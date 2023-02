Fotballmagasinet Josimar kan være ferdig på papir

Det er i årets første utgave av Josimar at redaktør Håvard Melnæs gir abonnentene beskjed.

«1/23 kan bli vår aller siste ordinære utgave. Økonomien i Josimar har bestandig vært anstrengt. I noen kortere perioder har vi hatt hodet et stykke over vann, men mesteparten av vår eksistens har vi operert på ørsmå marginer med nesetippen så vidt over vannkanten», skriver Melnæs, redaktør i bladet siden 2018.

På telefon med Dagsavisen bekrefter han at Josimar er i økonomiske problemer, og henviser til en utdypende tekst han har skrevet på Josimar.no.

Kritisk for Josimar

Her forteller redaktøren om Josimars forsøk på få offentlige tilskudd til driften de siste årene. Og om de motstridende svar fra Medietilsynet og Kulturdepartementet om hvorvidt Josimar er kvalifisert til å søke om pressestøtte, via en nylig endret søkeordning myntet nettopp på nisjetidsskrifter som Josimar.

Josimar hadde tidlig et kritisk fokus på tildelingen av fotball-VM i 2022 til Qatar. Bildet er tatt under en omvisning ved opprustin av et VM-anlegg i 2016. (Aabech,Magnus/NTB)

Josimar er fotballmagasinet som siden starten i 2009 har skapt overskrifter langt utenfor norske landegrenser og fotballmiljøer med sin kritiske sportsjournalistikk, blant annet om korrupsjon og kritikkverdige forhold i FIFA.

Årets tidsskrift 2022

Den lille Josimar-redaksjonen – nå med tre ansatte – har drevet grundig journalistikk som blant annet har avdekket ekstreme arbeidsforhold ved byggingen av VM-anleggene i Qatar. Bladet har stått for en prisvinnende og banebrytende kritisk sportsjournalistikk på egen hånd og i samarbeid med store internasjonale medieorganisasjoner. Her hjemme har bladet hatt et kritisk søkelys på Norges Fotballforbund.

Anerkjennelsen og resultatene til tross, det er inntektene fra abonnenter og annonsører som holder liv i et tidsskrift. Nedgang i antall abonnenter og mangel på støtteordninger for et nisjeblad som Josimar har gitt trangere økonomi enn tidligere. Derfor ser det svartere ut enn på lenge for bladet som ble årets tidsskrift så seint som i fjor.

Lionel Messi løftet VM-trofeet med Argentina i VM i Qatar. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

«Før pandemien hadde vi om lag 6000 betalende abonnenter. I dag er nesten halvparten av abonnentene borte», skriver Melnæs på Josimars hjemmeside. Det er her Josimar vil eksistere i tida framover, uavhengig av papirmagasinets framtid, og publisere på nett uten betalingsmur. Om driften går bra, satser redaksjonen på å utgi et papirmagasin ved årets slutt med journalistiske høydepunkter.

Ja og nei fra kulturbyråkratene

Josimars økonomiske situasjon har ikke blitt lettere av motstridende meldinger fra kulturbyråkrati og forvaltning, og som står i strid med kulturminister Annette Trettebergstuens beskjed så seint som i desember. Da annonserte statsråden på kulturdepartementets hjemmeside en endring i støtteordningen. Den skulle sørge for at flere fagmedier kunne kvalifisere til pressestøtte.

Men da Josimar skulle søke om støtte i januar, reagerte redaktøren på ordlyden i teksten som fulgte, hvor det står at søkerne må « … inneholde et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder». Kunne fagmedier søke på tilskudd med en slik ordlyd, skriver Melnæs i Josimar.

«Vi ringte Medietilsynet, og snakket med medarbeideren med ansvaret for ordningen. Nei, fagmedier kan ikke søke støtte, var beskjeden vi fikk. Vi tok en ny telefon, denne gangen til en seniorrådgiver i Kulturdepartementet, og spurte: Er det faktisk sånn at ordningen kulturministeren senest i desember uttalte at fagmedier kunne søke støtte fra, likevel ikke eksisterer?

FIFA har ikke satt pris på søkelyset skapt av blant andre Josimar de siste årene. Her ved president Gianni Infantino ved en pressekonferanse under VM i Qatar i desember 2022. (Martin Meissner/AP)

Seniorrådgiveren mente vi burde ignorere det medarbeideren i Medietilsynet hadde sagt til oss. «Send inn en søknad, og hvis dere ikke får støtte, kan dere jo anke», skriver Melnæs.

Savner klart svar

Han bekrefter på telefon med Dagsavisen at Josimar har vært i kontakt med kulturdepartementet, men at det må være opp til kulturministeren å klargjøre hva det som faktisk gjelder.

«Hvorfor sier en kulturminister gjentatte ganger at fagmedier kan søke offentlig pressestøtte når vi i den virkelige verden får vite at det ikke stemmer», spør Melnæs.

Dagsavisen har bedt kulturminister Anette Trettebergstuen om en kommentar til saken.

Dagsavisen har tidligere samarbeidet med Josimar på ulike journalistiske prosjekter.

