Nominert til «årets meningsbærer» - men bladet er i krise

Mandag ble Melnæs nominert til tittelen «årets meningsbærer» av Oslo Redaktørforening. Siden 2018 han vært redaktør for Josimar, det uavhengige fotballmagasinet som har skapt overskrifter verden over med sin undersøkende journalistikk om bl.a. korrupsjon i FIFA og slavearbeid under fotball-VM.

«Det er ytterst få medier i Norge som setter internasjonale dagsordener. Det gjør det lille magasinet Josimar, som dekker norsk og internasjonal toppfotball» fastslår Oslo Redaktørforening i sin begrunnelse for nominasjonen til Årets meningsbærer.

Men tidligere denne måneden måtte Josimar gå ut og be leserne om hjelp til å overleve. Nummer 1–23 er siste nummer av papirutgaven inntil videre, og Josimar publiserer nå på nett. Samtidig har Josimar etterlyst bedre støtteordninger for nisjemagasiner, og klarere svar fra Medietilsynet og Kulturdepartementet på hvordan magasinet kan få pressestøtte.

Det er Medietilsynet som forvalter de forskjellige ordningene for pressestøtte. Kulturdepartementet har opprettet en ny ordning for innovasjons- og utviklingsstøtte som Josimar nå har søkt på for 2023.

Før årsskiftet kunngjorde kulturministeren endringer i reglene for innovasjons- og utviklingstilskudd som skulle åpne for at flere fagmedier kunne søke på ordningen.

«Vi har nettopp hatt en bred gjennomgang av alle mediestøtteordningene og gjort de justeringene vi mente trengtes. Ett av grepene var nettopp å åpne for at flere nisjemedier kan få støtte» svarte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen tidligere i år, da Josimar kom med årets første og siste papirutgave.

– Vi har liten tro på at vi vil motta støtte fra denne ordningen, ut fra signalene vi har fått fra Medietilsynet, konstaterer Håvard Melnæs nå.

Internasjonal støtte

Josimar sendte inn sin søknad til Medietilsynet sist uke. I arbeidet med søknaden har Josimar innhentet støttebrev og attester fra flere internasjonale organisasjoner og medier. I brevet fra den britiske storavisen The Guardian, som har samarbeidet med Josimar ved flere anledninger, heter det fra viseredaktør Owen Gibson: «Jeg skriver for å uttrykke min støtte til søknaden fra Josimar om tilskudd. De siste årene har Josimar blitt et internasjonalt referansepunkt for undersøkende fotballjournalistikk».

Josimars ekspertise er unik i europeisk journalistikk — Sportsredaktør Christoph Becker, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Vi i Frankfurter Allgemeine Zeitung er svært takknemlige for den glimrende journalistikken Josimar tilbyr (...) Josimars research og ekspertise på fotballindustrien er uvurderlig og unik i europeisk journalistikk» skriver den tyske avisens sportsredaktør Christoph Becker i anbefalelsesbrevet.

– Det er hyggelig å få slike attester, og det er helt sant. Få andre norske medier har større gjennomslagskraft enn Josimar. Jeg setter pris på at The Guardian og Frankfurter Allgemeine har fått med seg det, sier Melnæs.

Josimar ble startet i 2009. I 2022 ble Josimar kåret til Årets tidsskrift av Norsk tidsskriftforening.

– Vi har overlevd i 14 år med minimal offentlig støtte. Josimar er avhengig av å få inn flere penger for å overleve. Vi tenker selv at vi burde kvalifisere til pressestøtte. Vi har holdt på lenge, vi har et stort internasjonalt nettverk, og vi ønsker hele tiden å løfte oss videre. Det er krevende når vi har så små økonomiske ressurser.

– Det er fortvilende: Vi har hatt møter med politikere fra en rekke partier og det er bred enighet, fra Rødt til Fremskrittspartiet, om at Josimar fortjener offentlig støtte, men det finnes ikke noe instrument for å gi oss denne støtten innenfor de eksisterende ordningene, forteller Melnæs.

Før pandemien hadde magasinet 6.000 abonnenter, nå er antallet halvert, ifølge Melnæs.

– Vi håper vi kan komme tilbake på papir, men om vi gjør det, er høyst usikkert, sier han.

– Vi er i samtaler med flere om økonomisk støtte til å fortsette. Det er folk der ute som vil satse på oss. Vi har lagt fra gitt opp. Vi kaster ikke inn håndkleet før kampen er over, fastslår redaktøren.

«Kritisk brodd»

Om Josimar heter det videre i begrunnelsen fra Oslo redaktørforening: «Journalistikken er samfunnsviktig fordi dette svære feltet er tett innvevd i økonomi og politikk, og Josimar avdekker disse forbindelsene på en måte som skaper konsekvenser helt til topps i internasjonal fotball. Melnæs er en tydelig meningsbærer på vegne av magasinet og dets journalistikk – i Norge og internasjonalt, og også med en verdifull kritisk brodd mot andre norske mediers mangelfulle dekning av feltet».

De øvrige nominerte i klassen Årets meningsbærer er Danby Choi, sjefredaktør for nettavisen Subjekt, og Elise Kruse, religions- og featureredaktør i Vårt Land.

Prisene deles ut 6. mars under Oslo Redaktørforenings årsmøte.

Oslo Redaktørforening deler også ut priser for:

* Årets redaktør – de nominerte er Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør NRK; Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør VG; Tove Lie, sjefredaktør Khrono.

* Årets nyskaper – de nominerte er Anders Lie Brenna, redaktør EnergiWatch; Øyvind Brenne, utviklingsredaktør VG; Derek André Bjølgerud, sjef for tv2.no.

