hit, men de må jo i jobb. Så møtte jeg utrolig mange mennesker med masse matkunnskap, og tenkte bare: Men i alle dager, de må jo kunne få lov til å drive med det de kan, sier Slettner til Dagsavisen.

Vi sitter på baksiden av det hvite matteltet, mens flere mamas produserer hundretalls samosas til Øyas sultne festivaldeltakere.

Det var altså i 2017 Slettners idé ble til virkelighet, da hun startet Aleppo Bahebek på Vippa i Oslo.

– Så ballet det på seg med flere prosjekter. Men så! Kom korona. Da måtte Mestringsguiden, som bedriften min het da, legge ned alt. Bortsett fra Aleppo Bahebek, da, som ble overført til min kjøkkensjef, som nå driver det videre. Det er helt fantastisk at han kunne ta over og nå eier sitt eget konsept, sier Slettner.

Mamas på Øyafestivalen 2023. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

De lengst unna arbeidslivet

Målsettingen til Mamas Mat er å skape nye arbeidsplasser til innvandrerkvinner.

– Det er de som står lengst unna arbeidslivet. De får rett og slett ikke jobb noe annet sted. Men! De er sjukt gode til å lage mat, sier Slettner.

Flere av kvinnene hun jobber med har utfordringer knyttet til språk og utdannelse, og noen er analfabete.

– Det er ekstremt vanskelig for dem å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Men de vil jo jobbe, de vil bidra, de vil bli selvstendige. Vi kan iverksette så mye aktivitet vi vil, men det å komme i arbeid gir ringvirkninger, sier Slettner.

Ikke bare blir man mer selvstendig, forteller hun, men man bidrar inn i familien, får en annen funksjon og status, og ikke minst bidrar man til samfunnet.

– Man får plutselig en status i samfunnet når man er i jobb. Derfor prøver vi hele tiden å skape de arbeidsplassene, sier Slettner.

Mamas på Øyafestivalen 2023. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Det eneste kravet

I tillegg til å servere samosas under årets Øyafestival, jobber Mamas Mat med skolemat, catering og det de kaller «spiserom».

– «Spiserom» er noe vi tilbyr mindre bedrifter med 20-40 ansatte, som ikke har kantine, men som gjerne vil ha lunsj. Da sender vi en mama til dem, sier Slettner.

All maten de lager stammer fra kvinnenes egne matkulturer og tradisjoner.

– Vi er jo fra mange ulike nasjoner, så det blir veldig morsomme menyer, og noe blir en miks av flere nasjonaliteter.

Mamas Mat består nå av 14 ansatte, 18 fra og med neste uke, når de får fire nyansatte.

– Kravet for våre ansatte er at de skal være glade i å lage mat, og kunne lage mat. Det er ikke hvem som helst som får jobbe her, men gode matferdigheter er det eneste kriteriet. Du må ikke ha B2 i norsk, utdannelse eller fagbrev. Om norsken din er dårlig, går det helt fint, sier Slettner.

