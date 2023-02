Norsk barnefilm med verdenspremiere i Berlin: – Helt fantastisk

«Dancing Queen» er den eneste nye norske filmen som er tatt ut til årets filmfestival i Berlin. Lørdag kveld var det verdenspremiere på «Dancing Queen» i Berlin, der filmen deltar i konkurransen om Krystallbjørnen for beste barne- og ungdomsfilm.

Regissør Andrea Gossé rapporterer om fullt hus og stor stemning på premieren, med rød løper for både barneskuespillere og voksne.

– Det var helt fantastisk med verdenspremieren. Det var så ekstremt god stemning i salen, med jubel underveis. Og det var applaus under hele rulleteksten, det overdøvet ABBAs «Dancing Queen», forteller Aurora Gossé morgenen etter lørdagens festpremiere.

– Tilbakemeldingene etterpå var veldig hyggelige. Det var spørsmålsrunde etter visningen, og barna sprang opp og stilte seg i kø for å stille spørsmål. Vi rakk ikke alle, forteller Gossé.

Regissør Aurora Gossé (bak) med hovedrolleinnehaverne i den nye norske barnefilmen «Dancing Queen», ved verdenspremieren under filmfestivalen i Berlin. Fra v. Liv Elvira Kippersund Larsson, Viljar Knutsen Bjaadal, Sturla Harbitz, Aurora Gossé og Ylva Røsten-Haga. (Alphapanda/Ymer Media)

73rd Berlinale International Film Festival in Berlin Sean Penn under åpningen av den 73. internasjonale filmfestivalen i Berlin (16.-26. februar). Penn har regissert dokumentarfilmen «Superpower» om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (NADJA WOHLLEBEN/Reuters)

«Dancing Queen» er tatt ut til programmet Generation Kplus for internasjonale barne- og ungdomsfilmer, og konkurrerer om prisen Krystallbjørnen, som deles ut av en barnejury til beste langfilm. I konkurransen om Krystallbjørnen deltar også den norske animasjonsfilmen «Helt super», som hadde premiere i høst.

Vises på ukrainsk

Berlin-festivalen er en av «de tre store» filmfestivalene, ved siden av Cannes og Veneza, og arrangeres i år for 73. gang. De siste to årene har festivalen vært sterkt begrenset av koronapandemien, men i år er det igjen Berlinale i full skala igjen. Festivalen startet torsdag med verdenspremiere på Sean Penns dokumentarfilm om Volodymyr Zelenskyj, og gjennom festivalen er det flere støttemarkeringer for Ukraina og Iran.

I festivalens Generation-program vises filmene med tysk voiceover for barnepublikummet. Søndag ettermiddag er det en spesialvisning av «Dancing Queen» med ukrainsk voiceover, som del av festivalens solidaritetsmarkering med Ukraina.

– Festivalen har invitert til visning i dag med ukrainsk tolkning. Det er jeg veldig glad for. Det blir en spesiell opplevelse. Jeg håper det kan gi en pause fra virkeligheten til barna som kommer. Det er en film med mye håp, humor og varme, sier regissøren.

Fra filmen «Dancing Queen»: Sturla Puran Harbitz, Anne Marit Jacobsen og Liv Elvira Kippersund Larsson (Ymer Media)

«Dancing Queen» er Aurora Gossés debut som spillefilmregissør. Hun har tidligere vært medregissør på to av filmene i «Karsten og Petra»-serien, og på dramaseriene «Superheltskolen» og «Jordbrukerne» for NRK. Produsent for «Dancing Queen» er Thomas Robsahm («Verdens verste menneske»), og internasjonalt salg håndteres av LevelK. Filmen vises seks ganger i løpet av Berlinfestivalen.

– Det er stort å bli tatt ut til filmfestivalen i Berlin. Jeg klyper meg i armen hele tiden. Det er den største arenaen for barne- og familiefilm blant de internasjonale filmfestivalene, sier Aurora Gossé.

– Mens vi lagde filmen hadde vi et stort håp om Berlin. Men det er jo enorm konkurranse fra hele verden, så det var virkelig ingen selvfølgelig å komme med. Jeg føler meg utrolig heldig som får oppleve dette.

Kroppspress

«Dancing Queen» har norsk kinopremiere 10. mars. Foruten barneskuespillerne i hovedrollene har filmen også med kjente navn som Andrea Bræin Hovig og fjorårets «Skal vi danse»-vinner Cengis Al. De var også med på premieren og premierefesten i Berlin.

– Vi er en hel gjeng her i Berlin, med fire av skuespillerne fra dansecrewet, foreldre og familie. Vi var 25 personer til feiring på restaurant i går, det var en veldig fin kveld, forteller Gossé.

Regissør Aurora Gossé foran verdenspremieren på den nye norske barnefilmen «Dancing Queen», under årets filmfestival i Berlin (Alphapanda/Ymer Media)

Liv Elvira Kippersund Larsson (11) spiller hovedrollen i filmen «Dancing Queen», som har verdenspremiere under filmfestivalen i Berlin (Åsmund Hasli/Ymer Media/Amarcord)

11 år gamle Liv Elvira Kippersund Larsson har hovedrollen i filmen, som ble spilt inn på Hamar i sommer. Filmen handler om Maja (12) som blir forelsket i skolens nye elev, og melder seg på til audition for dansecrewet hans. Problemet er bare at hun ikke kan danse...

– Det er en film som handler om å være tro mot seg selv, følge drømmene sine, og ikke la seg stoppe av de som vil holde deg nede, forteller Gossé.

– Det handler også om kroppspresset mange opplever i dag, og hvor brutalt det kan være å vokse opp. Jeg tror mange kan identifisere seg med karakterene i filmen, selv om de ikke nødvendigvis danser. Jeg elsker dans selv. Jeg elsker friheten og lidenskapen i dans, sier Gossé.

