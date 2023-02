Van Morrison til OverOslo

Van Morrison har rukket å bli 77 år gammel, men turnerer fortsatt flittig med noen av musikkhistoriens største sanger. Med sin karakteristiske stemme og velkjente stil blir Van The Man å regne som hovedattraksjonen når festivalen OverOslo går av stabelen til sommeren. Fredag 16. juni står han på scenen på Grefsenkollen, og mange vil nok håpe å høre sanger som «Brown Eyed Girl», «Moondance» og andre fra en rikholdig katalog som har gjort han til en av de fremste profilene fra 1960-tallets musikkrevolusjon som fortsatt er aktive.

Irsk folkemusikk

George Ivan Morrisons gjennombrudd kom med gruppa Them, men fra 1967 har han utgitt musikken under sitt eget artistnavn Van Morrison. Fra hans andre soloalbum «Astral Weeks» markerte han seg som en artist som gikk sine egne veier, og fortsatt står dette albumet igjen som et mesterverk både i hans egen rikholdige katalog og i musikkhistorien generelt.

Med inspirasjon fra irsk folkemusikk, amerikansk rhythm and blues og sansen for de store refrengene, har den introverte og folkesky iren blitt en av rockens mest folkekjære artister, og da han fylte 70 år ble han også adlet og skal nå tituleres som Sir. Når hans nye album «Moving On Skiffle» kommer ut senere i år kan han notere seg 44 ulike studioalbum. Bare siden han for alvor returnerte til rampelyset i 2015 vil han i år se tilbake på ti albumutgivelser. Musikken hans fikk fornyet relevans da Kenneth Branagh i fjor ga ut filmen «Belfast» med en rekke av Van Morrisons sanger, og artisten selv ble Oscar-nominert for beste originalsang til en film med låten «Down To Joy». De siste årene har han også vært omdiskutert for sine meninger rundt smittevern i forbindelse med pandemien, og har levd godt opp til omdømmet som en av rockens gretneste gubber. Samtidig fortsetter han å utgi musikk som er både livsbejaende og rik på selvironi.

Kalvøya og Norwegian Wood

Van Morrison har vært i Norge en rekke ganger siden han første gangen spilte på Kalvøya-festivalen i 1979. Han har stått på fleste festivalscenene, blant dem Notodden Bluesfestival, Kongsberg Jazzfestival i 2015 og Moldejazz i 2018. Han har de siste årene spilt både i Trondheim og Bergen, men OverOslo-konserten vil bli det første besøket hans i hovedstaden siden Norwegian Wood-festivalen i 2010.

OverOslo arrangeres i år i tidsrommet 14. – 17. juni, og har foruten Van Morrison så langt offentliggjort hovednavn som Madrugada, Highasakite, Sondre Justad, First Aid Kit og Hellbillies. Samme dag som Van Morrison står CC Cowboys og Nik Kershaw på scenen på Grefsenkollen.

