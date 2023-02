Russland inviterer Roger Waters til Sikkerhetsrådet

«Russland har bedt den britiske fredsaktivisten og berømte rockmusikeren Roger Waters om å delta som en av talerne ved møtet i FNs sikkerhetsråd om fredsløsninger for krisen i Ukraina, i sammenheng med økende vestlig militærstøtte til landet», skriver Dmitrij Poljanskij, Russlands viseambassadør til FN, på meldingstjenesten Telegram onsdag. Det er det russiske telegrambyrået TASS som melder dette. Russland har bedt om møte i sikkerhetsrådet onsdag for å diskutere Ukraina.

Oslo-aktuelle Roger Waters har tidligere kritisert vesten for å støtte Ukraina med våpen, og anklaget NATO for å ha provosert Russland til å gå til krig. I høst avlyste han to konserter i Polen etter at han møtte sterk kritikk i polsk offentlighet for sine synspunkter på Ukraina-krigen.

«NATOs provokasjoner var ekstreme»

De siste dagene har Roger Waters igjen blitt fordømt i sosiale medier, etter et intervju med den tyske avisen Berliner Zeitung publisert 3. februar. Waters har gjengitt intervjuet på sin egen hjemmeside. I intervjuet sier han blant annet: «Er Putin en større gangster enn Joe Biden og de andre som har styrt amerikansk politikk etter andre verdenskrig? Jeg er ikke så sikker på det. Putin invaderte ikke Vietnam eller Irak, gjorde han vel?».

– Du irriterer folk fordi du stadig høres ut som du forsvarer Putin?

– Sammenlignet med Biden, så gjør jeg det. USA og NATOs provokasjoner i februar 2022 var ekstreme, svarer Waters til Berliner Zeitung. Waters understreker at hans mål er alle parter skal legge ned våpnene.

I intervjuet snakker Roger Waters om russofobi og gjernevasking gjennom vestlige medier, og uttaler: «Våre brødre og søstre i Russland bor ikke i noe undertrykkende diktatur mer enn du gjør i Tyskland eller jeg gjør i USA».

Waters sier at han ville spilt i Russland om det var mulig, men at han ikke vil spille i Israel. I intervjuet sammenligner han Israel med Nazi-Tyskland. Waters’ uttalelser om Israel og Palestina både tidligere og i intervjuet med Berliner Zeitung er blitt fordømt som antisemittisme. På sin hjemmeside avviser Waters alle anklager om antisemittisme.





Pink Floyd ble sjelden fotografert sammen etter 1972. Her er Richard Wright, Roger Waters, Nick Mason og David Gilmour. (Storm Thorgerson)

Til Oslo i vår

Roger Waters var en av grunnleggerne av Pink Floyd, ett av de mest populære britiske rockbandene gjennom tidene. Han falt ut med bandets gitarist David Gilmour på 1980-tallet, og Gilmour ledet bandet videre. I vår utga Pink Floyd sin første nye låt på 30 år, til støtte for Ukraina.

– Det er trist og helt fremmed for meg. Det er en oppfordring til å fortsette krigen, sier Waters om Pink Floyds støttelåt for Ukraina, i Berliner Zeitung-intervjuet gjengitt på hans hjemmeside.

David Gilmours kone Polly Samson gikk hardt ut mot Waters etter intervjuet, og på Twitter kalte hun Waters en antisemittisk Putin-apologet. Hun fikk støtte fra David Gilmour som sa seg enig i kritikken.

Roger Waters spiller på Telenor Arena 11. og 12. april i år.

[ Waters til Norge - går mot våpenhjelp til Ukraina ]

---