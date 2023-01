Jonnys åpenbaring

---

ROMAN

Jonny Halberg

«Johannes’ åpenbaring»

Kolon forlag

---

«Johannes’ åpenbaring» er en klassisk formet jeg-fortelling med gjenkjennelige Halbergske kvaliteter. Her inngår fine karaktertegninger, avslørende dialoger og en litt tørr og nøktern stil. Det hele plassert i det lille øysamfunnet Skatøy. Og når Jonny Halberg drar til bygda inviteres man sjelden inn i de muntreste litterære rom. Heller ikke denne gangen. Men treffsikre skråblikk på folk, familie og klasse gjør denne nye romanen til en stor, velgjørende leseopplevelse. Der et alvor i bunnen bidrar til å heve boka.

Med «Johannes’ åpenbaring» er Jonny Halberg (60) tilbake etter nesten 10 års stillhet. Det er hans første roman etter «Nederlaget» i 2014, der forfatteren overrasket med en særdeles underholdende versjon av den knusktørre Mossekonvensjonen. Et tema fjernt fra hans tidligere ni romaner, med familietragedier på bygda, i sentrum. Jonny Halberg er fra Jørstadmoen ved Lillehammer, men har bodd i Moss det meste av sitt voksne liv.

Med vårens roman innfrir han forventningene både til innhold, form og spenning. Dette er forfatteren som slo gjennom med «Flommen», som senere ble fulgt opp tematisk med «Gå til fjellet», og med romaner og noveller med stort spenn i karakterer og fine dialoger. Årets roman «Johannes` åpenbaring» kan kalles en klassisk Jonny Halberg historie, fortalt med den autoritet og kontroll med virkemidlene som særpreger denne forfatteren.

Jonny Halbergs «Johannes' åpenbaring». (Kolon )

Det handler om et far-sønn forhold som er gått i stå. Knapt et originalt tema, men behandlet med innlevelse og skarpt blikk for motsetninger. Den populære standup komikeren Johannes Kaupang har ikke snakket med sin far, legen Johannes Kammerstuen på ti år. Årsaken til den bitre tausheten er at sønnen har «brukt oppveksten med faren i latterens tjeneste». I romanens åpning er komikeren Johannes på vei hjem til Skatøya, til farens begravelse. Han har tatt livet av seg ved å henge seg på sitt eget legekontor. Etter å ha vært savnet mange dager.

Romanen er delt inn i fire akter, og har et stort persongalleri der familie, venner og uvenner dukker fram med gammel bagasje av ubehag, men også med ny innsikt og overraskende sannheter. For Johannes som er midt i livet, nyskilt og på leting etter nye muligheter, blir reisen hjem til barndommen og øysamfunnet også en konfrontasjon med egen uforstand og forståelse. Og kanskje forbløffelse over hvor lite man vet om sine nærmeste.

Familiehemmeligheter kommer til overflaten, noen forbløffende, noen triste og noen rystende. Jonny Halberg holder dette store stoffet under imponerende kontroll, med drypp av store og små avsløringer. Det er både stramhet og driv over fortellingen, uten at den føles for kort eller henger seg unødig opp i detaljer. Og jeg-fortellingens begrensninger løses opp med innslag fra legefarens pasientrapporter og noen dagboksnotater som setter faren i et nytt lys.

Smeltet inn i romanen er både en historie om en klassereise, en fin beretning om ofrene etter Alexander Kielland-ulykken og en rammende beskrivelse av en begravelse i et lite samfunn der frikirkelige sekter fortsatt har sterk innflytelse. Sterkt inntrykk gjør beretningen om faren, Johannes Kammerstuens klassereise fra en fattig fordrukken familie til lege på Skatøy, inngiftet i den en gang rike og respekterte familien Kaupang. Og det er nettopp på denne eiendommen familiedramaet utspilles, stedet som nå er preget av lett forfall og svunne tiders glans.

«Johannes’ åpenbaring» spiller på de store eksistensielle spørsmålene uten å bli abstrakt eller høytflygende, og klarer gjennom dialoger og erindringer fra barndom og ungdom å vise det motsetningsfylte i vår forståelse av de menneskene som står oss nærmest.

