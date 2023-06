NRK-profil Robert Sætervik er død

Sætervik jobbet i NRK på Tyholt i Trondheim i 26 år.

Hans bortgang bekreftes av programsjef for radio i NRK Trøndelag, Merete Verstad. Hun forteller at kollegene i Trondheim skal holde en minnestund for Sætervik på mandag.

– Han har vært veldig viktig for musikkjournalistikken i NRK og bidratt til at det har blitt et fag på lik linje med annen journalistikk. Han har også hatt et bredt kontaktnett innenfor norsk musikkliv, som NRK har nytt godt av, sier Verstad til Dagbladet.

Sætervik begynte sin karriere som musikkprodusent i NRK P1 og ble senere programleder for kanalens festivalsendinger og programmet «Radio Rock». De siste årene jobbet han som reporter for «Kveldsåpent» og «Søndagsåpent» på samme kanal, med et spesielt ansvar for musikk, skriver avisen.

Sætervik tok også oppdrag som konferansier. I en post på Facebook minnes han av Notodden Blues Festival, melder Medier24.

– Han etterlater seg et tomrom i Musikk-Norge. Hvem skal holde fanen høyt i NRK nå for blues, country og klassisk rock? Takk kjære Robert for det du var for oss i Notodden Blues Festival og for vårt publikum, skriver festivalen.

