Legger seg flat etter kritikkstorm: – Krohgs verk er ikke kansellert

– Her vil jeg bare legge meg helt flat. Dette var en sleivete og lite gjennomtenkt bemerkning, sagt i forbifarten. Jeg mener ikke at Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er kolonialistisk.

Slik kommenterer Nasjonalmuseets avdelingsdirektør Stina Högkvist debatten som har oppstått rundt bildet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika». Til Aftenposten tidligere denne uka uttalte hun at «Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde».

Aftenposten tok opp moderniseringen av det nye Nasjonalmuseets faste utstillinger, og skrev at flere kjente malerier settes i kjelleren i det nye Nasjonalmuseet, inkludert Christian Krohgs maleri av Leiv Eiriksson som oppdager Amerika. Det er ett av kunstnerens mest kjente bilder og hang i trappehallen i det gamle Nasjonalmuseet.

Til Aftenposten forklarte Stina Högkvist at museet ønsker å utfordre en standard som historisk utgjøres av hvite, mannlige kunstnere.

– Vi viser nå flere kvinnelige kunstnere, flere samiske kunstnere og mer kunst av personer som tilfeldigvis ikke er født med hvit hudfarge. Dette skal vi fortsette med. Vi skal ha et samfunnsrelevant, fresht blikk på kunsthistorien, sier Högkvist til Aftenposten.

FrP: – Farlig

Saken vakte sterke reaksjoner.

– Ikke bare er det historieløst, men det kan også være farlig. Norges nasjonalmuseum hiver seg på trenden med kanselleringskultur og skal opptre som et «kunstpoliti», uttalte Silje Hjemdal, Fremskrittspartiets representant i Stortingets kulturkomité, til Dagsavisen.

Nå beklager Nasjonalmuseets avdelingsdirektør.

– Jeg beklager at jeg har satt i gang en diskusjon om kansellering, kommenterer Stina Högkvist gjennom Nasjonalmuseets kommunikasjonsavdeling.

– Krohgs verk er ikke kansellert av Nasjonalmuseet. Med den nye samlingsutstillingen har vi ønsket å vise både klassikere og verk som ikke, eller i liten grad, har blitt vist før. Konklusjonen ble at vi ville vie plass til noe annet enn akkurat dette maleriet av Krohg til åpningen. Verket ble vist i Nasjonalgalleriets trappehall i flere år før flyttingen til nytt museum. At det er brakt ideologiske perspektiver inn i dette, tar jeg på min kappe. Jeg beklager at dette har skapt forvirring i debatten, kommenterer Högkvist.

Satte kaffen i vrangstrupen

Opposisjonens topprepresentanter i Stortingets familie- og kulturkomité reagerte samstemt på Högkvists uttalelser i Aftenposten.

– Det er sjelden søndagskaffen settes i vrangstrupen på grunn av kulturnyheter, men i dag gjorde den det, kommenterer Tage Pettersen (H), første nestleder i familie og kulturkomiteen.

Han varsler at han vil følge opp saken med skriftlig spørsmål i Stortinget til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Jeg følger opp denne saken med å stille kulturministeren spørsmål om hun nå ser behovet for kulturkanon i store nasjonale institusjoner, forteller Tage Pettersen til Dagsavisen.

– Jeg kan akseptere at ulike pressgrupper vil tolke fortiden i nåtiden og som følge av det fjerne statuer, benker eller malerier. Men når Nasjonalmuseet vårt går til dette skrittet blir jeg virkelig både flau og oppgitt. Dette er et gedigent feilskjær fra museets side. Og med et nytt fantastisk bygg på plass skulle en tro at det ikke er plassen som er argumentasjonen, mener Pettersen.

Grunde Almeland, leder for Stortingets familie- og kulturkomité, kommenterer til Dagsavisen:

– Museets oppgave er å utfordre besøkende og gi anledning til å lære. Å velge å ikke vise Leiv Eriksson-bildet er å fjerne muligheten til debatt. Det er en terskel som må henge veldig høyt. Jeg synes at Högkvists begrunnelse om hvorfor det fjernes fordi det er «kolonialistisk» fremstår ganske søkt. Vi skal ikke gjemme bort norsk kultur og historie, selv om det er bra å gi plass til samisk kunst og nye kunstnere, mener Almeland (V).

– Her hadde museet hatt anledning til å heller plassere bildet i en kontekst som fikk publikum til å diskutere hva det kan representere og hva som skulle være galt med det. Nå blir dette en tapt mulighet til å gjøre det som er museets oppdrag.