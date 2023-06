Kirurger fjernet rekordstor nyrestein

Da 62 år gamle Canistus Coonghe la seg på operasjonsbordet den 1. juni, trodde han sannsynligvis ikke at han skulle våkne opp med en Guinness-rekord.

Men srilankeren, som for øvrig er ekssoldat i den srilankiske hæren, står nå oppført i rekordboka for å være innehaver av verdens største og tyngste nyrestein, ifølge Huffpost.

Steinen sies å være på størrelse med en grapefrukt, måler 13,3 ganger 10 centimeter og veier 0,8 kilo. Men selv om nyresteinen var større enn Coonghes nyre, hadde han normal nyrefunksjon, rapporterer legene.

Slår to verdensrekorder

Coonghes nyrestein overgikk lett den forrige rekorden for den tyngste noensinne funnet, ifølge Guinness, og det var Dr. Kugadas Sutharshan som fjernet steinen gjennom et snitt i nyrebekkenet – en prosedyre som kalles åpen pyelolitotomi, ifølge USA Today.

Størrelsen førte til at Coonges slår to rekorder; rekorden for verdens lengste nyrestein som tidligere var 12,9 centimeter, og rekorden for verdens tyngste nyrestein, som tidligere var på 0,6 kilo.

Mandarin-størrelse i Norge

I Norge er Askøy-væringen Helge Vikøyrs innehaver av en av de største nyresteinene som er kjent her til lands. Den er på størrelse med en mandarin, og ble operert ut i 2015, ifølge Bergensavisa. Overlege Peder Gjengstø ved urologisk avdeling på Haukeland sier til avisa at det absolutt er en stor stein.

– Den er i øvre del av skalaen, men jeg har sett større steiner. Jeg kan ikke kommentere dette tilfellet, men det er svært uvanlig at vi opererer ut nyrestein.

– Det vi pleier å gjøre med så store steiner er gå inn via kikkhullskirurgi og knuse steinen.

---

Nyrestein

Nyresteiner dannes ved at salter i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet. De kan også vandre nedover gjennom urinlederne mot urinblæren. Her kan de sette seg fast og helt eller delvis blokkere for urinstrømmen. Dette gir sterke smerter.

Følgende faktorer øker risikoen for nyrestein:

Nyrestein i familien tredobler risikoen for nyrestein

Negativ væskebalanse. Det vil si at inntaket av væske er mindre enn det som utskilles fra kroppen. Væske utskilles fra kroppen gjennom urin, svette og fordamping. Negativ væskebalanse oppstår lettere ved høye temperaturer. Konsentrasjonen av utskilte salter i urinen øker da.

Høyt forbruk av kjøttvarer

Økt innhold av urinsyre i kroppen – er årsak til ca. 25 prosent av nyresteinene

Overvekt, diabetes, høyt blodtrykk

Immobilisering og sengeleie som varer over 1–2 uker

Urinveisinfeksjoner og misdannelser i urinveiene

Anatomiske forandringer i nyrebekken og urinledere

I tillegg er pasienter med utlagt tarm, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt utsatt for denne tilstanden. Dette skyldes at de taper mye salter og væske i tarmen.

Kilde: NHI.no

---