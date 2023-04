Det handler om laksemilliardærene i «Lilyhammer»-duoens nye Netflix-serie

For ti år siden gjorde de stor suksess med «Lilyhammer», komedien der Steven van Zandt spilte New York-gangsteren som flyttet til Lillehammer. Nå skal serieskaperne lage «Lakseøya» for Netflix.

Tilbake på Netflix

Serieskaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin har hatt stor suksess med seriene de har laget for Netflix og HBO tidligere. Nå skal de lage mer norsk humordrama for Netflix. (Sara Angelica Spilling)

– Det er en glede å være tilbake på Netflix, over 10 år etter «Lilyhammer», og vi kan ikke vente med å komme i gang med innspillingen, sier serieskaperne og manusforfatterne bak dette nye TV-prosjektet i pressemeldinga fra Netflix.

Det er den mye omtalte, omstridte og svært lukrative lakseoppdrettsnæringen som står i sentrum for den nye serien. I sentrum for handlingen står to familier på et lite kystsamfunn i Trøndelag. De er bitre konkurrenter i den globale lakseindustrien. Ambisjonen er å lage et høyaktuelt drama, som portretterer oppdrettsnæringen med både humor og alvor, i følge pressemeldinga.

Lakse-milliarder i havgapet

«Lakseøya» er foreløpig arbeidstittelen på den nye seriesatsingen fra verdens største strømmeselskap. På engelsk kan den bli hetende «Billionaire Island», skal vi tro informasjonen som følger bildene til pressemeldingen.

– Oppdrettsnæringen har i de siste tiårene endret både norskekysten og verdens matkultur. Det er på høy tid med et TV-drama om aktørene i bransjen og at en internasjonal strømmetjeneste som Netflix tør å satse på en historie med så tydelig lokal forankring er suverent, sier serieskaperne.

Regien på det nye serieprosjekter deres er det Marit Moum Aune som skal stå for, en av Norges fremste regissører både på scenen og TV, sier TV-paret.

Marit Moum Aune skal ha regien på den nye Netflix-serien. Hun har blant annet seriene «Harry & Charles», «Kampen for tilværelsen» og «Made in Oslo» på CV-en. (Sara Angelica Spilling)

– Vi har tidligere samarbeidet med henne om flere sceneforestillinger og er stolte over at hun vil lage denne TV-serien med oss, sier Bjørnstad og Skodvin.

I likhet med «Lilyhammer» skal serien lages sammen med produksjonsselskapet Rubicon TV.

Serieskaperne har blant annet også laget to sesonger av den norske sci-fi-krim-komedien «Beforeigners» for HBO, samt serier som «Roeng» og «Vekterne» for norsk TV.

Suksess og konflikt med «Lilyhammer»

«Lillyhammer» var en internasjonal TV-snakkis for ti år siden. Serien var den første internasjonale Netflix-satsingen og hadde en mengde norske skuespillere på rollelista. som Steinar Sagen ogTrond Fausa Aurvåg. Steven van Zandt sørget også for å få med Bruce Springsteen i en sjelden TV-rolle i seriens siste sesong. (Rubicon/Rubicon)

Etter at sesong en av «Lilyhammer» ble en stor suksess på NRK i 2012, ble det inngått et samarbeid med Netflix om de to neste sesongene. Det skapte konflikt mellom NRK og Netflix, da sistnevnte reagerte på at NRK la ut hele tredje sesong av «Lilyhammer» på NRK TV i 2014, på et tidspunkt da strømmegiganten hadde publisert bare et fåtall episoder av sesongen. Netflix skal ha betalt 96 millioner kroner til Rubicon TV for strømmerettighetene til serien utenfor Norge, og hadde et stort antall norske abonnenter.

NRK hevdet på sin side at ingen avtaler var brutt. Ifølge medieoppslagene fra 2014, krevde Netflix erstatning fra Rubicon TV som følge at NRKS publisering av de åtte episodene av sesong tre på seriens premieredato. Nå samarbeider Rubicon TV og Netflix om en ny norsk seriesatsing.

I følge med-manusforfatter og hovedrolleinnehaver Steven van Zandt var det konflikten mellom NRK og Netflix som sørget for at det ikke ble en sesong fire av serien. De tre sesongene av «Lilyhammer» er i dag bare tilgjengelig på Netflix.

Premieredato, innspillingssted og rollelista for «Lakseøya» sier pressemeldingen ikke noe om.

