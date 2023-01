Slik ser Gro ut i TV-dramaet «Makta» - her er de første bildene

NRK har nå sluppet de første bildene fra den kommende dramaserien «Makta», hvor flere kjente skuespillere spiller virkelige Arbeiderparti-politikere i det turbulente tiåret som førte Gro Harlem Brundtland til topps.

Sendestart på «Makta» blir høsten 2023, melder NRK.

Det er Kathrine Thorborg Johansen som spiller hovedrollen som Gro Harlem Brundtland, kunne Dagsavisen fortelle i høst. Hittil har NRK holdt kortene tett til brystet om serien, som har vært under innspilling gjennom sommeren og høsten. Nå har NRK publisert de første bildene fra serien, i presentasjonsmateriale for utenlandssalg av serien.

Her ser vi Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland ved siden av Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen, i en scene som gjenskaper et landsmøte i Arbeiderpartiet.

Fra NRKs dramaserie «Makta», om Arbeiderpartiet på 1970-tallet: Her Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen. (Erika Hebbert/NRK)

Oslo 21. april 1975: Arbeiderpartiets landsmøte, her Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland. (Henrik Laurvik)

Serien er produsert av Motlys og Novemberfilm for NRK. Med et budsjett på nærmere 140 millioner kroner er dette en av NRKs største dramasatsinger noen gang. Det er første gangen det er laget TV-drama av norsk politisk historie. Produsentene selv har kalt «Makta» for «en satirisk dramaserie», som dramatiserer maktkampen i Arbeiderpartiet på 1970-tallet, men som foregår i nåtiden.

«Vi er nå ferdige med innspillingen av «Makta» og er godt i gang med i etterarbeidet på serien. Det har vært en fantastisk reise så langt, og vi gleder oss til å dele serien med publikum på NRK høsten 2023», kommenterer produsentene Vilje Kathrine Hagen fra Motlys og Camilla Brusdal fra Novemberfilm til Dagsavisen, gjennom NRKs pressetjeneste.

NRK har ennå ikke publisert noen offisiell rolleliste for serien.

Anders Baasmo Christiansen spiller tidligere Ap-statsminister Odvar Nordli, rapporterte Hamar Arbeiderblad i sommer, da scener til serien ble spilt på Hamar.

OSLO 19801020. Statsminister Odvar Nordli (Ap) under sitt innlegg i trontaledebatten i Stortinget. (Erik Thorberg/NTB)

Anders Baasmo, her under Amandaprisutdelingen 2021 i Haugesund. (Jan Kåre Ness/NTB)





Idéhavere og serieskapere på «Makta» er skuespillerne Silje Storstein og Kristin Grue. Produsent Vilje Katrine Hagen og serieskaper Johan Fasting har tidligere stått bak bl.a. «Heimebane» for NRK.

«Basert på sannhet og løgn»

«En dramaserie basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse» heter det i NRK og Motlys’ presentasjon av serien. «Den store serien om Arbeiderpartiet og tilblivelsen av Gro Harlem Brundtland. Over 12 episoder skal hun redde partiet som holder på å smuldre opp i maktkamper» het det i presentasjonen av «Makta», da Norsk filminstitutt ga serien produksjonsstøtte i desember 2020.

Overfor Gro Harlem Brundtland ble serien presentert som en «The Crown»-inspirert dramahistorie om hennes politiske liv, fortalte Brundtlands rådgiver til Dagsavisen da serieprosjektet først ble offentlig kjent.

Serien skulle etter planen starte innspilling høsten 2021, men innspillingsstart ble utsatt til april 2022, på grunn av covid-forsinkelser og arbeid med finansiering.





Det er jo veldig viktig hvem som skal spille meg — Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland, hjemme på Bygdøy, våren 2022. (Mimsy Møller)

Kathrine Thorborg Johansen i den norske Netflix-serien «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes» (2021). (Netflix)

Kathrine Thorborg Johansen som spiller Gro Harlem Brundtland er kjent fra både film, teater og TV-serier. I 2022 spilte hun en hovedrolle i Netflix’ norske vampyrserie «Ingen dør på Skarnes».

Gro Harlem Brundtland selv ble gjort kjent med serieprosjektet på et tidlig stadium. Da Dagsavisen gjorde portrettintervju med Brundtland i februar 2022, var hun ennå ikke informert om hvem som skulle spille henne i «Makta». «Jeg kan ikke stoppe at noen lager film om meg. Men det er jo veldig viktig hvem som skal spille meg, i så fall! Det må jo være en som på en eller annen troverdig måte kan avspeile min personlighet» sa Gro Harlem Brundtland til Dagsavisen.

Amanda-vinner regisserer

Serien er på tolv timelange episoder, og vil ventelig sendes i to sesonger.

Hovedregissør er Yngvil Sve Flikke, kjent for bl.a. NRK-serien «Heimebane». Hun vant Amandaprisen for beste regi i fjor med spillefilmen «Ninjababy». Elle Márjá Eira, Andre Chocron og Stian Kristiansen er blant episoderegissørene.

Fra NRKs presentasjon av serien «Power Play» / «Makta», der Kathrine Thorborg Johansen skal spille Gro Harlem Brundtland. (Skjermdump/NRK)

Serien inngår i Nordvisjonens dramautveksling N12, og er blitt presentert for internasjonalt salg av NRK på messer og bransjemøter i 2022 med navnet «Power Play». De nordiske allmennkringkasterne samt tyske NDR er medprodusenter på serien. «Makta» har mottatt 26 millioner kroner i produksjonsstøtte fra Nordvisjonsfondet. Nordisk Film og TV-Fond har gitt serien fire millioner kroner i produksjonsstøtte, og Norsk filminstitutt ti millioner kroner.





