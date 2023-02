Forført av Maria

---

NOVELLER

Maria Børja

«Hele verden skal elske oss»

Cappelen Damm

---

Maria Børja debuterte med tretten noveller i samlingen med tittelen «Voksenting» i 2010. «Frekt og åpenhjertig om sex og unge kvinner», het det. Tre år senere kom romanen «Ny by». I forhold til debuten er vårens noveller mer dempet i anslaget. Flere av dem spilles ut med klimakrisen som bakteppe. Det handler om unge kvinner og unge menn i en verden «der stjernene er i ferd med å forsvinne for oss fordi det er for mye kunstig belysning…». Men først og fremst handler det om kjærlighet og lengsel, om styrke og avmakt og om det oppskrytte singellivet.

Samtlige av novellene er jeg-fortellinger, og denne formen behersker og utnytter Maria Børja med imponerende autoritet og sans for formens muligheter til avdekking og tilsløring. Novellene utmerker seg ikke med stor originalitet i temavalget eller med spektakulær og kreativ språkføring. Likevel ble denne leseren forført både av dialoger og karakterer, av atmosfære og sjarm i flere av novellene. Jeg vil hente fram novellen «Plukkhogst», et fenomen og et ord som ikke hører til i mitt vokabular, men som nå er innlemmet og omfavnet.

Fortelleren er en voksen kvinne som forelsker seg hodestups i en ung gutt, halvparten så gammel som henne. Hun tror, eller vil tro at han også er betatt av henne, men for leseren er det ganske klart at denne unge mannen er forelsket i noe ganske annet – nemlig bærekraft og grønt skifte. Og kanskje sliter han med en mørk fortid. Med ungdommelig entusiasme presenterer han sin venninne for sitt nye hus i furutreet. Og hvem kan motstå en mann som bygger et hus i tretoppen – med en grop i bakken som kjøleskap?

Maria Børja: «Hele verden skal elske oss» (Cappelen Damm)

Det er en novelle som kobler lekenhet og fantasi med stille desperasjon. Det er det skarpe blikket på samspillet mellom mennesker, styrken og svakheten mellom dem, hele spillet av følelser i opptur og nedtur – som foldes ut på et bakteppe av gjenkjennelig nåtid, som er styrken til Maria Børja.

[ Jonny Halbergs «Johannes’ åpenbaring» er et velskapt og spennende familiedrama (+) ]

Åpningsnovellen «Mennesker det lyser av» er også en novelle med mye sting, med humor og avslørende, kloke observasjoner. En kjærlighetshistorie mellom to mennesker som betrakter verden fra hvert sitt hjørne. Jeg-fortelleren Sunniva er den kritiske, konstant bekymret over verdens tilstand. Hun treffer den åpne, smilende Henning med en kropp som ikke er «slank, ikke bulesterk … men bærekraftig». Spørsmålet er hvordan det står til med tankene og følelsene hans. Hun som mener at å sette barn til denne verden i krise knapt kan forsvares, Henning med den bærekraftige kroppen ser ganske annerledes på det.

I tittelnovellen «At hele verden skal elske oss» blir skilsmisse, singelliv og søskenforhold satt under lupen med en skarphet som grenser til det ubehagelige. Her det en yngre søster med problemer som er den fåmælte fortelleren og observatøren av en «vellykket» søster og et ekteskap som har strandet. Maria Børja kan vær skarp i kanten, og i denne novellen avslører hun med elegant bruk av dialog den ofte hule romantiseringen av singelliv og ensomhet.

[ God rapport fra et fritt kommunistland (+) ]

Forfatteren kan også tegne opp fine, lette sommerbilder av unge jenter i spagat mellom barn og voksen – som i den nydelige lille fortellingen «Toppløs». En historie full av jentefnis og bekymringer om puppestørrelse.

Eller hun overrasker med en original rapport om søvnløshet, eller snarere om søvnens betydning. «Slumrerne» handler om en ung student som arbeider som søvnterapeut, hun hjelper folk med å sove. En novelle som utvilsomt vil ha appell til enhver med lakenskrekk. «Den som ikke sover, får ikke vasket hjernen, hevdes det i denne historien, som lener seg på vitenskapelige og medisinske artikler om hjernen. Maria Børja forteller åpent i noen avsluttende notater at flere av tekstene er inspirert av eller er parafraser over litterære og filosofiske tekster. Det skjerper appetitten hos leseren – på mer kunnskap. Maria Børja leverer solid novellekunst med denne nye samlingen. Den har både letthet og tyngde, og et klokt og kreativt blikk på menneskelige relasjoner.

[ Slik ser Gro ut i TV-dramaet «Makta» - her er de første bildene (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Melankolsk og mesterlig film om Edvard Munch (+) ]