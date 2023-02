Guns N’ Roses, Iggy Pop og restene av Sex Pistols klare for Tons of Rock

Tons of Rock utvider festivalen i juni 2023 med en dag ekstra for å få på plass Axl Rose, Slash og resten av det legendariske Los Angeles-bandet Guns N’ Roses. I et stort artistslipp med i alt 18 nye navn kommer det også fram at punknestoren Iggy Pop og supergruppa Generation Sex, bestående av blant andre Billy Idol og to av Sex Pistols tidligere medlemmer, er klare for sommerens festival, som i teorien kan samle 120.000 publikummere fordelt over de fire dagene festivalen varer.

– Guns N’ Roses på festival i Norge er større enn vi klarer å beskrive. Med over 100.000 billetter i salg, som skal fylle sletta med fans til allsang og fest, oser dette slippet festivalhistorie. Vi er ufattelig stolte av å nå kunne utvide Tons of Rock til fire festdager i juni. En åpningsdag med Guns N’ Roses vil garantert sette stemningen for resten av festivalen, som nå krydres med helter og legender som Volbeat, Iggy Pop, Puscifer og In Flames, sier Jarle Kvåle, daglig leder og bookingansvarlig i Tons of Rock i pressemeldingen fra festivalen.

Guns N’ Roses til Ekebergsletta

Guns N’ Roses har vært i Norge en rekke ganger siden de første gang besøkte landet i 1993, da de spilte på Valle Hovin i Oslo. Sist de sto på en norsk scene var på Forus travbane i Stavanger i 2022. Da skrev blant andre Stavanger Aftenblad i sin anmeldelse at bandet var glimrende om man så bort fra vokalist Axl Rose. «bandet byr på altfor mye langhalm, og en vokalist som dessverre ikke når opp i den ligaen resten av gjengen tilhører», het det den gangen. Forrige gang de besøkte Oslo var i 2018, da på Valle Hovin.

Etter mange års pause har Guns N’ Roses igjen innlemmet bandets grunnlegger og gitarist Slash i rekkene, og med Duff McKagan på bass og Dizzy Reed på keyboards er det en tilnærmet originalbesetning som kommer til Oslo i sommer. Det blir garantert en mimrefest med låter som «Welcome to the Jungle», «Paradise City», «Sweet Child o’ Mine» og «November Rain». De har også pleid å innlemme en coverversjon av The Stooges’ «I Wanna Be Your Dog», noe som bringer oss over til Iggy Pop, den andre virkelig store legenden i artistslippet fra Tons of Rock.

Iggy Pop kommer til Stockholm i mai for å få Polarprisen på en million kroner. Her på Roskildefestivalen i 2004. (Erik Norrud/Erik Norrud)

Iggy Pop, tidligere frontmann i The Stooges og en punkens gudfar spilte en allerede myteomspunnet konsert i Konserthuset i fjor. Nå kommer han til Ekebergsletta som soloartist og med en energi som ingen andre 70-åringer er i stand til å levere. Han topper plakaten lørdag 24. juni sammen med svenske In Flames, som også er ny på plakaten på avslutningsdagen som fra før kan skilte med Kvelertak og Wardruna.

Volbeat og Ghost

Fra før er det klart at Nightwish og Behemoth spiller torsdag 22. juni. Nå får de følge av danske Volbeat, som var på Tons of Rock-plakaten også i 2019, det første året festivalen var på Ekebergsletta. På fredagen topper som kjent Ghost, Pantera og Gojira.

Volbeat med grunnlegger, gitarist og vokalist Michael Poulsen kommer tilbake til Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Sammen med Guns N’ Roses på festivalens første dag onsdag kommer Generation Sex, med blant andre Steve Jones og Paul Cook. De var begge med i Sex Pistols fra starten i 1975, og var også med på de mytiske konsertene på Pingvin Club i Oslo og Samfundet i Trondheim i 1977 da originalbesetningen fortsatt var intakt. Nå kommer de som en del av «supergruppa» Generation Sex, som samler Sex Pistols-medlemmene og folkene fra punkbandet Generation X med vokalisten Billy Idol i spissen.

Billy Idol og Sex Pistols

Billy Idol har på egen hånd en solid solokarriere og kunne alene toppet en festivalplakat som Tons of Rock. Nå stiller han i front for gamle punklegender som spiller låter fra begge de to originalbandene. Av andre betydelige nye navn som slippes på årets plakat er svenske In Flames og Puscifer, som er det nye prosjektet til Tool-frontmann Maynard James Keenan.

Også et par nye norsk band er klare for festivalen. Black Debbath har tradisjonelt har vært åpningsband på alle Tons of Rock-festivalene, og rockebandet Death By Unga Bunga er også et solid tilskudd til et lag av norske band som fra før teller blant andre TNT, Mayhem, Stage Dolls, Honningbarna, Witch Club Satan og Tons of Rock-sjef Jarle Kvåles eget band Vreid.

Dette er alle de nye artistene som Tons of Rock nå offentliggjør til 2023-festivalen som varer fra 21. – 24. juni: Guns N’ Roses, Volbeat, Iggy Pop, Generation Sex, In Flames, Skid Row, Puscifer, Airbourne, At the Gates, Black Debbath, Dead Poet Society, Death By Unga Bunga, Sator, Municipal Waste, Sleep Token, Smash Into Pieces, Spiritworld og HIM-vokalist Ville Valos soloprosjekt VV.





