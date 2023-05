Nok en Britney Spears-dokumentar er klar – nå om livet etter vergemålet

Mandag meddelte Fox Entertainment at de har gravd seg ned i Britney Spears‘ liv etter at det 13 år lange og svært omstridte vergemålet tok slutt i november 2021. En trailer for dokumentaren ble også delt.

Tittelen er «TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom», og den sendes neste uke i USA.

Presseskrivet lover «detaljer om hennes svært trøblete ekteskap, avstanden til familien, en mislykket intervensjon og hvordan hun fortsetter å være en kraft å regne med i musikkindustrien», melder Billboard.

Popsuperstjernen har lenge vært klar i talen om hvor mye hun misliker dokumentarer laget om sitt liv og vergemål. Senest i november skrev hun på Twitter, i en post som nå er slettet, at slike dokumentarer «er ydmykende». Hun kalte dem også «søppel».

– Jeg er en person … ikke en robot eller et vitenskapelig eksperiment å analysere.

I tiden da Free Britney-bevegelsen skapte overskrifter kom det populære titler blant seerne som FX og Hulus «Controlling Britney Spears», New York Times slapp løs «Framing Britney Spears» og Netflix strømmet «Britney vs. Spears».

