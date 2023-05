«Den lille havfruen» avviser kritikken: – Som fra et annet århundre

Av Emil L. Mohr/NTB

Da Atlanta-fødte Halle Bailey fikk tittelrollen i «Den lille havfruen», var det ikke bare populært. De skarpeste kritikerne samlet seg bak nettslagordet «NotMyAriel», en kampanje som mente at hovedrollen burde bekles av en hvit skuespiller – og som ble beskyldt for å være rasistisk motivert.

– Jeg prøvde å bare fokusere på det positive – på kjærligheten som kom min vei, sier Bailey.

NTB møter henne og filmskaperne før kinopremieren 26. mai.

– Det betyr alt for meg å representere miljøet mitt, og alle de vakre svarte og brune babyene – ungene og guttene og jentene – som identifiserer seg med denne figuren, erklærer Bailey.

Diskuterer ikke

Oppdaterte «Den lille havfruen» er en såkalt live action-variant, med skikkelser av kjøtt og blod. Ifølge musikalveteranene Rob Marshall og John DeLuca består den av like deler H.C. Andersen og Disney-tegnefilmarv.

Radarparet fnyser av casting-kritikken.

– For oss føltes den arkaisk, sier regissør Marshall.

– Den føltes som fra et annet århundre. Skal vi virkelig diskutere dette i 2023, fortsetter han retorisk.

– Men den bekrefter jo poenget vårt, hevder produsent DeLuca.

– De negative reaksjonene viser at folk ikke er så åpne, at de ikke er så villige til å lytte til- og akseptere det som er fremmed for dem.

Til overflaten

Historien er velkjent: Ariel lever i et undersjøisk rike idet hun redder landkrabben prins Eric (Jonah Hauer-King) fra å drukne. Snart bobler følelser til overflaten, noe som gjør det vanskelig å forbli på dypet.

– I filmen vår er Ariel uredd for verden der oppe. Hun legger ut på en episk reise for å bevise at det ikke er noe å være redd for, sier Marshall, som er mannen bak «Chicago» (2002) og et av «Pirates of the Caribbean»-kapitlene (2011).

– Så dypest sett handler det om toleranse og forsøket på å rive ned fordommer mellom verdener. Og det interessante er at vi hadde ingen agenda om å hyre en farget kvinne.

Marshall forteller at DeLuca og han utforsket «alle etnisiteter» i audition-prosessen.

– Vi jaktet på den beste Ariel. Derfor er vi stolte over å ha funnet Halle, for hun er eminent i rollen. Hun besitter alle Ariel-kvalitetene vi elsker: stemmen, styrken, lidenskapen, gleden – og sårbarheten.

[ Tore trodde penge-problemene skulle få han i fengsel ]

Ballets prinsesse

23-årige Bailey har så langt gjort seg mest bemerket som plateartist. Sammen med søster Chloë har hun fem Grammy-nominasjoner på samvittigheten.

– Jeg er først og fremst sanger og musiker, understreker hun.

– Jeg prøvde rett og slett å inkorporere Ariels ånd. Hun har alltid vært favorittprinsessa mi. Jeg kunne alle sangene og hadde sunget dem i dusjen og badekaret, uten at jeg noensinne trodde jeg ville få sjansen til å være Ariel for den nye generasjonen.

– Ariel må ofre mye for å få det som hun vil. Hva har du måttet ofre selv for å havne der du er i dag?

– Vel, jeg vokste opp i Atlanta, Georgia, hvor jeg begynte å opptre veldig ung. Fordi jeg var så ofte på turné, ble det lite typisk skoleoppvekst. Jeg fikk hjemmeundervisning, så jeg kunne glemme skoleball og sånt.

Bailey smiler når hun skyter inn:

– Min versjon av skoleballet får bli at jeg får være med på premiere på «Den lille havfruen» – og spille Ariel.

[ Liv Ullmann takker den norske janteloven for at hun aldri ble «høy på pæra» ]

[ Da hans mor døde, sang og danset Peter av glede (+) ]

---

Fakta om «Den lille havfruen»

Amerikansk eventyrfilm fra 2023

Manus: David Magee

Regi: Rob Marshall

I rollene: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, m.fl.

Lengde: 2 t. 15 m.

Aldersgrense: 9 år

Kinopremiere: 26. mai

---