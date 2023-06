The Weeknd: Blendende lys og en post-apokalytisk affære

---

Terningkast (5)

The Weeknd

Telenor Arena

---

– Det er faen meg varmt her i kveld i Oslo, herlighet. Dere er jævla fantastiske, mann, utbryter The Weeknd på scenen.

Artisten som egentlig heter Abel Makkonen Tesfaye, tar ikke feil. Ansiktene til publikum glinser og når flammer skyter opp fra den forlatte byen bak artisten, blir det ikke kjøligere. På tross av varmen får en fullpakket Telenor Arena bli med på et av The Weeknds mest ambisiøse prosjekter til dags dato, med et intensivt lysshow og mer enn 30 låter trykt inn på litt under to timer.

Originalt skulle han ha spilt på Fornebu i 2021, men konserten ble avlyst på grunn av pandemien. I 2022 avlyste den populære artisten igjen konserten sin i Norge. Når konserten i dag starter har turneene til The Weeknd blitt avlyst så mange ganger at årets turnee ikke bare har fått navnet sitt etter det nyeste albumet «Dawn FM», men også etter forgjengeren «After Hours».

Mannen som har bygd personaen sin The Weeknd rundt å fremme narkotika, erotisk innhold og usunne forhold, åpner konserten i et helt hvitt antrekk, en metallisk maske og synger «Take My Breath”, en sang som handler om autoerotisk kveling. De første sangene skaper høylytt engasjement hos publikum, spesielt når han synger radiosensasjonen «Can’t Feel My Face”.

The Weeknd hadde ikke spart på noe til den nye turneen sin. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Med det nye showet har ikke The Weeknd spart på noe. Scenen strekker seg fra toppen til bunnen av arenaen med en stor måne vis a vi den øde metalliske byen bestående av kjente landemerker som St Pauls Katedral og Empire State bygningen. Midtpunktet for den første delen av konserten blir den sølvbelagte roboten som både beveger seg og skyter lasere ut av øynene. Hvis man har fått med deg musikkvideoen til låten «Echoes of Silence», vil den massive roboten på scenen ringe noen bjeller. På tross av dette er ikke sangen med på settlisten.

«I wanna fuck you slow with the light on» høres igjennom salen og alle håndleddene til de 20.000 menneskene i salen lyser opp. På vei inn dørene til Telenor Arena fikk vi nemlig utdelt armbånd slik at artisten skal se oss. Eller han ser nok ikke bort hit, det er tross alt noen tusen mennesker i veien. Energien i salen forsvinner ikke, men den tar seg betydelig opp hver gang en av de større hittene blir spilt. Både «Often» og «Starboy» får de som sitter på tribunen til å reise seg og allsangen fungerer som et ekko eller en litt usynkron koring for The Weeknd.

Men selv om slagerne skaper best stemning, så skinner aller best når tempoet settes ned og stemmen hans får bære showet. Selv om han er kjent for erotiske tekster og kule rytmer, fungerer det like godt da Kiss Land hovedsakelig 2 spilt instrumental. Konserten beviser at artisten holder det han lover, både vokalmessig og med et show som er større enn han har gjort tidligere. Flere i publikum velger å ta opp mobilene med lommelykt på. Igjen kan man være takknemlig for smarttelefonene for det hadde ikke hjulpet på varmen hvis alle på den utsolgte konserten skulle ha trukket fram en lighter.

Det som ellers er en velsmurt maskin har noen låter som skiller seg ut og legger til et mer personlig preg. I Oslo spør The Weeknd publikum om det er greit at han tester ut en ny cover sang som han skal gi ut til helgen. Sangen som skal gis ut om noen dager er hans egen versjon av John Lennons «Jealous Boy”.

Ellers går det mye i «Kom igjen Oslo», «lag litt lyd Oslo» og «jeg gjør denne for dere Oslo» som bare er noen få av gangene The Weeknd anvender seg direkte til det norske publikumet. I motsetning til oppvarmingsartisten hans har ikke RnB-artisten glemt at han har bevegd seg fra Stockholm til Oslo for å holde konsert.

Publikum var svært spente rett før The Weeknd kom på scenen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Da det begynner å nærme seg slutten av konserten mangler det fortsatt en låt. Kanskje den mest etterlengtede, eller i alle fall mest populære, låten i kveld. Når de kjente pianonotene får flyte over anlegget fylles salen også med hyl. De som sitter på tribunen reiser seg igjen og det rister igjennom hele salen. Hvis det er en ting The Weeknd har fått til er det å gjøre publikum fornøyde i kveld.

Han er for tiden den mest strømmede artisten i hele verden, men skaper også mye overskrifter utenom musikken. For tiden har han fått mye kritikk for sexscenene i den nye HBO serien «The Idol» som han har vært med å produsere og spiller i ved siden av Lily Rose Depp. Rolling Stones beskrev den kontroversielle serien som tortur porno. I forbindelse med serien har den populære artisten også hintet til at artistnavnet hans er på vei ut. Dette kan altså bli den siste konserten hans i Norge som personaen The Weekend, men for et utspill denne turneen da blir.

Scenen på The Weeknd konserten. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Artisten imponerer ved å leke med vokaler, stille med imponerende lysshow og en utrolig spennende scene med fantastiske dansere. Han får også over 30 sanger til å føles litt mer intimt enn det gjerne kan bli på en stor arena. Den største nedturen er anlegget som til tider gjør det vanskelig å høre hva The Weeknd både sier og synger. Det unike showet føyer seg inn i historien som de to siste albumene allerede har skapt med musikkvideoer, fremføringer og kortfilmer. Fortsatt mangler det ett album som skal gi en konklusjon på den nyeste trilogien til The Weeknd.

