Samarbeider med «erkerivaler» på nytt album

Det startet med at bransjebladet Variety siterte en rekke kilder på at Paul McCartney har vært i platestudio og spilt inn bassdeler for et kommende Rolling Stones-prosjekt. Ryktene skulle også ha det til at det andre av Beatles-medlemmene fortsatt i live, Ringo Starr, skal være om bord på den kommende utgivelsen.

Det første stemmer, viser det seg. Til CNN bekrefter en representant for Rolling Stones at McCartney spiller bass på én av sangene. Ringo Starr, derimot, skal ikke ha noe med prosjektet å gjøre.

Mange år siden sist

Rolling Stones har ikke sluppet nytt originalmateriale siden «A Bigger Bang» i 2005, selv om det kom en samling bluescovere i 2016 kalt «Blue & Lonesome», skriver NTB.

Produsent er ifølge Variety Andrew Watt (32), som vant Grammy-pris som årets produsent i 2021, og har jobbet med blant andre Justin Bieber, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Iggy Pop og Elton John. Også Paul McCartney har jobbet sammen med Andrew Watt tidligere.

Da McCartney ble spurt av en fan hva han så frem til i 2023, lød svaret at han «hadde spilt inn med noen folk, og så frem til å gjøre enda mer».

– Jeg har begynt å jobbe med en produsent kalt Andrew Watt, og han er svært interessant. Vi har hatt det moro.

Det skal angivelig ha foregått innspilling i Los Angeles de seneste ukene, og prosjektet sies å nærme seg miksestadiet. Allerede i 2021 sa Stones-frontmann Mick Jagger at gruppen hadde «mange spor klare», mens Keith Richards sa i en nyttårshilsen på Instagram at «det er noe ny musikk på vei».

Hvem er best av Stones og Beatles?

Siden sekstitallet har rockeentusiaster kranglet både høyt og lavmælt om hvem som troner rockeverdenen: Beatles eller Rolling Stones.

De var blant tiårets største og absolutt mest populære band. Mens Rolling Stones ruller videre på turné, gikk Beatles i oppløsning allerede i 1970.

I et intervju med radiovert Howard Stern i 2020, sa McCartney resolutt at Beatles var bedre, ifølge CNN.

– Det er bare morsomt. Han er en søting. Åpenbart er det ingen konkurranse, svarte Mick Jagger i et intervju med Apple Music.

Selv om det tidvis har vært uvisst hvor mye av rivaliseringen gjennom tidene har vært reell eller skapt av fansen, har det utvilsomt vært noen feider på veien.

I en artikkel lister Variety opp en rekke hendelser som viser hvordan de to bandene har vært både frender og fiender de siste seksti årene.

I 1967 anklaget for eksempel John Lennon Rolling Stones for å kopiere alt de gjorde, mens året etter dukket både han og Yoko Ono opp i en TV-spesial sammen med Keith Richards.

Vennskapet var tilsynelatende fortsatt stødig i 1969, da Brian Jones i Stones spilte inn saksofon på ei låt på Beatles sin kommende «Let it be», men året etter var det full fres igjen da Lennon kalte Jagger for en vits i et intervju i 1970.

De gamle karene har uansett latt fortid være fortid, når McCartney nå gjesteopptrer på Stones sitt kommende album.

